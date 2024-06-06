Главные экскурсионные места в Венеции

Найдено 76 экскурсий в категории «Популярные места» в Венеции на русском языке, цены от €5, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венеция - первое свидание
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
69 отзывов
Венеция - первое свидание: уникальное путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и тайны этого волшебного города
Начало: На площади Святого Марко
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
183174 за всё до 4 чел.
Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
40 за человека
Первый день в Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
197 отзывов
Первый день в Венеции: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
168 за всё до 6 чел.
Нетуристическая Венеция в центре города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Нетуристическая Венеция в центре города: Уникальные маршруты и мастерские гондол
В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
177 за всё до 8 чел.
Венеция и острова венецианской лагуны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
103 отзыва
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
210 за всё до 8 чел.
Загадочный Дворец Дожей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Загадочный Дворец Дожей: эксклюзивная экскурсия в Венеции
Погрузитесь в величественную историю Венеции с индивидуальной экскурсией в Дворец Дожей в удобное послеобеденное время
Начало: У входа во Дворец Дожей
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
219 отзывов
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
160 за всё до 10 чел.
Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
43 отзыва
Интерактивный квест для детей: Площадь Сан Марко и Дворец Дожей
Приглашаем юных путешественников в захватывающее путешествие по историческим местам Венеции
Начало: На площади Сан Марко на углу бара Al Todaro
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
134 за всё до 5 чел.
Живая Венеция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
189 отзывов
Живая Венеция: путешествие по символам и тайнам города
Познакомьтесь с Венецией, какой её любим мы: история, искусство, тайны и удивительные истории ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
от 195 за всё до 4 чел.
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
29 отзывов
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
105 за всё до 6 чел.
Запрятанные уголки Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
101 отзыв
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Начало: Около железнодорожной станции Santa Lucia
Сегодня в 14:00
1 июля в 14:00
215 за всё до 4 чел.
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
52 отзыва
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
220 за всё до 4 чел.
Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
97 отзывов
Исчезающая Венеция: уникальное путешествие с местным экспертом
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Венецию
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Добро пожаловать в Венецию: путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнайте ее историю и культуру вместе с личным гидом. Откройте для себя уникальные места и традиции
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Прогулка по фотогеничной и аутентичной Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
77 отзывов
Прогулка по фотогеничной Венеции: секреты, история и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Венеции: секретные места, живописные уголки и уникальные истории ждут вас в этом индивидуальном туре
Начало: У моста Ponte delle Guglie
Сегодня в 07:30
26 июня в 07:00
от 150 за всё до 5 чел.
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
260 за всё до 7 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
319 за всё до 8 чел.
Дворцы Большого канала
Индивидуальная
1 час
66 отзывов
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
70 за всё до 6 чел.
По крышам Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Венеция с высоты: прогулка по смотровым площадкам и крышам
Забудьте о традиционных маршрутах и поднимитесь над каналами Венеции, открывая город с непривычной стороны
Начало: Обсуждаем в мессенджере после бронирования экскурс...
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
167 за всё до 4 чел.
Сокровища собора Сан-Марко
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Сокровища собора Сан-Марко: индивидуальная экскурсия по Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венеции, осмотрев площадь Сан-Марко и собор с его уникальными мозаиками, Золотым алтарем и террасой с видом на город
Начало: Площадь Сан Марко
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Скрытая Венеция
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Скрытая Венеция: шедевры Тициана и Тинторетто, набережная Бродского
Прогуляйтесь по набережной Фондаменте Нове, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и откройте для себя венецианскую архитектуру
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
211169 за всё до 4 чел.
Знакомство с Венецией в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4541 за человека
Гастрономическое свидание с Венецией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко
Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
167 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Венеции
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
451 отзыв
Ежедневная прогулка по Венеции: от Риальто до Сан-Марко
Погрузитесь в атмосферу Венеции вместе с экспертом. Узнайте истории, легенды и секреты, которые скрывает каждый уголок этого уникального города
Начало: В районе станции Santa Lucia
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
269 за всё до 10 чел.
Дворец Дожей в Венеции
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия по Дворцу дожей в Венеции
Познакомьтесь с историей Венеции через экскурсию по Дворцу дожей. Узнайте о жизни дожей и работе Тайной полиции, посетите музей Коррер и тюрьму
Начало: На набережной в очереди во дворец Дожей
Расписание: ежедневно в 12:15
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
67 за человека
По следам Казановы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
По следам Казановы: живая история Венеции в деталях
Путешествие в прошлое Венеции на экскурсии по следам Казановы. Откройте для себя мир знаменитого авантюриста и соблазнителя
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
120 за всё до 5 чел.
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Прогулка по нетуристическим улочкам Венеции и катание на частном катере по Гранд-каналу. Узнайте о жизни на воде и истории города
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Дворец дожей - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Дворец дожей Венеции: историческое путешествие и тайны Казановы
Погрузитесь в атмосферу Венецианской республики, узнайте о дожах, их власти и тайнах, скрытых в стенах Дворца дожей
Начало: На площади Святого Марко
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Индивидуальная
4.5 часа
54 отзыва
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло - путешествие по истории
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
227 за всё до 4 чел.
Венеция глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя»
Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
154 за всё до 6 чел.
Аудиоэкскурсия по Венеции
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
7 отзывов
Аудиоэкскурсия Венеция: мифы, легенды и исторические факты
Исследуйте Венецию слушая захватывающие рассказы о знаменитых местах и сокровенных историях города
Начало: У памятника Виктору Иммануилу II
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 за человека
Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Атмосферная Венеция: путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Начало: В районе Риальто
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180171 за всё до 3 чел.
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
Раскрыть коварное преступление и прикоснуться к жизни самого опасного города Средневековья
Начало: На площади Сан-Марко
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
195 за всё до 5 чел.
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Путешествие по Венеции, раскрывающее истории женщин, которые изменили город. Уникальная экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о жизни венецианок
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
229 за всё до 11 чел.
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
Прогулка по Венеции с дамой рыцарского ордена тамплиеров. Узнайте о символах ордена, древних ритуалах и месте хранения Святого Грааля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
250 за всё до 10 чел.
Венеция для гурманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Венеция для гурманов: насладитесь вкусом традиционных закусок и вина
Откройте для себя настоящую Венецию через её вкусы: уникальные бакари, восхитительные чикетти и лучшие вина ждут вас
Начало: Мост Риальто Венеция
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Венецию за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Влюбиться в Венецию: 3-часовая индивидуальная экскурсия
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.
Неизведанная Венеция
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Неизведанная Венеция: шедевры Тициана, набережная Бродского и дожи
Прогуляйтесь по Венеции, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и познакомьтесь с венецианскими котами
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
156133 за всё до 4 чел.
Легендарная Венеция
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Легендарная Венеция: путешествие по культовым местам
Вас ждет увлекательное путешествие по Венеции, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На площади Сан Марко
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
150 за всё до 4 чел.
Венеция классическая: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Венеция классическая: историческое путешествие по городу на воде
Встреча с Венецией: не просто прогулка, а погружение в вековую историю и культуру города на воде
Завтра в 18:00
11 июня в 15:00
177 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Венецией
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Первое знакомство с Венецией
Пройти по знаковым местам и почувствовать городскую атмосферу
Начало: На площади Рома
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
232186 за всё до 4 чел.
Из Венеции - на остров Мурано
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Из Венеции - на остров Мурано: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
170 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Julija
    6 июня 2024
    Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
    Спасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта не длинная экскурсия дала нам прекрасное представление о городе, его истории и традициях. Анна прекрасный рассказчик, очень рекомендую всем кто собирается посетить Венецию 😊
    Спасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта неСпасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта неСпасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта не
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию
  • А
    Алия
    6 июня 2024
    Венеция - первое свидание
    Спасибо Валерии за экскурсию, было интересно, познавательно и не утомительно, наш семилетний ребенок тоже выдержал и остался доволен:)
  • В
    Вадим
    5 июня 2024
    Венеция глазами местного жителя
    Нам очень понравилось Татьяна, она сумела заинтересовать нас своим рассказом и маршрутом экскурсии, что 5 часов прогулки прошли для нас
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    не заметно. Вишенка на торте было обзорная площадка от куда мы увидели всю Венецию и сделали удивительные фото. Огромное спасибо мы вас обязательно порекомендуем нашим друзьям.

