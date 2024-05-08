1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Из Венеции - на остров Мурано: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
«Я расскажу, в связи с чем республика Серениссима решила в 1295 году перенести все стекловаренные печи на остров Мурано, почему стеклодувы были вынуждены жить на острове и могли покинуть Венецию только после получения специального разрешения»
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Поездка на острова Мурано и Бурано
Посетить красочные острова и познакомиться с их традициями
«Поэтому сегодня их стекло ценится столь высоко, а на острове организован Музей стекла»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Промышленная Венеция: архитектурная прогулка
На острове Джудекка узнать о городе и его застройке после падения Венецианской республики
Начало: У остановки вапоретто «Sacca Fisola»
«На острове Джудекка много необычной архитектуры и аутентичности»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна8 мая 2024Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила нас своей пунктуальностью, вниманием
- ООксана14 апреля 2024Отличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасный день, пролетел на одном дыхании!
- ИИлья19 февраля 2024Экскурсией в целом остались довольны. Мы посетили фабрику, увидели процесс работы со стеклом. Нам показалось, что не хватает информации о фабриках вообще, какие самые известные, чем отличаются, know-how… ну или что то в этом роде. Поэтому твердая 4.
- ИИрина17 ноября 2023Отличная экскурсия, Анна, спасибо!
- ИИрина17 октября 2023Год назад была на этой экскурсии одна. В этом году приехали с семьей, сомнений в выборе гида не было. Анна
- ВВиктория22 июля 2023Спасибо Наталья! Была очень интересная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «На острова»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "На острова" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 267. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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