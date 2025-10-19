Акко - город с более чем 4000-летней историей, где пересекались пути великих цивилизаций.Здесь крестоносцы и османы оставили свой след, а современные туристы могут прогуляться по крепостным стенам, исследовать подземные ходы

и посетить восточные базары. Экскурсия включает посещение морского порта, Рыцарских залов госпитальеров и караван-сараев. Каждое место расскажет свою историю, погружая в атмосферу древнего мира. Не упустите шанс увидеть город, который помнит Александра Македонского и Наполеона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Акко - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и туристов меньше. Летом, в июле и августе, может быть жарко, но зато можно насладиться морем. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладнее, но экскурсии по историческим местам всё равно остаются доступными.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.