Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы "Ротонда"+посещение Bиллы "Карликов"
Начало: Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza
Расписание: ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 20:00
11 июня в 09:00
€300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вилла Вальмарана «У карликов». Фрески Тьеполо в Виченце
Начало: Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza VI
Расписание: ежедневно
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вилла «Ротонда» - шедевр Андреа Палладио
Начало: Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza VI
Расписание: по средам и субботам
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Виченца
Погулять по старинному городу с изящной архитектурой и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 ноября 2023С прекрасным гидом Светланой, увидели много достопримечательностей и узнали много интересного. Меня больше всего поразил театр Олимпико. Очень приятно общаться с компетентным экскурсоводом и просто приятным человеком. Спасибо
- ППолина11 декабря 2022Экскурсия в Виченце. По следам Андреа Палладио+Олимпийский ТеатрПровели незабываемый день со Светланой в Виченце. Как же она умеет увлечь, заинтересовать, показать город во всей красе! Помимо глубоких
Ответы на вопросы от путешественников по Виченце в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Виченце в июне 2024
Сейчас в Виченце в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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