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Автомобильная экскурсия «Цфат — город, удерживающий мир от падения»

Евгений С.
Евгений С. – Гид из Эйлата
Мы совершим путешествие в священный еврейский город 🏙️ Цфат — центр Каббалы и мистицизма.

Осмотрим древние синагоги, пройдем по переулку Мессии и вдохновимся в Квартале художников.

Побываем на могилах автора главной книги Каббалы и других раввинов-мудрецов.

Перед поездкой в Цфат заедем в древний город Ципори, чтобы полюбоваться мозаиками и прогуляться 👣 по римским улицам.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $660 за экскурсию

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Автомобильная экскурсия «Цфат — город, удерживающий мир от падения»
Автомобильная экскурсия «Цфат — город, удерживающий мир от падения»

Что вы увидите

  • Цфат
  • Ципори
  • гора Мерон
  • Тверия
В нашей удивительной стране этот город 🏙️ воистину один из центров глубочайшей духовности. Каббала, таинственная, всё объясняющая, манящая? Как и всякая наука, она открывает нашу жизнь, всё раскладывает по полочкам, делает мир понятным.
На комфортабельном мерседесе, мы отправимся на «легкомысленное» познание глубин древней мудрости. Но.... для начала Ципори! Мы спустимся в пещеру, собиравшую две тысячи лет назад воду. Да... неповторимо..., люди могли здесь жить годами. Не удивительно, что женщины их были так же красивы, как и на той мозаике, что предстоит вам увидеть. Прогуливаясь по улицам древнего города, вы даже услышите скрип телег, тем более, что следы их колёс перед вами...
Но наш путь дальше, через хрустальный воздух Галилеи, к вершинам Цфата. Вершины его и горные и духовные. Пройдёмся по улочке «Подъём Мессии», затем к Синагоге Ари, далее синагога Абухаб, синагога рабби Иосефа Карро. Сотни лет здесь накапливалась мудрость человечества. Но мудрость не противоречит отдыху. Перед нами квартал художников- видимое вдохновение! Потрясающие пейзажи, чистота чувств, воздуха, впечатлений, помыслов. Вот с таким «багажом» отправимся на гору Мерон. Туда, где рабби Шимон Бар-Йохай две тысячи лет назад открыл основы мудрости каббалы. Окрестные ели, журчание ручьёв, глубина неба убедит вас в истинности этого места.... того и нашего времени.
И наконец, Тверия, центр Талмудической истины, могилы наших мудрецов. Такой день не будет забыт никогда!
Что входит
  • услуги профессионального экскурсовода
  • транспорт
Что не входит
  • питание
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Автомобильная экскурсия «Цфат — город, удерживающий мир от падения»
Автомобильная экскурсия «Цфат — город, удерживающий мир от падения»
Автомобильная экскурсия «Цфат — город, удерживающий мир от падения»
Автомобильная экскурсия «Цфат — город, удерживающий мир от падения»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгений С.
Евгений С.
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