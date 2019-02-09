2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуться атмосферой древнего востока на обзорной прогулке по старинному городу

Ольга
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Ольга – ваш гид
На этой экскурсии Акко — удивительный город, сохранивший дух древнего востока, приоткроет перед вами свои тайны.
226 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Весь Акко пешком
Весь Акко пешком

Программа

Мы проведем целый день в Акко. Войдем в древнюю часть Акко через Сухопутные ворота, поднимемся на Турецкие Стены Города, посетим Мастерскую чеканщика, Крепость рыцарей ордена Госпитальеров 13 века, Мечеть Эль Джезара, Музей Турецкой Бани, Туннель Тамплиеров, выйдем в Порт и прогуляемся по Восточному базару, посмотрим, как ловят морскую рыбу и пообедаем в одном из рыбных ресторанов города, при желании сможем посетить Бахайские Сады в Акко или прогуляться на кораблике по Хайфскому заливу.

Сухопутные ворота, через которые в город ввозили товары в период Крестовых походов, до сих пор служат основными воротами древнего Акко, а дверные ставни сохранились с 12 века! Венецианский купеческий дом — теперь гостиница Аккотель, стоит на своем месте с 15 века. А Турецкие стены города — самые широкие из сохранившихся в нашем регионе, их ширина доходит до 60 метров! Высота сводов Крепости Госпитальеров — до 12 метров, и все это великолепие 700 лет никто не мог видеть.

Организационные детали

Стоимость экскурсии не включает транспорт до первой точки, обед и платные входы в музеи (по вашему желанию).

Весь Акко пешком
Весь Акко пешком
Весь Акко пешком
Весь Акко пешком
Весь Акко пешком
Весь Акко пешком
Весь Акко пешком
Весь Акко пешком
Весь Акко пешком
Весь Акко пешком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлеченным, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели, и из какой посуды, на чем спали, чем зарабатывали на жизнь, и т.д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое, и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 февраля 2019
Отличная экскурсия! Великолепная Ольга! Насыщенная прогулка и крайне интересный рассказ.
Мы очень довольны этой поездкой и выбором экскурсовода-спутника. Огромное спасибо Ольге и фирме "Трипстер".
Natalia
13 марта 2018
нас с мужем понравилась поездка в Акко вместе с Ольгой. Под ее руководством мы вместе отлично добрались до города на поезде, почти весь день провели там, увидели много нового и интересного. Ольга очень коммуникабельна, открыта и приятна в общении. Она показала нам город, достопримечательности, провела хорошим маршрутом. Рекомендуем ее как гида по Израилю.
Спасибо!

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