2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Удивительный Акко раскроет свои тайны на этой пешей экскурсии. Прогулка по древним улицам, посещение крепостей и базаров подарят незабываемые впечатления
Экскурсия «Весь Акко пешком» предлагает уникальную возможность познакомиться с древним городом. Тур начинается с Сухопутных ворот, через которые ввозили товары в период Крестовых походов. Далее, посетители смогут увидеть Турецкие стены, читать дальшеуменьшить
ширина которых достигает 60 метров.
Программа включает посещение Крепости рыцарей ордена Госпитальеров, Мечети Эль Джезара и Музея Турецкой Бани.
В завершение экскурсии можно прогуляться по Восточному базару и насладиться обедом в одном из рыбных ресторанов
Мы проведем целый день в Акко. Войдем в древнюю часть Акко через Сухопутные ворота, поднимемся на Турецкие Стены Города, посетим Мастерскую чеканщика, Крепость рыцарей ордена Госпитальеров 13 века, Мечеть Эль Джезара, Музей Турецкой Бани, Туннель Тамплиеров, выйдем в Порт и прогуляемся по Восточному базару, посмотрим, как ловят морскую рыбу и пообедаем в одном из рыбных ресторанов города, при желании сможем посетить Бахайские Сады в Акко или прогуляться на кораблике по Хайфскому заливу.
Сухопутные ворота, через которые в город ввозили товары в период Крестовых походов, до сих пор служат основными воротами древнего Акко, а дверные ставни сохранились с 12 века! Венецианский купеческий дом — теперь гостиница Аккотель, стоит на своем месте с 15 века. А Турецкие стены города — самые широкие из сохранившихся в нашем регионе, их ширина доходит до 60 метров! Высота сводов Крепости Госпитальеров — до 12 метров, и все это великолепие 700 лет никто не мог видеть.
Организационные детали
Стоимость экскурсии не включает транспорт до первой точки, обед и платные входы в музеи (по вашему желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Сухопутных ворот Акко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Акке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1536 туристов
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и читать дальшеуменьшить
других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлечённым, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели и из какой посуды, на чём спали, чем зарабатывали на жизнь, и т. д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Natalia
нас с мужем понравилась поездка в Акко вместе с Ольгой. Под ее руководством мы вместе отлично добрались до города на поезде, почти весь день провели там, увидели много нового и интересного. Ольга очень коммуникабельна, открыта и приятна в общении. Она показала нам город, достопримечательности, провела хорошим маршрутом. Рекомендуем ее как гида по Израилю. Спасибо!
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Л
Любовь
Ольга тот гид, с которым туристические маршруты оживают, даты и действия людей обретают смысл, и вся картинка собирается. Мы были с пожилыми родителями, они очень высоко оценили подготовку и подачу информации.
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Н
Наталья
Отличная экскурсия! Великолепная Ольга! Насыщенная прогулка и крайне интересный рассказ. Мы очень довольны этой поездкой и выбором экскурсовода-спутника. Огромное спасибо Ольге и фирме "Трипстер".