В нашей удивительной стране этот город 🏙️ воистину один из центров глубочайшей духовности. Каббала, таинственная, всё объясняющая, манящая? Как и всякая наука, она открывает нашу жизнь, всё раскладывает по полочкам, делает мир понятным.

На комфортабельном мерседесе, мы отправимся на «легкомысленное» познание глубин древней мудрости. Но.... для начала Ципори! Мы спустимся в пещеру, собиравшую две тысячи лет назад воду. Да... неповторимо..., люди могли здесь жить годами. Не удивительно, что женщины их были так же красивы, как и на той мозаике, что предстоит вам увидеть. Прогуливаясь по улицам древнего города, вы даже услышите скрип телег, тем более, что следы их колёс перед вами...

Но наш путь дальше, через хрустальный воздух Галилеи, к вершинам Цфата. Вершины его и горные и духовные. Пройдёмся по улочке «Подъём Мессии», затем к Синагоге Ари, далее синагога Абухаб, синагога рабби Иосефа Карро. Сотни лет здесь накапливалась мудрость человечества. Но мудрость не противоречит отдыху. Перед нами квартал художников- видимое вдохновение! Потрясающие пейзажи, чистота чувств, воздуха, впечатлений, помыслов. Вот с таким «багажом» отправимся на гору Мерон. Туда, где рабби Шимон Бар-Йохай две тысячи лет назад открыл основы мудрости каббалы. Окрестные ели, журчание ручьёв, глубина неба убедит вас в истинности этого места.... того и нашего времени.

И наконец, Тверия, центр Талмудической истины, могилы наших мудрецов. Такой день не будет забыт никогда!