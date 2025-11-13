Акко - город с богатой историей, где пересекались пути египтян, крестоносцев, турок и британцев.
Экскурсия предлагает уникальную возможность пройтись по старинным улицам, подняться на крепостные стены и спуститься в подземный туннель,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю
- 🌊 Прогулка вдоль залива
- 🕌 Посещение арабского рынка
- 🗺 Уникальные исторические факты
- 🍽 Возможность попробовать местные блюда
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Акко - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и туристов меньше. Летом, в июле и августе, здесь жарко, но это компенсируется возможностью насладиться морем. Зимой, с декабря по март, погода может быть прохладной и дождливой, но это не мешает посещению подземных достопримечательностей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старый город
- Крепостные стены
- Подземный туннель
- Арабский рынок
Описание экскурсии
- Мы посетим Старый город и порт, пройдём вдоль лазурного залива.
- Поднимемся на крепостные стены и спустимся в подземный туннель, который соединял главный дворец тамплиеров с портом Акко.
- Погуляем по колоритному арабскому рынку, где есть всё: от свежих даров моря, только разгруженных с баркасов, до домашних выпечки и хумуса.
- После экскурсии по желанию вы сможете отдохнуть в одном из ресторанов. Если захотите, забронирую для вас столик в особенном заведении, который славится блюдами из морепродуктов.
Я расскажу:
- Как Акко жил при мусульманах и христианах.
- Каким образом он несколько раз становился столицей страны.
- Как бойцы еврейского подполья взорвали тюрьму во время борьбы за создание Израиля.
- Как сегодня живут в древнем городе мусульмане и евреи.
- И многое другое.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в туннель — 50 шекелей за чел.
- Могу забрать вас из Хайфы или другого города за доплату от €100. Детали обсудим в переписке.
- Также за доплату вы можете прокатиться на морском баркасе по заливу или отправиться на нём в Хайфу после экскурсии. Я помогу заказать билеты.
- Возможно продление экскурсии за доплату — €100 за час.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе Акко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Акке
Провёл экскурсии для 109 туристов
Меня зовут Илья. По образованию я востоковед. Интересуюсь историей, археологией, религией, культурой, экономикой и нумизматикой. В Израиле живу с 1989 года, много лет занимался бизнесом. Сегодня я известный в стране гид, со своей еженедельной радиопередачей. Провожу только авторские экскурсии: пешком, на машине и на велосипеде. Люблю Израиль, но показываю его честно — вы увидите всё как есть.
Входит в следующие категории Акки
