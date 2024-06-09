1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Мусульманские святыни Иерусалима
Начало: В вашем отеле
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
от $730 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
17 часов
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим
Начало: Ваш отель
Расписание: КАЖДЫЙ ДЕНЬ, выезд 06:00 утра
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от $1 200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
Расписание: по договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Автомобильная экскурсия «Цфат - город, удерживающий мир от падения»
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $660 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Крестный путь - последние часы земной жизни Иисуса Христа
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «На выходные»
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