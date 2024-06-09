Индивидуальная 8 часов Мусульманские святыни Иерусалима Начало: В вашем отеле Расписание: по договоренности от $ 560 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария Начало: Ваш отель Расписание: по договоренности от $ 730 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 17 часов Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Начало: Ваш отель Расписание: КАЖДЫЙ ДЕНЬ, выезд 06:00 утра от $ 1 200 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим» Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море Расписание: по договоренности от $ 560 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Автомобильная экскурсия «Цфат - город, удерживающий мир от падения» Начало: Ваш отель Расписание: по договоренности от $ 660 за всё до 4 чел.