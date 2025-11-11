Полюбуйтесь великолепными видами на Венецию и её каналы с вершины знаменитой винтовой лестницы палаццо Контарини-дель-Боволо. Над крышами зданий возвышаются знаменитые памятники и купола церквей.
Описание билета
Что вас ожидает: Архитектурный шедевр, укрывшийся в стороне от главных улиц Венеции Полюбуйтесь потрясающим видом с входным билетом в палаццо Контарини-дель-Боволо. Приблизьтесь к его уникальной внешней винтовой лестнице со множеством арок, известной как «Скала-дель-Боволо» («Улиточная лестница»). Рассмотрите получше необыкновенное сочетание ренессансного, готического и византийского стилей, а затем полюбуйтесь впечатляющей панорамой крыш города. Подойдите к аркаде на вершине лестницы и взгляните на раскинувшийся внизу лабиринт улиц и каналов. Важная информация:
НЕ подходит для: Людей в инвалидных креслах. Людей с ограниченными возможностями передвижения.
• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Меры по борьбе с Covid-19:
- Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой • Все участники в возрасте от 12 лет должны предъявить Reinforced Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Reinforced Green Pass можно получить, только загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19.
- Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п.).
Что включено
- Входной билет в Палаццо Контарини-дель-Боволо
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
Место начала и завершения?
Scala Contarini del Bovolo, 4303, 30124 Venezia
Когда и как рано покупать?
Когда: См. календарь
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
