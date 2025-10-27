Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Акко — древний город у моря, где крестоносцы, османы и арабы оставили свои следы. Прогуляйтесь по подземным ходам, крепостным стенам и восточным базарам. Услышьте шепот веков в рыцарских залах и караван-сараях. Это путешествие вглубь истории, где камни помнят всё.



Мы прогуляемся по стенам и бастионам старинной крепости, затем спустимся в лабиринт узких улочек и исторических кварталов города. 4.8 8 отзывов

Описание экскурсии Мы прогуляемся по стенам и бастионам старинной турецкой крепости, поговорим о многочисленных осадах, самая знаменитая из которых была предпринята Наполеоном. Полюбуемся видами города с высоты. Затем направимся вниз в Старый Город. На нашем пути будут исторические кварталы города: Венецианский, Генуэзский, Пизанский, в которых жили выходцы этих республик, также мы минуем «ханы» — большие комплексы, построенные для купцов и хранения товаров. Спустимся в подземный ход тамплиеров. Побродим по причудливому лабиринту узких улочек. Дойдем до дворца турецкого паши Аль Джаззара, который был превращен в тюрьму во времена Британского мандата. Заглянем в знаменитую мечеть Аль Джаззара, одну из важнейших в исламском мире. Несмотря на огромное историческое прошлое Акко остается живым полнокровным городом. На торговой улице можно купить, что угодно, начиная от одежды и сувениров до фруктов и свежей рыбы. Билет в рыцарские залы комплексный, он включает в себя посещение туннеля тамплиеров, Музея турецкой бани и небольшого Этнографического музея. Рыцарские залы — настоящий средневековый мир под землей, сохранившийся сквозь века, объект ЮНЕСКО. Этот комплекс связан сетью ходов, через которые можно было скрытно перемещаться по осажденному городу. Мы увидим древние стены и арки так, как их видели люди почти 800 лет назад. Я проведу подробную экскурсию внутри, на которой вы познакомитесь с историей ордена Госпитальеров, который затем стал известен как Мальтийский орден (российский император Павел Первый уже в конце 18 века стал Великим Магистром этого ордена). Квартал госпитальеров - это единственный сохранившийся в мире квартал крестоносцев! Именно поэтому он был занесен в каталог Юнеско. Второй раз Акко удостоился занесения в этот каталог, потому что является священным городом для религии бахаи. Восемь миллионов человек во всем мире каждый день обращают свои молитвы к этому городу. Мы увидим несколько мест, связанных с основателем этой религии Бахауллой. На улочках и на набережной старого города есть множество кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек. Важная информация: Билеты в музеи города продаются только до 16. 00. Если вы заказываете экскурсию на вечер, то имейте ввиду, что доступна только пешеходная обзорная экскурсия без посещения музеев.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Старинная турецкая крепость, выдержавшая осаду Наполеона

Вид на Акко, морской порт и Башню мух с бастионов крепости

Остатки старинного акведука

Лабиринт улочек старого города, кварталы, где в XII-XIII веках жили купцы

Кипящая жизнью марина - стоянка для яхт и корабликов, место бывшего торгового порта, с тавернами на крепостной стене

Туннель тамплиеров, позволявший рыцарям тайно перемещаться

Ханы - караван-сараи, построенные для купцов во времена Османской империи

Бейт-Абуд - дом, в котором жил Бахаулла, основатель религии бахаи

Турецкие бани - своеобразный музей банного дела

Мечеть Аль-Джаззара - третья по значимости в Израиле

Волшебный сад - на редкость приятное место, подаренное городу меценатами

Рыцарские залы - единственный в мире квартал крестоносцев, откопанный археологами во второй половине XX века

Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Билеты в Рыцарские залы, мечеть Аль Джаззара, Музей узников подполья, туннель Тамплиеров, Музей турецкой бани. Где начинаем и завершаем? Начало: По договоренности Завершение: Старый город Акко Когда и сколько длится? Когда: Билеты в музеи продаются только до 16. 00. Если вы заказываете экскурсию на вечер, то имейте ввиду, что в этом случае доступна только пешеходная часть экскурсии без посещения музеев (в таком случае возможна скидка, о которой надо предварительно договориться с гидом). Экскурсия длится около 4 часов Важная информация Билеты в музеи города продаются только до 16.00. Если вы заказываете экскурсию на вечер

То имейте ввиду

Что доступна только пешеходная обзорная экскурсия без посещения музеев

Отзывы и рейтинг 4.8 Основано на 8 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 7 4 – 3 1 2 – 1 – О Ольга Факты изложены, живого общения мало. И Игорь Были в Акко уже в третий раз, но только на экскурсии Константина смогли посетить всякие закоулки старого города. О Оксана Качество экскурсии было хорошим, несмотря на скромную цену. Много увидели и узнали! И Ирина Очень приятно было встретить гида, который искренне увлечён историей Акко и старается передать свои знания путешественникам. Очень много интересных фактов. Жаль только, что романтические представления о рыцарях несколько улетучились, но такова правда истории. Сам квартал крестоносцев, конечно, заслуживает посещения. Б Борис Путешествие в старинный город было очень интересным и познавательным. Меня как инженера поразила система древней канализации, созданная ещё римлянами и действовавшая во времена крестоносцев. Спасибо Константину за информацию! А Анна Акко пленил мою семью ароматом специй и морского воздуха, старинными бастионами и подземными ходами. Удивительный старый город с извилистыми улочками, где трудно ориентироваться, и мы были рады присутствию гида. Константин производит впечатление очень неравнодушного к древней истории человека. А Алексей С детства любил читать исторические романы и всегда мечтал побывать в местах, связанных с крестоносцами. К сожалению, от этой великолепной эпохи мало что осталось в мире, поэтому для меня было большой удачей оказаться в Акко, второй столице крестоносцев. Спасибо большое Константину, который не только рассказал об исторических событиях, но о повседневном быте рыцарей. Р Раиса Знакомство с Акко очень расширило наш кругозор. Мы провели в Акко весь день и там действительно есть, что посмотреть. Помимо знаменитой крепости, которую не смог взять сам Наполеон, и великолепных Рыцарских залов, было интересно побродить по лабиринту старинных узких улочек, откуда действительно трудно выбраться без гида.