Иерихон - среди открытых до сих пор центров городской цивилизации Иерихон - самый древний город 🏙️ в мире (ему 10 тысяч лет) и самый низкорасположенный на земле (250 м. ниже уровня моря). Обзорная экскурсия ⛳ по городу включает монастырь Искушения на горе Каранталь, источник Елисея и дом блудницы Рахавы, которая укрыла двух соглядатаев, посланных Иисусом Навиным. Рядом с домом блудницы Рахав христиане построили церковь ⛪ Девы Марии. В самом городе - дом начальника мытарей (сборщика податей). Закхея и смоковница, на которую тот влез, чтобы увидеть Иисуса Христа. К руслу каньона поднимается живописная тропа, которая открывает панорамный захватывающий вид на Мертвое море 🌊 и Иорданские горы ⛰️. Великолепная панорама на Вади (ущелье) Кельт

Монастырь Святого Хозевита (Сент Джорж)