Выбирайте и другие экскурсии в Назарете

Меня зовут Галя. Я бывшая москвичка, в Израиле живу 28 лет. Это место, которое открывается не сразу и не всем. Моя задача как профессионального гида облегчить и ускорить этот процесс, чтобы за один день вы смогли проникнуть в глубины моей маленькой, но необъятной страны. При этом я не буду загружать вас нескончаемым потоком информации. Мои прогулки легкие, интересные, наполненные открытиями и любопытными фактами. Хочу отметить, что мои экскурсии не паломнические. Они подходят всем: взрослым и детям, путешественникам и местным, верующим и атеистам.