Экскурсии на острова из Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «На острова» в Венеции на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Венеции - на остров Мурано
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Из Венеции - на остров Мурано: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
«Я расскажу, в связи с чем республика Серениссима решила в 1295 году перенести все стекловаренные печи на остров Мурано, почему стеклодувы были вынуждены жить на острове и могли покинуть Венецию только после получения специального разрешения»
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
170 за всё до 6 чел.
Поездка на острова Мурано и Бурано
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
8 отзывов
Поездка на острова Мурано и Бурано
Посетить красочные острова и познакомиться с их традициями
«Поэтому сегодня их стекло ценится столь высоко, а на острове организован Музей стекла»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
267 за всё до 5 чел.
Промышленная Венеция: архитектурная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Промышленная Венеция: архитектурная прогулка
На острове Джудекка узнать о городе и его застройке после падения Венецианской республики
Начало: У остановки вапоретто «Sacca Fisola»
«На острове Джудекка много необычной архитектуры и аутентичности»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    8 мая 2024
    Из Венеции - на остров Мурано
    Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила нас своей пунктуальностью, вниманием
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    к нашим желаниям. Ее эрудиция и глубокие знания -выше всяких похвал!!! Куда бы ни « уходила « наша беседа и наши вопросы - Анна везде показывала глубокие знания в любом вопросе! А самое главное, что она просто заряжает своей любовью к Венеции и прекрасной Италии! Вся наша семья желает Анне успехов в работе, позитива и новых встреч!! Мы не прощаемся)))

    Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорилаПоездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорилаПоездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорилаПоездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорилаПоездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила
  • О
    Оксана
    14 апреля 2024
    Поездка на острова Мурано и Бурано
    Отличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасный день, пролетел на одном дыхании!
    Отличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасныйОтличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасныйОтличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасный
  • И
    Илья
    19 февраля 2024
    Поездка на острова Мурано и Бурано
    Экскурсией в целом остались довольны. Мы посетили фабрику, увидели процесс работы со стеклом. Нам показалось, что не хватает информации о фабриках вообще, какие самые известные, чем отличаются, know-how… ну или что то в этом роде. Поэтому твердая 4.
    Экскурсией в целом остались довольны. Мы посетили фабрику, увидели процесс работы со стеклом. Нам показалось, что
  • И
    Ирина
    17 ноября 2023
    Из Венеции - на остров Мурано
    Отличная экскурсия, Анна, спасибо!
  • И
    Ирина
    17 октября 2023
    Из Венеции - на остров Мурано
    Год назад была на этой экскурсии одна. В этом году приехали с семьей, сомнений в выборе гида не было. Анна
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    очень эрудированный и грамотный экскурсовод. Большой объем материала подается в легкой ненавязчивой форме. С самого начала Анна поинтересовалась, что мы уже успели посмотреть и услышать. и в соответствии с этим адоптировала свой рассказ. У всех нас осталось очень приятное впечатление от экскурсии. В следующий приезд обязательно воспользуемся услугами Анны.

  • В
    Виктория
    22 июля 2023
    Поездка на острова Мурано и Бурано
    Спасибо Наталья! Была очень интересная экскурсия!
    Спасибо Наталья! Была очень интересная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «На острова»

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  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "На острова" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 267. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на острова, 25 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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