Галилея привлекает туристов необходимость прикоснуться к святым местам, навечно связанным с именем Иисуса Христа.

Назарет - город 🏙️, где прошли детство и юность Иисуса, где жили Иосиф и Мария, где архангел Гавриил возвестил о рождении Мессии, и откуда Иисус начал свою проповедническую деятельность. Здесь началось чудо искупления грехов человечества от падения Адама и Евы.

Храм Благовещения с гротом Девы Марии, где совершилось таинство воплощения. Здесь можно услышать журчание того самого ручья, из которого Дева Мария брала воду.

Долина Армагеддон - часть Израельской долины у подножия горы ⛰️ Тель-Мегидо, вошедшей в христианскую историю 📖 как место будущей заключительной битвы сынов Добра и Зла.

Река Иордан - место крещения Иисуса Иоанном Предтечей. Кана Галилейская, Табха - церковь ⛪ умножения хлебов и рыб. Православный Капернаум- монастырь Св. Апостолов. Христианская традиция связывает это место с исцелением расслабленного, о чем рассказывает Евангелие.

Озеро Кинерет (Галилейское море).