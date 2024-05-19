1 чел.
По популярности
Билеты
2 часа
Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая
Начало: Напротив бара Ал Тодаро на площади Сан Марко
«Если хотите продлить, со мной можете посетить без очередей музеи Венеции»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€140 за всё до 6 чел.
Билеты
1 час
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
Начало: Piazza San Marco
«Важно: минимальное количество человек или билетов для проведения экскурсий: 2 человека»
Расписание: Ежедневно в 14:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
€75 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Начало: По договоренности
«Билет стоит 30 евро, в стоимость экскурсии не входит»
Расписание: По договоренности с туристом.
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana19 мая 2024забронировав экскурсию в соборе св. Марка мы контактировали с гидом Кристиной, которая прислала ссылку сайта собора, где можно купить входные
- ССергей4 января 2024Все отлично!
- ААндрей16 ноября 2023Всё было великолепно. Настоятельно рекомендую
- ТТатьяна25 октября 2023Были на экскурсии семьей. Ливень не переставал! Кристина мужественно провела экскурсию, и передала нам свой радостный настрой! Экскурсия прошла в интересном формате! Спасибо 😻
- РРичард9 августа 2023Дворец Дожей без очередейИнтересная экскурсия с прекрасным гидом. Также посетил экскурсии по Сан Марко и катание на гондоле, которые также всецело рекомендую))
- OOlegs26 июля 2023Гид Кристина интересно рассказала про собор, за час обошли его полностью. Чувствуется любовь к городу и своей профессии. Спасибо большое!
- HHERBEST9 июля 2023Дворец Дожей без очередейОтличная экскурсия. Очень рекомендую. Нашим гидом была Кристина.
- ККислякова15 декабря 2022Дворец Дожей без очередейДобрый день! Гид Кристина провела очень интересную и познавательную экскурсию по Дворцу Дожей. Я узнала много нового. Рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Билеты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 140. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Билеты», 35 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август