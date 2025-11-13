Акко - город с богатой историей, где пересекались пути египтян, крестоносцев, турок и британцев.Экскурсия предлагает уникальную возможность пройтись по старинным улицам, подняться на крепостные стены и спуститься в подземный туннель,

соединяющий дворец тамплиеров с портом. На арабском рынке можно насладиться атмосферой восточного базара и попробовать местные деликатесы. Узнайте, как город жил в разные эпохи и как сегодня сосуществуют мусульмане и евреи

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Акко - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и туристов меньше. Летом, в июле и августе, здесь жарко, но это компенсируется возможностью насладиться морем. Зимой, с декабря по март, погода может быть прохладной и дождливой, но это не мешает посещению подземных достопримечательностей.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.