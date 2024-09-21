Представьте себе город, где каждый уголок хранит тысячелетнюю историю.
Тель-Авив, слияние древнего Яффо и новаторского Ахузат Байт, предлагает уникальную экскурсию, позволяющую за один день окунуться в 5000 лет истории.
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Тель-Авив, слияние древнего Яффо и новаторского Ахузат Байт, предлагает уникальную экскурсию, позволяющую за один день окунуться в 5000 лет истории.
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Знакомство с Яффо: от султанской башни до апостольского дома Мы начнем наш маршрут у башни, построенной турецким султаном Абдуль Хамидом Вторым, пройдем через останки стен, окружавших в прошлом, древний Яффо. Мы посетим порт, связанный с историей пророка Ионы, дом, в котором останавливался апостол Петр, познакомимся с историей Фараона Рамсеса второго, императора Наполеона и многих других. Наш поход по Яффо закончится блошиным рынком. Наша прогулка по пригороду Яффо — Неве Цедек, будет сопровождаться историями об американских и немецких поселенцах второй половины 19 века, а также создание первого еврейского квартала вне стен города Яффо, благодаря которому появится Тель-Авив, сохранивший по сегодняшний день дома, построенные выпускниками архитектурной школы Баухауз. Благодаря этому Тель-Авив попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Подойдет для людей старше 16 лет.
По договоренности (желательно не позже 10.00 утра)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня
- Порт, связанный с историей пророка Ионы
- Дом, в котором останавливался апостол Петр
- Блошиным рынком
- Неве Цедек
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в музей Иланы Гур - 15$ на человека (посещение по согласованию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Яффская часовая башня, Тель-Авив
Завершение: Неве Цедек
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности (желательно не позже 10.00 утра)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Подойдет для людей старше 16 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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