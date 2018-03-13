2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Весь Акко пешком» предлагает уникальную возможность познакомиться с древним городом. Тур начинается с Сухопутных ворот, через которые ввозили товары в период Крестовых походов. Далее, посетители смогут увидеть Турецкие стены,

ширина которых достигает 60 метров. Программа включает посещение Крепости рыцарей ордена Госпитальеров, Мечети Эль Джезара и Музея Турецкой Бани. В завершение экскурсии можно прогуляться по Восточному базару и насладиться обедом в одном из рыбных ресторанов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Мы проведем целый день в Акко. Войдем в древнюю часть Акко через Сухопутные ворота, поднимемся на Турецкие Стены Города, посетим Мастерскую чеканщика, Крепость рыцарей ордена Госпитальеров 13 века, Мечеть Эль Джезара, Музей Турецкой Бани, Туннель Тамплиеров, выйдем в Порт и прогуляемся по Восточному базару, посмотрим, как ловят морскую рыбу и пообедаем в одном из рыбных ресторанов города, при желании сможем посетить Бахайские Сады в Акко или прогуляться на кораблике по Хайфскому заливу.

Сухопутные ворота, через которые в город ввозили товары в период Крестовых походов, до сих пор служат основными воротами древнего Акко, а дверные ставни сохранились с 12 века! Венецианский купеческий дом — теперь гостиница Аккотель, стоит на своем месте с 15 века. А Турецкие стены города — самые широкие из сохранившихся в нашем регионе, их ширина доходит до 60 метров! Высота сводов Крепости Госпитальеров — до 12 метров, и все это великолепие 700 лет никто не мог видеть.

Организационные детали

Стоимость экскурсии не включает транспорт до первой точки, обед и платные входы в музеи (по вашему желанию).