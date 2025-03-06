читать дальше красивым именем Лиля, показала столько много интересных мест и достопримечательности, рассказала о Карнавале, о масках, о гондолах, о мостах и дворцах!! Почти 3 часа мы гуляли и наслаждались!! Спасибо организаторам и особенно Лиле!! Всем рекомендую!! Мира и добра! С уважением Елена

3 февраля у нас была чудесная экскурсия "Все тайны и загадки Венеции" Сказать,что было интересно,это ничего не сказать!! Наш экскурсовод -молодая девушка с