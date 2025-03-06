Палаццо Контарини дель Боволо – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Палаццо Контарини дель Боволо» в Венеции на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Пешая
2 часа
34 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15.00, 17.30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Обзорная прогулка по Венеции
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка по Венеции
Начало: Ponte di Rialto
6 апр в 10:00
8 апр в 10:00
€140 за всё до 8 чел.
Фототур по Венеции для вдохновения и ярких кадров
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фототур по Венеции для вдохновения и ярких кадров
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€180 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 марта 2025
    Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
    3 февраля у нас была чудесная экскурсия "Все тайны и загадки Венеции" Сказать,что было интересно,это ничего не сказать!! Наш экскурсовод -молодая девушка с
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    красивым именем Лиля, показала столько много интересных мест и достопримечательности, рассказала о Карнавале, о масках, о гондолах, о мостах и дворцах!! Почти 3 часа мы гуляли и наслаждались!! Спасибо организаторам и особенно Лиле!! Всем рекомендую!! Мира и добра! С уважением Елена

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Палаццо Контарини дель Боволо»

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  1. Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
  2. Обзорная прогулка по Венеции
  3. Фототур по Венеции для вдохновения и ярких кадров
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Дворец Дожей
  2. Самое главное
  3. Мост Риальто
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Собор Святого Марка
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Набережная
  10. Рынок Риальто
Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Палаццо Контарини дель Боволо" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 180. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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