1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария - индивидуальная экскурсия
Путешествие по древним приморским городам Израиля. Увидите крепостные стены Акко, Бахайские сады Хайфы и римские постройки Кейсарии
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
3 июля в 09:00
от $730 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
17 часов
Путешествие в Иерусалим и Вифлеем с личным гидом
Путешествие в Иерусалим из Эйлата: река Иордан, купание в Мертвом море, святые места и Вифлеем. Личный гид и уникальные впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: КАЖДЫЙ ДЕНЬ, выезд 06:00 утра
3 июля в 06:00
4 июля в 06:00
от $1 200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Автомобильная экскурсия «Цфат - город, удерживающий мир от падения»
Путешествие в священный Цфат - центр Каббалы и мистицизма. Осмотр древних синагог и прогулка по Кварталу художников. Посещение могил мудрецов и мозаик Ципори
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 12:00
3 июля в 09:00
от $660 за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Путешествие на Мертвое море из Эйлата: уникальный опыт и спа
Израиль славится Мертвым морем, чьи воды и грязи обладают лечебными свойствами. Проведите день на его берегах, наслаждаясь спа-процедурами и отдыхом
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник и пятница, выезд в 7 утра.
5 июля в 07:00
8 июля в 07:00
$180 за человека
Индивидуальная
8 часов
Крестный путь - последние часы земной жизни Иисуса Христа
Погрузитесь в историю последних часов жизни Иисуса Христа на индивидуальной экскурсии по Крестному пути в Иерусалиме. Узнайте о значимых местах и событиях
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 10:00
3 июля в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «От вашего отеля»
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