Выбирайте и другие экскурсии в Назарете

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  3. Назарет — от библейских времен до современности

Интересные факты и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии

Галя
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Галя – ваш гид
Назарет — место, где Дева Мария получила Благую весть и прошли детские годы Иисуса.

Вы увидите все его главные храмы и услышите занимательные страницы их истории.

При этом экскурсия не паломническая, она также охватывает современные реалии и актуальные события.

Так, вы узнаете, кто населяет город сегодня и как это отражается на его облике.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на центральной площади Назарета
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Назарет — от библейских времен до современности
Назарет — от библейских времен до современности

Что вас ожидает

Самое важное в Назарете
Вы увидите все основные достопримечательности города. В программе:

  • Базилика Благовещения — один из трех главных храмов Святой Земли. Вы узнаете, почему многочисленные изображения Мадонны в нем так необычны, и увидите комнату Марии, куда принес известие архангел Гавриил. А еще подержитесь за ладошки каменной Богородицы и загадаете самое сокровенное желание.
  • Церковь Святого семейства — здесь вы услышите, чего стоило Иосифу стать отцом Иисуса и какую роль сыграл в этом архангел Гавриил.
  • Колодец Марии — я расскажу, как он связан с московской Третьяковкой и почему в Назарете есть район Московия.
  • Церковь-Синагога — я поясню, что же это все-таки, церковь или синагога.
  • Белая мечеть — старейшая мечеть города с изящным минаретом в форме карандаша. Вы узнаете, в каком архитектурном стиле она выполнена и что олицетворяет.
  • Сарайя — дворец мусульманского правителя 18 века. Я раскрою, почему на Востоке дворцы назывались сараями.

Организационные детали

  • По желанию мы можем также посетить восточный базар. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Мы можем включить в маршрут панораму с вершины горы Свержения на окраине города (нужно ехать на машине). Доплата составит 20 евро.
Назарет — от библейских времен до современности
Назарет — от библейских времен до современности
Назарет — от библейских времен до современности
Назарет — от библейских времен до современности
Назарет — от библейских времен до современности
Назарет — от библейских времен до современности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на центральной площади Назарета.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галя
Галя
Меня зовут Галя. Я бывшая москвичка, в Израиле живу 28 лет. Это место, которое открывается не сразу и не всем. Моя задача как профессионального гида облегчить и ускорить этот процесс, чтобы за один день вы смогли проникнуть в глубины моей маленькой, но необъятной страны. При этом я не буду загружать вас нескончаемым потоком информации. Мои прогулки легкие, интересные, наполненные открытиями и любопытными фактами. Хочу отметить, что мои экскурсии не паломнические. Они подходят всем: взрослым и детям, путешественникам и местным, верующим и атеистам.
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