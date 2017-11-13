2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь

ORNA
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С чего начинался Яффо? Конечно же, с моря.

120 лет назад в Яффском порту стало совсем тесно, и еврейская молодежь покинула древний город и основала новые районы за пределами Яффо.

Я проведу вас по историческому центру, расскажу о том, как жили во времена самых старых зданий города, и вы сравните их с современными постройками.
230 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча У часовой башни в Яффо
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У этой экскурсии2 отзыва
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История древнего Яффо и старого Тель-Авива
История древнего Яффо и старого Тель-Авива

Программа

  • Мы встретимся у часовой башни в старом Яффо, прогуляемся по древним улочкам, зайдем в Археологической интерактивный музей, где я расскажу вам о быте тех времен, покажу старые церкви, современные магазины и рестораны, а также дом Симона Кожевника, где апостол Петр изменил мир.
  • Я покажу вам скалу Андромеды, старый порт улицы в честь знаков зодиака и висячее дерево.
  • Вы посетите церковь Святого Петра и административное здание Османской империи.
  • Увидите Иерусалимские ворота и остатки городских стен, а также знаменитую часовую башню, здание, взорванное во время Войны за Независимость.
  • Подойдете к фонтану «Знаки Зодиака», у которого можно загадать желание.
  • Посетите блошиный рынок и лавки мастеров-ремесленников, в том числе и мастерскую йеменских ювелиров, где по старинке, вручную, делают серебряные украшения.
  • Затем можно будет перекусить в рыбном ресторанчике.
  • Мы покинем старый Яффо и пройдем по набережной в первый еврейский район за стенами города, Нэвэ цэдек. Вы увидите дом, где жил знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии Шай Агнон; дом, в котором вырос художник Нахум Гутман, а по соседству жила знаменитая писательница родом из Беларуси Двора Барон. Увидите первый кинотеатр, синагогу, школы. Поговорим про сионизм и людей, основавших Тель-Авив.
  • Зайдем в интерактивный музей, посвящённый развитию банков и города, посетим бульвар Ротшильд и Музей Независимости, где провозгласили создание государства Израиль.
  • Вы побываете на месте первая городской гимназии, а также сможете посетить первый городской вокзал.
  • В результате, после экскурсии, вы научитесь различать архитектурные стили белого города и лучше узнаете прошлое Яффо и Тель-Авива.

Организационные детали

  • По желанию маршрут может быть изменен/удлинен, если вы захотите посетить бывшую немецкую и американскую колонию, рынок “Кармель” и другие объекты.
  • Время экскурсии может варьироваться от 6 до 8 часов, в зависимости от выбора программы. Цена за дополнительный час: 20€.
  • Экскурсия пешеходная, но возможно вы захотите воспользоваться транспортом. Это дополнительные расходы.
  • С собой: вода, еда, удобная обувь и шляпа от солнца.
  • Маршрут не круговой. Парковок нет, так что машина нам не нужна.
  • Дополнительные расходы: еда на рынке (X шекелей); проезд.
  • Вход в музей до 40 шек на чел.
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
История древнего Яффо и старого Тель-Авива

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У часовой башни в Яффо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ORNA
ORNA
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей переехала в Иерусалим, который до сих пор меня удивляет. Как писал Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 ноября 2017
Мы взяли несколько экскурсий с Орной и все они нам очень понравились. Орна была очень интересным рассказчиком и несмотря на то что все экскурсии длились более 5 часов, мы совершенно не устали. Также было очень приятно, что Орна смогла грамотно спланировать маршрут экскурсии с тем чтобы мы смогли посмотреть наиболее интересные музеи/ памятники в течение дня и с учётом укорочённого зимнего расписания
10 августа 2017
Очень понравилась и Орна и ее экскурсия. Буду ее постоянным клиентом. Очень рекомендую.

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