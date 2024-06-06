Экскурсии Венеции об истории и архитектуре

Найдено 16 экскурсий в категории «История и архитектура» в Венеции на русском языке, цены от €67, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадочный Дворец Дожей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Загадочный Дворец Дожей: эксклюзивная экскурсия в Венеции
Погрузитесь в величественную историю Венеции с индивидуальной экскурсией в Дворец Дожей в удобное послеобеденное время
Начало: У входа во Дворец Дожей
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
29 отзывов
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
105 за всё до 6 чел.
Дворцы Большого канала
Индивидуальная
1 час
66 отзывов
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
70 за всё до 6 чел.
Сокровища собора Сан-Марко
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Сокровища собора Сан-Марко: индивидуальная экскурсия по Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венеции, осмотрев площадь Сан-Марко и собор с его уникальными мозаиками, Золотым алтарем и террасой с видом на город
Начало: Площадь Сан Марко
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Скрытая Венеция
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Скрытая Венеция: шедевры Тициана и Тинторетто, набережная Бродского
Прогуляйтесь по набережной Фондаменте Нове, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и откройте для себя венецианскую архитектуру
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
211169 за всё до 4 чел.
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
269 за всё до 10 чел.
Дворец Дожей в Венеции
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия по Дворцу дожей в Венеции
Познакомьтесь с историей Венеции через экскурсию по Дворцу дожей. Узнайте о жизни дожей и работе Тайной полиции, посетите музей Коррер и тюрьму
Начало: На набережной в очереди во дворец Дожей
Расписание: ежедневно в 12:15
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
67 за человека
Дворец дожей - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Дворец дожей Венеции: историческое путешествие и тайны Казановы
Погрузитесь в атмосферу Венецианской республики, узнайте о дожах, их власти и тайнах, скрытых в стенах Дворца дожей
Начало: На площади Святого Марко
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
Прогулка по Венеции с дамой рыцарского ордена тамплиеров. Узнайте о символах ордена, древних ритуалах и месте хранения Святого Грааля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
250 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Венецию за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Влюбиться в Венецию: 3-часовая индивидуальная экскурсия
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.
Формула успеха Казановы: квест по Венеции
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Формула успеха Казановы: эксклюзивный квест в сердце Венеции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по следам Джакомо Казановы. Откройте секреты великого соблазнителя в самом сердце Венеции
Начало: На рынке Риальто
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
80 за человека
Венеция: отражение 18 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Венеции: путешествие в 18 век
Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй
Начало: На кампо Сан-Самуэле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
130 за всё до 10 чел.
Промышленная Венеция: архитектурная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Промышленная Венеция: архитектурная прогулка
На острове Джудекка узнать о городе и его застройке после падения Венецианской республики
Начало: У остановки вапоретто «Sacca Fisola»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 4 чел.
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Прикоснуться к истории главной площади города и расшифровать её архитектуру с профессиональным гидом
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
130 за всё до 10 чел.
Знакомство с Венецией
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Венецией
Прогуляться по популярным и нетуристическим локациям жемчужины Адриатики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Julija
    6 июня 2024
    Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
    Спасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта не длинная экскурсия дала нам прекрасное представление о городе, его истории и традициях. Анна прекрасный рассказчик, очень рекомендую всем кто собирается посетить Венецию 😊
    Спасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта неСпасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта неСпасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта не
  • S
    Sukhach
    21 мая 2024
    Влюбиться в Венецию за 3 часа
    Вчера большой компанией мы посетили Венецию, с экскурсоводом Элей. Молодая, приятная девушка, интересно рассказывала, без скучных дат и терминов. С
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    нами были дети 8,9 и 13 лет. Девочке 13 лет было очень интересно, детям младше через часок уже стало не сильно интересно. Я впервые гуляла по новому городу с экскурсоводом, но не пожалела. Аудиогид, все таки,не заменит живое общение. Экскурсия была с 13 до 16. Это,конечно,поздно. Т. к основная часть кафе в это время закрыты. А после 3 часов экскурсии все проголодался. В идеале с 10 утра начинать. Понравилось,что и после экскурсии Эля отвечала на вопросы в мессенджере. Спасибо за экскурсию!

    Вчера большой компанией мы посетили Венецию, с экскурсоводом Элей. Молодая, приятная девушка, интересно рассказывала, без скучныхВчера большой компанией мы посетили Венецию, с экскурсоводом Элей. Молодая, приятная девушка, интересно рассказывала, без скучныхВчера большой компанией мы посетили Венецию, с экскурсоводом Элей. Молодая, приятная девушка, интересно рассказывала, без скучных
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Дворцы Большого канала
    Спасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящий профессионал, обладающий глубокими знаниями
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    истории и культуры. Путешествовали группой из семи человек, включая двоих детей. Все остались в полном восторге от города, который раскрыл нам свои красоты с вод Гранд канала. И конечно, дети остались с незабываемыми впечатлениями и уникальными сувенирами, сделанными своими руками после мастер класса по производству венецианского стекла. Кстати, ещё один неоспоримый плюс путешествия на частной лодке - отсутствие толп туристов)) Спасибо, Анна, что убедили меня взять именно эту экскурсию!

    Спасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящийСпасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящий
  • Т
    ТАтьяна
    10 мая 2024
    Дворцы Большого канала
    Очень понравилась и экскурсия и экскурсовод! Рекомендую 💪
  • А
    Андрей
    10 мая 2024
    Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
    Отличный экскурсовод, провела хорошую экскурсию, ответила на все вопросы. Благодарим!
  • Л
    Лилия
    10 мая 2024
    Дворцы Большого канала
    Боольшое спасибо экскурсоводу Анне за интересную, увлекательную и познавательную водную прогулку по Венеции.
  • Л
    Лилия
    5 мая 2024
    Влюбиться в Венецию за 3 часа
    Эля-замечательный гид. Глубокие познания в истории города Венеции. Прислушивается к вашим пожеланиям по теме, дополнением маршрута(катание на гондоле не входило
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    в экскурсионный план, но Эля легко, по нашему пожеланию,включила в экскурсию). Интересные истории. Экскурсия 3 часа не утомила и прошла незаметно быстро.. Нам было очень интересно и познавательно. Будем рекомендовать своим друзьям. Большое Вам спасибо и удач в дальнейшем.

  • Л
    Лариса
    5 мая 2024
    Сокровища собора Сан-Марко
    Рекомендуем гида - интересная экскурсия. Узнали много нового.
  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
    Очень интересный гид. Смогла подстроить индивидуальную экскурсию под наш сложный запрос
  • Е
    Елена
    27 марта 2024
    Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
    Получили массу положительных эмоций и от экскурсии и от общения с этим чудесным гидом. Очень рекомендую. Алла ответила на все
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    вопросы, показала красивейшие уголки, о которых мы и не подозревали, была очень приятна в общении при этом чувствуется большой опыт и знания. Мы в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «История и архитектура»

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  1. Загадочный Дворец Дожей
  2. Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
  3. Дворцы Большого канала
  4. Сокровища собора Сан-Марко
  5. Скрытая Венеция
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "История и архитектура" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 67 до 269 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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