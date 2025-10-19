Акко - город с более чем 4000-летней историей, где пересекались пути великих цивилизаций.
Здесь крестоносцы и османы оставили свой след, а современные туристы могут прогуляться по крепостным стенам, исследовать подземные ходы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю древнего Акко
- 🕌 Посещение уникальных архитектурных памятников
- 🌊 Прогулка по живописному морскому порту
- 🗺️ Исследование подземных туннелей
- 🛍️ Шопинг на восточных базарах
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Акко - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и туристов меньше. Летом, в июле и августе, может быть жарко, но зато можно насладиться морем. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладнее, но экскурсии по историческим местам всё равно остаются доступными.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Старинная турецкая крепость
- Лабиринты улочек Старого города
- Морской порт
- Рыцарские залы
- Туннель тамплиеров
- Турецкие бани
- Караван-сараи
- Исторические базары
- Бейт Абуд
- Мечеть Аль-Джаззара
- Волшебный сад
- Цитадель Аль-Джаззара
Описание экскурсии
- Старинная турецкая крепость, выдержавшая осаду Наполеоном. С бастионов открывается вид на Акко, морской порт и Башню мух — остаток сооружения времён крестоносцев
- Лабиринты улочек Старого города и кварталы, где в 12–13 веках жили купцы из Венеции, Генуи, Пизы
- Кипящий жизнью морской порт, который был одним из центров мировой торговли в 12–13 веках
- Рыцарские залы — единственный в мире раскопанный археологами квартал ордена госпитальеров. Внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО
- Туннель тамплиеров, позволявший рыцарям ордена тайно перемещаться. Подземный ход тамплиеров!
- Турецкие бани — своеобразный музей банного дела 18 века
- «Ханы» — караван-сараи, созданные для купцов во времена Османской империи
- Исторические базары города — Белый и Турецкий, а также современный восточный базар
- Бейт Абуд — дом, в котором жил Бахаулла, основатель религии бахаи
- Мечеть Аль-Джаззара, третья по значимости в Израиле
- Волшебный сад — приятное место отдыха, подаренное городу меценатами
- Цитадель Аль-Джаззара, превращённая в тюрьму, где содержался Бахаулла
- Развалины старинного акведука
Вы узнаете:
- Почему многие великие завоеватели — Александр Македонский, Помпей, Цезарь, Ричард Львиное Сердце — высаживались в бухте Акко
- Как соперничество коммун генуэзцев и венецианцев стало одной из причин гибели уникального города
- Почему Наполеон после длительной осады так и не смог захватить Акко (и как он вообще здесь оказался)
- Как Акко стал священным для последователей религии бахаи
И многое другое!
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст детей — старше 8 лет
- Ходить будем много. Вам потребуется удобная обувь, бутылка с водой, а также наличные деньги, потому что на базарах и в кафе карточки не принимают.
- После 16:00 музеи закрываются, но если вы хотите посетить экскурсию вечером, то я могу сократить программу и сделать скидку. Подробности уточняйте в переписке. Со второй половины дня в пятницу и до вечера субботы в Израиле не функционирует общественный транспорт.
Дополнительные расходы
- Комплексный билет в Рыцарские залы, подземный туннель тамплиеров, Музей турецких бань — €12/49 шекелей за чел. (в том числе для гида)
- Мечеть Аль-Джаззара — €2.5/10 шекелей за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Акке
Провёл экскурсии для 22 туристов
Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Петербургский Университет, отделение классической филологии. Более 30 лет проработал в турфирмах Петербурга, проводя канонические экскурсии для иностранных туристов и авторские туры для российских граждан. Работал наЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
19 окт 2025
В субботу мы побывали на экскурсии в Акко с Константином. Получили удовольствие от рассказа о богатейшей истории города и продуманного маршрута прогулки. Мы провели прекрасный день с человеком, который всё знает про этот город. Рекомендую
С
София
10 июн 2025
Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой знаковой историей. Поездка в Акко превзошла ожидания. Этот город по-настоящему уникален, с невероятно богатой
