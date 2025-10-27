Откройте для себя Акко — древний город у моря, где крестоносцы, османы и арабы оставили свои следы. Прогуляйтесь по подземным ходам, крепостным стенам и восточным базарам. Услышьте шепот веков в рыцарских залах и караван-сараях. Это путешествие вглубь истории, где камни помнят всё.
Мы прогуляемся по стенам и бастионам старинной крепости, затем спустимся в лабиринт узких улочек и исторических кварталов города.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииМы прогуляемся по стенам и бастионам старинной турецкой крепости, поговорим о многочисленных осадах, самая знаменитая из которых была предпринята Наполеоном. Полюбуемся видами города с высоты. Затем направимся вниз в Старый Город. На нашем пути будут исторические кварталы города: Венецианский, Генуэзский, Пизанский, в которых жили выходцы этих республик, также мы минуем «ханы» — большие комплексы, построенные для купцов и хранения товаров. Спустимся в подземный ход тамплиеров. Побродим по причудливому лабиринту узких улочек. Дойдем до дворца турецкого паши Аль Джаззара, который был превращен в тюрьму во времена Британского мандата. Заглянем в знаменитую мечеть Аль Джаззара, одну из важнейших в исламском мире. Несмотря на огромное историческое прошлое Акко остается живым полнокровным городом. На торговой улице можно купить, что угодно, начиная от одежды и сувениров до фруктов и свежей рыбы. Билет в рыцарские залы комплексный, он включает в себя посещение туннеля тамплиеров, Музея турецкой бани и небольшого Этнографического музея. Рыцарские залы — настоящий средневековый мир под землей, сохранившийся сквозь века, объект ЮНЕСКО. Этот комплекс связан сетью ходов, через которые можно было скрытно перемещаться по осажденному городу. Мы увидим древние стены и арки так, как их видели люди почти 800 лет назад. Я проведу подробную экскурсию внутри, на которой вы познакомитесь с историей ордена Госпитальеров, который затем стал известен как Мальтийский орден (российский император Павел Первый уже в конце 18 века стал Великим Магистром этого ордена). Квартал госпитальеров - это единственный сохранившийся в мире квартал крестоносцев! Именно поэтому он был занесен в каталог Юнеско. Второй раз Акко удостоился занесения в этот каталог, потому что является священным городом для религии бахаи. Восемь миллионов человек во всем мире каждый день обращают свои молитвы к этому городу. Мы увидим несколько мест, связанных с основателем этой религии Бахауллой. На улочках и на набережной старого города есть множество кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек. Важная информация: Билеты в музеи города продаются только до 16. 00. Если вы заказываете экскурсию на вечер, то имейте ввиду, что доступна только пешеходная обзорная экскурсия без посещения музеев.
Билеты в музеи продаются только до 16. 00. Если вы заказываете экскурсию на вечер, то имейте ввиду, что в этом случае доступна только пешеходная часть экскурсии без посещения музеев (в таком случае возможна скидка, о которой надо предварительно договориться с гидом).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинная турецкая крепость, выдержавшая осаду Наполеона
- Вид на Акко, морской порт и Башню мух с бастионов крепости
- Остатки старинного акведука
- Лабиринт улочек старого города, кварталы, где в XII-XIII веках жили купцы
- Кипящая жизнью марина - стоянка для яхт и корабликов, место бывшего торгового порта, с тавернами на крепостной стене
- Туннель тамплиеров, позволявший рыцарям тайно перемещаться
- Ханы - караван-сараи, построенные для купцов во времена Османской империи
- Бейт-Абуд - дом, в котором жил Бахаулла, основатель религии бахаи
- Турецкие бани - своеобразный музей банного дела
- Мечеть Аль-Джаззара - третья по значимости в Израиле
- Волшебный сад - на редкость приятное место, подаренное городу меценатами
- Рыцарские залы - единственный в мире квартал крестоносцев, откопанный археологами во второй половине XX века
- Цитадель Аль-Джазарра
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Билеты в Рыцарские залы, мечеть Аль Джаззара, Музей узников подполья, туннель Тамплиеров, Музей турецкой бани.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Старый город Акко
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
27 окт 2025
Факты изложены, живого общения мало.
И
Игорь
3 июн 2025
Были в Акко уже в третий раз, но только на экскурсии Константина смогли посетить всякие закоулки старого города.
О
Оксана
15 мая 2025
Качество экскурсии было хорошим, несмотря на скромную цену. Много увидели и узнали!
И
Ирина
2 мая 2025
Очень приятно было встретить гида, который искренне увлечён историей Акко и старается передать свои знания путешественникам. Очень много интересных фактов. Жаль только, что романтические представления о рыцарях несколько улетучились, но такова правда истории. Сам квартал крестоносцев, конечно, заслуживает посещения.
Б
Борис
20 апр 2025
Путешествие в старинный город было очень интересным и познавательным. Меня как инженера поразила система древней канализации, созданная ещё римлянами и действовавшая во времена крестоносцев. Спасибо Константину за информацию!
А
Анна
11 апр 2025
Акко пленил мою семью ароматом специй и морского воздуха, старинными бастионами и подземными ходами. Удивительный старый город с извилистыми улочками, где трудно ориентироваться, и мы были рады присутствию гида. Константин производит впечатление очень неравнодушного к древней истории человека.
А
Алексей
3 апр 2025
С детства любил читать исторические романы и всегда мечтал побывать в местах, связанных с крестоносцами. К сожалению, от этой великолепной эпохи мало что осталось в мире, поэтому для меня было большой удачей оказаться в Акко, второй столице крестоносцев. Спасибо большое Константину, который не только рассказал об исторических событиях, но о повседневном быте рыцарей.
Р
Раиса
22 мар 2025
Знакомство с Акко очень расширило наш кругозор. Мы провели в Акко весь день и там действительно есть, что посмотреть. Помимо знаменитой крепости, которую не смог взять сам Наполеон, и великолепных Рыцарских залов, было интересно побродить по лабиринту старинных узких улочек, откуда действительно трудно выбраться без гида.
