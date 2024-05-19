O Oksana Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей читать дальше билеты, что бы потом пройти без очередей. Договорились о времени. Все было хорошо организовано. Кристина интересный рассказчик, не утомительно и по делу. Спасибо. забронировав экскурсию в соборе св. Марка мы контактировали с гидом Кристиной, которая прислала ссылку сайта собора, где можно купить входные

С Сергей Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ Все отлично!

А Андрей Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая Всё было великолепно. Настоятельно рекомендую

Т Татьяна Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая Были на экскурсии семьей. Ливень не переставал! Кристина мужественно провела экскурсию, и передала нам свой радостный настрой! Экскурсия прошла в интересном формате! Спасибо 😻

Р Ричард Дворец Дожей без очередей Интересная экскурсия с прекрасным гидом. Также посетил экскурсии по Сан Марко и катание на гондоле, которые также всецело рекомендую))

O Olegs Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей Гид Кристина интересно рассказала про собор, за час обошли его полностью. Чувствуется любовь к городу и своей профессии. Спасибо большое!

H HERBEST Дворец Дожей без очередей Отличная экскурсия. Очень рекомендую. Нашим гидом была Кристина.