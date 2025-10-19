читать дальше

Акко превзошла ожидания. Этот город по-настоящему уникален, с невероятно богатой и многослойной историей. Узнала много нового о крестоносцах, османской эпохе и древних портах. Особенно впечатлили подземные тоннели и старинные крепостные стены. Приятно поразила атмосфера старого города — узкие улочки, запахи восточных специй, шум базаров. Огромное спасибо гиду Константину — рассказ был очень живым и увлекательным, видно, что человек по-настоящему любит своё дело. Он умело сочетал факты, легенды и интересные детали, благодаря чему прогулка пролетела незаметно. Такая экскурсия — отличный способ прикоснуться к прошлому и увидеть Израиль с новой стороны. Очень рекомендуем всем, кто интересуется историей и культурой!