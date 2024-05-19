Билеты онлайн без очередей в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Венеции на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
15 отзывов
Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая
Начало: Напротив бара Ал Тодаро на площади Сан Марко
«Если хотите продлить, со мной можете посетить без очередей музеи Венеции»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
140 за всё до 6 чел.
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
🚶 Пешая
Билеты
1 час
11 отзывов
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
Начало: Piazza San Marco
«Важно: минимальное количество человек или билетов для проведения экскурсий: 2 человека»
Расписание: Ежедневно в 14:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
75 за всё до 4 чел.
Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
9 отзывов
Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Начало: По договоренности
«Билет стоит 30 евро, в стоимость экскурсии не входит»
Расписание: По договоренности с туристом.
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    19 мая 2024
    Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
    забронировав экскурсию в соборе св. Марка мы контактировали с гидом Кристиной, которая прислала ссылку сайта собора, где можно купить входные
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    билеты, что бы потом пройти без очередей. Договорились о времени. Все было хорошо организовано. Кристина интересный рассказчик, не утомительно и по делу. Спасибо.

  • С
    Сергей
    4 января 2024
    Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ
    Все отлично!
  • А
    Андрей
    16 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая
    Всё было великолепно. Настоятельно рекомендую
  • Т
    Татьяна
    25 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая
    Были на экскурсии семьей. Ливень не переставал! Кристина мужественно провела экскурсию, и передала нам свой радостный настрой! Экскурсия прошла в интересном формате! Спасибо 😻
  • Р
    Ричард
    9 августа 2023
    Дворец Дожей без очередей
    Интересная экскурсия с прекрасным гидом. Также посетил экскурсии по Сан Марко и катание на гондоле, которые также всецело рекомендую))
  • O
    Olegs
    26 июля 2023
    Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
    Гид Кристина интересно рассказала про собор, за час обошли его полностью. Чувствуется любовь к городу и своей профессии. Спасибо большое!
  • H
    HERBEST
    9 июля 2023
    Дворец Дожей без очередей
    Отличная экскурсия. Очень рекомендую. Нашим гидом была Кристина.
  • К
    Кислякова
    15 декабря 2022
    Дворец Дожей без очередей
    Добрый день! Гид Кристина провела очень интересную и познавательную экскурсию по Дворцу Дожей. Я узнала много нового. Рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Билеты»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая
  2. Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
  3. Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 140. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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