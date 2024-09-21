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от султанской башни, построенной Абдуль Хамидом Вторым, пройдите через исторические стены Яффо, исследуйте порт, связанный с легендой о пророке Ионе, и дом апостола Петра.



Узнайте о великих личностях, таких как Фараон Рамсес Второй и император Наполеон, которые оставили свой след в истории этого места.



Прогулка по кварталу Неве Цедек раскроет истории американских и немецких поселенцев, а также расскажет о создании первого еврейского квартала вне стен Яффо.



Эта экскурсия не только познавательна, но и вдохновляюща, ведь Тель-Авив с его баухаузовской архитектурой внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Не забудьте подготовиться к прогулке: выберите удобную обувь и одежду по погоде.



Экскурсия подходит для людей старше 16 лет, желающих глубже познакомиться с историей и культурой Тель-Авива