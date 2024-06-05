1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
45€41 за человека
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Венеции: от Риальто до Сан-Марко
Погрузитесь в атмосферу Венеции вместе с экспертом. Узнайте истории, легенды и секреты, которые скрывает каждый уголок этого уникального города
Начало: В районе станции Santa Lucia
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия по Дворцу дожей в Венеции
Познакомьтесь с историей Венеции через экскурсию по Дворцу дожей. Узнайте о жизни дожей и работе Тайной полиции, посетите музей Коррер и тюрьму
Начало: На набережной в очереди во дворец Дожей
Расписание: ежедневно в 12:15
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
€67 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Венеции: от Площади Сан-Марко до венецианского гетто
Загадки Венеции раскрываются в увлекательной экскурсии с дамой ордена тамплиеров. История, тайны и легенды ждут вас
Начало: на площади Санта Лючия ж/д вокзала, подняться га с...
Расписание: в субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
€75 за человека
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Венеции: история, архитектура, легенды
Исследуйте сокровища Венеции в компании опытного гида, узнайте местные истории и легенды, познакомьтесь с настоящей Венецией
Начало: Станция Santa Lucia
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 09:00 Вт, чт в 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
40€34 за человека
Мини-группа
2 часа
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Мини-группа
1 час
Скрытая Венеция
Начало: Площадь Сан Марко, на углу бара Ал Тодаро
14 июня в 13:00
18 июня в 13:00
€35 за человека
Мини-группа
1 час
Что посмотреть в Венеции в первый раз? Прогулка по центру
Начало: Напротив Бара Ал Тодаро на Площади Сан Марко
12 июня в 13:00
14 июня в 13:00
€35 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
Начало: San Giacometto
Расписание: вт., чт., сб. в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!
- ССветлана5 июня 2024Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
- ННаталия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Мини группа состояла только из одного человека - меня!!! Индивидуальный гид за 45€ просто супер! Полина милая очень, экскурсия замечательная РЕКОМЕНДУЮ
- ААнастасия30 мая 2024Прогулка по утренней Венеции очень завораживающая и Екатерина научила нас быстро ориентироваться по узким улочкам. Очень понравилась не туристическая Венеция спасибо огромное за ваш труд
- ЕЕвгений29 мая 2024Провели замечательно время с экскурсоводом Евгением! Столько интересного,столько фактов,которых не знали,хотя посещаем Венецию второй раз. Очень,очень рекомендуем!!! Остались счастливы!!!!
- ККсения27 мая 2024Прекрасно провели время, спасибо больше гиду Ирине, экскурсия очень понравилась, получили массу впечатлений от прогулки, очень рекомендуем, 5+ из 5 🌺🌺🌺
- ТТатьяна24 мая 2024Вероника шикарный гид, хоть и молода оперирует материалом изумительно, ответить может на любой вопрос по Венеции, а не только по
- IIgor24 мая 2024Рады что выбрали именно эту экскурсию, очень понравилось. Экскурсовод Полина очень приятная девушка, интересно и доступно рассказала, и показала все основные места.
- ШШахновецкий19 мая 2024Все было очень хорошо - гид и содержание, умение его преподнести и сам маршрут
- ООльга9 апреля 2024Спасибо Кристине за экскурсию! Были с детьми 11 и 14 лет, они тоже благодарны за легкую подачу информации и возможность отвечать на интересные вопросы экскурсовода, а также получить ответы и на свои вопросы. Время пролетело незаметно. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Групповые»
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