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Знакомство с Венецией в мини-группе
    Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Венеция глазами местного жителя
    Экскурсия по Венеции 1 июня 2024 года. Очень сложно проводить экскурсию в городе, где тысячная армия туристов и не утихает
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    гул голосов. Но Татьяна находила места, чтобы остановиться и дать возможность посмотреть и послушать, и понять историю этого города в деталях. Татьяна прислушивается к пожеланиям туристов, она знает Венецию изнутри, мы посещали места, до которых обычные туристические группы вряд ли доходят. И ещё Татьяна оставила нам очень много полезных советов для продолжения путешествия по этому удивительному городу. Мы очень довольны, что именно Татьяна была нашим гидом. Благодарность от всей нашей большой Семьи: Сергей, Ольга, Костя 10 лет, Гриша 8 лет, бабушка Елена Олеговна.

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
  • Л
    Леонид
    4 июня 2024
    Добро пожаловать в Венецию
    Очень понравилась экскурсия, всем советую, не пожалеете!! Я был с двумя мальчиками 12 лет. Материл был так удачно подан, что и им было интересно!!
  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Венеция классическая: первая встреча
    Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую Венецию. В голове конечно сейчас
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    витают образы генералов, купцов, Дожей и простых людей, населявших город в разные периоды… и особенно ценно, что вы добавляли много исторических комментариев: например детали битвы обьединенной эскадры христиан против османского султана в 16 веке, историю развития арсенала и темп выпуска 20 галер в день - полностью оснащенных к путешествиям и к бою! Спасибо вам большое! Очень импонирует ваша готовность адаптировать маршрут под наши запросы, рассказ от городе вы ведете с большой любовью и великолепно ориентируетесь в лабиринтах Венеции!

    Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Венеция - первое свидание
    Все очень понравилось ❤️ советую ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Венеция - первое свидание
  2. Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
  3. Первый день в Венеции
  4. Нетуристическая Венеция в центре города
  5. Венеция и острова венецианской лагуны
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
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