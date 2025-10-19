Мои заказы

Древний Акко: перекрёсток цивилизаций

Узнайте тайны древнего Акко, города с богатой историей. Прогулка по крепостям, базарам и туннелям перенесёт вас в эпоху крестоносцев и османов
Акко - город с более чем 4000-летней историей, где пересекались пути великих цивилизаций.

Здесь крестоносцы и османы оставили свой след, а современные туристы могут прогуляться по крепостным стенам, исследовать подземные ходы
и посетить восточные базары. Экскурсия включает посещение морского порта, Рыцарских залов госпитальеров и караван-сараев. Каждое место расскажет свою историю, погружая в атмосферу древнего мира. Не упустите шанс увидеть город, который помнит Александра Македонского и Наполеона

4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю древнего Акко
  • 🕌 Посещение уникальных архитектурных памятников
  • 🌊 Прогулка по живописному морскому порту
  • 🗺️ Исследование подземных туннелей
  • 🛍️ Шопинг на восточных базарах

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Акко - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и туристов меньше. Летом, в июле и августе, может быть жарко, но зато можно насладиться морем. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладнее, но экскурсии по историческим местам всё равно остаются доступными.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций© Константин
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций© Константин
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Старинная турецкая крепость
  • Лабиринты улочек Старого города
  • Морской порт
  • Рыцарские залы
  • Туннель тамплиеров
  • Турецкие бани
  • Караван-сараи
  • Исторические базары
  • Бейт Абуд
  • Мечеть Аль-Джаззара
  • Волшебный сад
  • Цитадель Аль-Джаззара

Описание экскурсии

  • Старинная турецкая крепость, выдержавшая осаду Наполеоном. С бастионов открывается вид на Акко, морской порт и Башню мух — остаток сооружения времён крестоносцев
  • Лабиринты улочек Старого города и кварталы, где в 12–13 веках жили купцы из Венеции, Генуи, Пизы
  • Кипящий жизнью морской порт, который был одним из центров мировой торговли в 12–13 веках
  • Рыцарские залы — единственный в мире раскопанный археологами квартал ордена госпитальеров. Внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО
  • Туннель тамплиеров, позволявший рыцарям ордена тайно перемещаться. Подземный ход тамплиеров!
  • Турецкие бани — своеобразный музей банного дела 18 века
  • «Ханы» — караван-сараи, созданные для купцов во времена Османской империи
  • Исторические базары города — Белый и Турецкий, а также современный восточный базар
  • Бейт Абуд — дом, в котором жил Бахаулла, основатель религии бахаи
  • Мечеть Аль-Джаззара, третья по значимости в Израиле
  • Волшебный сад — приятное место отдыха, подаренное городу меценатами
  • Цитадель Аль-Джаззара, превращённая в тюрьму, где содержался Бахаулла
  • Развалины старинного акведука

Вы узнаете:

  • Почему многие великие завоеватели — Александр Македонский, Помпей, Цезарь, Ричард Львиное Сердце — высаживались в бухте Акко
  • Как соперничество коммун генуэзцев и венецианцев стало одной из причин гибели уникального города
  • Почему Наполеон после длительной осады так и не смог захватить Акко (и как он вообще здесь оказался)
  • Как Акко стал священным для последователей религии бахаи

И многое другое!

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст детей — старше 8 лет
  • Ходить будем много. Вам потребуется удобная обувь, бутылка с водой, а также наличные деньги, потому что на базарах и в кафе карточки не принимают.
  • После 16:00 музеи закрываются, но если вы хотите посетить экскурсию вечером, то я могу сократить программу и сделать скидку. Подробности уточняйте в переписке. Со второй половины дня в пятницу и до вечера субботы в Израиле не функционирует общественный транспорт.

Дополнительные расходы

  • Комплексный билет в Рыцарские залы, подземный туннель тамплиеров, Музей турецких бань — €12/49 шекелей за чел. (в том числе для гида)
  • Мечеть Аль-Джаззара — €2.5/10 шекелей за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Акке
Провёл экскурсии для 22 туристов
Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Петербургский Университет, отделение классической филологии. Более 30 лет проработал в турфирмах Петербурга, проводя канонические экскурсии для иностранных туристов и авторские туры для российских граждан. Работал на
самом высоком уровне, будучи гидом-переводчиком с греческого языка сопровождал правительственные делегации. С 2020 года живу в Израиле, в маленьком городе Акко, который имеет богатое историческое прошлое. Мой опыт в туризме, чтение краеведческой и исторической литературы, помощь местных коллег позволили создать мне свою экскурсию по Акко. Опробовав её на друзьях из России, решил предложить её более широкой публике. Ориентирован на живое общение с гостями, выстраиваю маршрут в соответствии с пожеланиями.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Н
Наталья
19 окт 2025
В субботу мы побывали на экскурсии в Акко с Константином. Получили удовольствие от рассказа о богатейшей истории города и продуманного маршрута прогулки. Мы провели прекрасный день с человеком, который всё знает про этот город. Рекомендую
С
София
10 июн 2025
Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой знаковой историей. Поездка в Акко превзошла ожидания. Этот город по-настоящему уникален, с невероятно богатой
и многослойной историей. Узнала много нового о крестоносцах, османской эпохе и древних портах. Особенно впечатлили подземные тоннели и старинные крепостные стены. Приятно поразила атмосфера старого города — узкие улочки, запахи восточных специй, шум базаров. Огромное спасибо гиду Константину — рассказ был очень живым и увлекательным, видно, что человек по-настоящему любит своё дело. Он умело сочетал факты, легенды и интересные детали, благодаря чему прогулка пролетела незаметно. Такая экскурсия — отличный способ прикоснуться к прошлому и увидеть Израиль с новой стороны. Очень рекомендуем всем, кто интересуется историей и культурой!

Входит в следующие категории Акки

