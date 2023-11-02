Индивидуальные экскурсии в Виченце с личным гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Виченце на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы "Ротонда"+посещение Bиллы "Карликов"
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы "Ротонда"+посещение Bиллы "Карликов"
Начало: Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza
Расписание: ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 20:00
11 июня в 09:00
300 за всё до 8 чел.
Вилла Вальмарана «У карликов». Фрески Тьеполо в Виченце
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Вилла Вальмарана «У карликов». Фрески Тьеполо в Виченце
Начало: Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza VI
Расписание: ежедневно
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Вилла «Ротонда» - шедевр Андреа Палладио
Индивидуальная
2 часа
Вилла «Ротонда» - шедевр Андреа Палладио
Начало: Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza VI
Расписание: по средам и субботам
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Виченца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Виченца
Погулять по старинному городу с изящной архитектурой и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2023
    Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы "Ротонда"+посещение Bиллы "Карликов"
    С прекрасным гидом Светланой, увидели много достопримечательностей и узнали много интересного. Меня больше всего поразил театр Олимпико. Очень приятно общаться с компетентным экскурсоводом и просто приятным человеком. Спасибо
  • П
    Полина
    11 декабря 2022
    Экскурсия в Виченце. По следам Андреа Палладио+Олимпийский Театр
    Провели незабываемый день со Светланой в Виченце. Как же она умеет увлечь, заинтересовать, показать город во всей красе! Помимо глубоких
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    познаний истории и архитектуры, Светлана как нельзя лучше соответствует своему имени - она очень светлый человек, знакомство с которым действительно приносит радость. Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Виченце в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы "Ротонда"+посещение Bиллы "Карликов"
  2. Вилла Вальмарана «У карликов». Фрески Тьеполо в Виченце
  3. Вилла «Ротонда» - шедевр Андреа Палладио
  4. Знакомьтесь, Виченца
Сколько стоит экскурсия по Виченце в июне 2024
Сейчас в Виченце в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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