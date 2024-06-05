Групповые экскурсии Венеции

Найдено 10 экскурсий в категории «Групповые» в Венеции на русском языке, цены от €30, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
40 за человека
Знакомство с Венецией в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4541 за человека
Ежедневная прогулка по Венеции
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
451 отзыв
Ежедневная прогулка по Венеции: от Риальто до Сан-Марко
Погрузитесь в атмосферу Венеции вместе с экспертом. Узнайте истории, легенды и секреты, которые скрывает каждый уголок этого уникального города
Начало: В районе станции Santa Lucia
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Дворец Дожей в Венеции
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия по Дворцу дожей в Венеции
Познакомьтесь с историей Венеции через экскурсию по Дворцу дожей. Узнайте о жизни дожей и работе Тайной полиции, посетите музей Коррер и тюрьму
Начало: На набережной в очереди во дворец Дожей
Расписание: ежедневно в 12:15
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
67 за человека
Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия по Венеции: от Площади Сан-Марко до венецианского гетто
Загадки Венеции раскрываются в увлекательной экскурсии с дамой ордена тамплиеров. История, тайны и легенды ждут вас
Начало: на площади Санта Лючия ж/д вокзала, подняться га с...
Расписание: в субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
75 за человека
Вся Венеция за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
368 отзывов
Групповая экскурсия по Венеции: история, архитектура, легенды
Исследуйте сокровища Венеции в компании опытного гида, узнайте местные истории и легенды, познакомьтесь с настоящей Венецией
Начало: Станция Santa Lucia
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 09:00 Вт, чт в 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4034 за человека
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
45 за человека
Скрытая Венеция
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
45 отзывов
Скрытая Венеция
Начало: Площадь Сан Марко, на углу бара Ал Тодаро
14 июня в 13:00
18 июня в 13:00
35 за человека
Что посмотреть в Венеции в первый раз? Прогулка по центру
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
23 отзыва
Что посмотреть в Венеции в первый раз? Прогулка по центру
Начало: Напротив Бара Ал Тодаро на Площади Сан Марко
12 июня в 13:00
14 июня в 13:00
35 за человека
Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
Начало: San Giacometto
Расписание: вт., чт., сб. в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Знакомство с Венецией в мини-группе
    Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    Знакомство с Венецией в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Мини группа состояла только из одного человека - меня!!! Индивидуальный гид за 45€ просто супер! Полина милая очень, экскурсия замечательная РЕКОМЕНДУЮ
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Прогулка по утренней Венеции очень завораживающая и Екатерина научила нас быстро ориентироваться по узким улочкам. Очень понравилась не туристическая Венеция спасибо огромное за ваш труд
  • Е
    Евгений
    29 мая 2024
    Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
    Провели замечательно время с экскурсоводом Евгением! Столько интересного,столько фактов,которых не знали,хотя посещаем Венецию второй раз. Очень,очень рекомендуем!!! Остались счастливы!!!!
  • К
    Ксения
    27 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Венеции
    Прекрасно провели время, спасибо больше гиду Ирине, экскурсия очень понравилась, получили массу впечатлений от прогулки, очень рекомендуем, 5+ из 5 🌺🌺🌺
    Прекрасно провели время, спасибо больше гиду Ирине, экскурсия очень понравилась, получили массу впечатлений от прогулки, оченьПрекрасно провели время, спасибо больше гиду Ирине, экскурсия очень понравилась, получили массу впечатлений от прогулки, очень
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Венеции
    Вероника шикарный гид, хоть и молода оперирует материалом изумительно, ответить может на любой вопрос по Венеции, а не только по
    читать дальше

    маршруту, позитивная прогулка очень насыщенный и доступный рассказ, было увлекательно и интересно, хоть и шёл дождь, спасибо большое за великолепного гид и экскурсию

    Вероника шикарный гид, хоть и молода оперирует материалом изумительно, ответить может на любой вопрос по ВенецииВероника шикарный гид, хоть и молода оперирует материалом изумительно, ответить может на любой вопрос по ВенецииВероника шикарный гид, хоть и молода оперирует материалом изумительно, ответить может на любой вопрос по ВенецииВероника шикарный гид, хоть и молода оперирует материалом изумительно, ответить может на любой вопрос по ВенецииВероника шикарный гид, хоть и молода оперирует материалом изумительно, ответить может на любой вопрос по ВенецииВероника шикарный гид, хоть и молода оперирует материалом изумительно, ответить может на любой вопрос по ВенецииВероника шикарный гид, хоть и молода оперирует материалом изумительно, ответить может на любой вопрос по ВенецииВероника шикарный гид, хоть и молода оперирует материалом изумительно, ответить может на любой вопрос по ВенецииВероника шикарный гид, хоть и молода оперирует материалом изумительно, ответить может на любой вопрос по Венеции
  • I
    Igor
    24 мая 2024
    Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
    Рады что выбрали именно эту экскурсию, очень понравилось. Экскурсовод Полина очень приятная девушка, интересно и доступно рассказала, и показала все основные места.
  • Ш
    Шахновецкий
    19 мая 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Все было очень хорошо - гид и содержание, умение его преподнести и сам маршрут
  • О
    Ольга
    9 апреля 2024
    Скрытая Венеция
    Спасибо Кристине за экскурсию! Были с детьми 11 и 14 лет, они тоже благодарны за легкую подачу информации и возможность отвечать на интересные вопросы экскурсовода, а также получить ответы и на свои вопросы. Время пролетело незаметно. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
  2. Знакомство с Венецией в мини-группе
  3. Ежедневная прогулка по Венеции
  4. Дворец Дожей в Венеции
  5. Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Групповые" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 30 до 75 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 925 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Венеции из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Венеции по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии
ХорошоТам