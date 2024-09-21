5000 лет истории за 5 часов

Загляните в удивительный мир Тель-Авива, где древний Яффо и современный Неве Цедек соединяются в одно целое
Представьте себе город, где каждый уголок хранит тысячелетнюю историю.

Тель-Авив, слияние древнего Яффо и новаторского Ахузат Байт, предлагает уникальную экскурсию, позволяющую за один день окунуться в 5000 лет истории.

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от султанской башни, построенной Абдуль Хамидом Вторым, пройдите через исторические стены Яффо, исследуйте порт, связанный с легендой о пророке Ионе, и дом апостола Петра.

Узнайте о великих личностях, таких как Фараон Рамсес Второй и император Наполеон, которые оставили свой след в истории этого места.

Прогулка по кварталу Неве Цедек раскроет истории американских и немецких поселенцев, а также расскажет о создании первого еврейского квартала вне стен Яффо.

Эта экскурсия не только познавательна, но и вдохновляюща, ведь Тель-Авив с его баухаузовской архитектурой внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Не забудьте подготовиться к прогулке: выберите удобную обувь и одежду по погоде.

Экскурсия подходит для людей старше 16 лет, желающих глубже познакомиться с историей и культурой Тель-Авива

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в 5000-летнюю историю
  • 🏛 Посещение древнего порта Яффо
  • 🏠 Знакомство с домом апостола Петра
  • 🗺 Прогулка по историческому кварталу Неве Цедек
  • 🏆 Включение Тель-Авива в список ЮНЕСКО
    • 5000 лет истории за 5 часов
    5000 лет истории за 5 часов
    5000 лет истории за 5 часов
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Султанская башня
  • Останки стен Яффо
  • Порт Яффо
  • Дом апостола Петра
  • Блошиный рынок
  • Квартал Неве Цедек

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает: Знакомство с Яффо: от султанской башни до апостольского дома Мы начнем наш маршрут у башни, построенной турецким султаном Абдуль Хамидом Вторым, пройдем через останки стен, окружавших в прошлом, древний Яффо. Мы посетим порт, связанный с историей пророка Ионы, дом, в котором останавливался апостол Петр, познакомимся с историей Фараона Рамсеса второго, императора Наполеона и многих других. Наш поход по Яффо закончится блошиным рынком. Наша прогулка по пригороду Яффо — Неве Цедек, будет сопровождаться историями об американских и немецких поселенцах второй половины 19 века, а также создание первого еврейского квартала вне стен города Яффо, благодаря которому появится Тель-Авив, сохранивший по сегодняшний день дома, построенные выпускниками архитектурной школы Баухауз. Благодаря этому Тель-Авив попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Важная информация:
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Подойдет для людей старше 16 лет.

    По договоренности (желательно не позже 10.00 утра)

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Башня
    • Порт, связанный с историей пророка Ионы
    • Дом, в котором останавливался апостол Петр
    • Блошиным рынком
    • Неве Цедек
    Что включено
    • Услуги гида
    Что не входит в цену
    • Вход в музей Иланы Гур - 15$ на человека (посещение по согласованию)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Яффская часовая башня, Тель-Авив
    Завершение: Неве Цедек
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности (желательно не позже 10.00 утра)
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    • Подойдет для людей старше 16 лет
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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