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Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Хайфы)

Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Хайфы
Вас ждёт поездка по самым интересным городам северной части Израиля.

На комфортабельном автобусе 🚌 вы посетите археологический парк 🌳 на месте древнего города Кесария, разрушенного в 1265 году.

Вы увидите раскопанные дворцы, ипподром, амфитеатр и участки городских улиц.

В Акко вы увидите сохранившиеся постройки времён крестоносцев, считавших город 🏙️ своей столицей ⭐️.

В Хайфе вы познакомитесь с северной столицей страны, а также посетите библейскую гору Кармель, на которой раскинулись Бахайские сады.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $72.5 за человека

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Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Хайфы)
Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Хайфы)

Что вы увидите

  • Акко
  • Кейсария
  • Бахайские сады
  • Хайфа
Историко-археологический парк 🌳 Кейсария - расположен между театром на юге и городом крестоносцев на севере. Он включает византийскую площадь, дворец на морском рифе, амфитеатр царя Ирода, систему улиц, баню и др. На территории Парка находятся многочисленные историко-археологические достопримечательности 🏛️. Парк расположился на берегу Средиземного моря 🌊, между устьями ручья Крокодилов и реки Хадера. Он расположен со стороны заливов и мелких полуостровов, которые использовались во все времена, как причалы для судов. Сохранились остатки римских и византийских улиц, водостоки, дома с мозаичными полами и греческими надписями. Археологические и реставрационные работы продолжаются по сегодняшний день.
Хайфа - столица ⭐️ севера страны.
В Хайфе расположен центр мировой религии бахаев - Бахайские (Персидские сады) - чудо света, созданное в конце ХХ века. Уникальный архитектурный комплекс, поражающий красотой и величием. Прекрасно спланированный ухоженный парк, украшенный причудливыми вазонами и светильниками, расположенный на склоне горы ⛰️ Кармель. Панорамный обзор с верхней и средней площадки (без спуска по ступенькам парка).
  • Скромная одежда обязательна.
  • Акко - столица крестоносцев- город-порт, упоминаемый еще в папирусах 19 века до н. э. Древний город-крепость хранит память о былом величии: старинные оборонительные укрепления, древний порт, восточный базар, старый город 🏙️, турецкие караван-сараи - все это можно увидеть и сегодня.
Что входит
  • транспорт и услуги гида
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 Хайфа, Чек Пост
Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Хайфы)
Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Хайфы)
Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Хайфы)
Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Хайфы)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
Atlantis V.
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