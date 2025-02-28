2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

С чего начинался Яффо? Конечно же, с моря.
150 лет назад в Яффском порту стало совсем тесно, и еврейская молодежь покинула древний город и основала новые районы за пределами Яффо.
Я проведу вас по историческому центру, расскажу о том, как жили во времена самых старых зданий города, и вы сравните их с современными постройками.
150 лет назад в Яффском порту стало совсем тесно, и еврейская молодежь покинула древний город и основала новые районы за пределами Яффо.
Я проведу вас по историческому центру, расскажу о том, как жили во времена самых старых зданий города, и вы сравните их с современными постройками.
Описание экскурсии
- Мы встретимся у часовой башни в Старом Яффо
- Я покажу вам скалу Андромеды, старый порт, улицы в честь знаков зодиака и парящее в воздухе дерево
- Вы увидите церковь Святого Петра и мэрию Османской империи, взорванную во время войны за независимость
- Мы пройдём сквозь Иерусалимские ворота и остатки городских стен
- Подойдём к фонтану «Знаки Зодиака» и мосту, у которых можно загадать желание
- Посетим блошиный рынок и по желанию сделаем перерыв на покупки
- Когда проголодаетесь, найдём место для перекуса
- Мы покинем старый Яффо и пройдём по набережной в первый еврейский район за стенами города, Нэвэ цэдек. Вы увидите дом, где жил знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии Шай Агнон; дом, в котором вырос художник Нахум Гутман, а по соседству жила знаменитая писательница родом из Беларуси Двора Барон. Увидите первый кинотеатр, синагогу, школы. Поговорим про сионизм и людей, основавших Тель-Авив
- Увидим новый трамвай на Иерусалимском проспекте, театр Гешер, американскую колонию и первый городской вокзал 1892 года
- Посетим бульвар Ротшильд
- Вы побываете на месте первой городской гимназии, а также сможете посетить первый городской вокзал
По желанию:
- посмотрим на граффити в районе Флорентин
- увидим американскую колонию и даже зайдём в церковь, если она будет открыта
- заглянем в подземный археологический музей города с предметами быта за последние 4000 лет (если время нашей прогулки совпадёт с часами открытия музея)
- посетим городское кладбище Трумпельдор, где покоятся легендарные основатели Тель-Авива (тогда придётся отказаться от других объектов)
В результате, после экскурсии, вы научитесь различать архитектурные стили белого города и лучше узнаете прошлое Яффо и Тель-Авива.
Организационные детали
- С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
- Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
- С собой: вода, еда, удобная обувь и шляпа от солнца
- Дополнительные расходы: еда на рынке (X шекелей); проезд (при необходимости)
- Я посоветую места, которые вы сможете посетить самостоятельно после экскурсии
Маршрут
- Время экскурсии может варьироваться до 8 часов, длина маршрута до около 15-20 км
- По желанию маршрут может быть изменен/удлинен, если вы захотите начать с центральной автобусной станции
- Маршрут не круговой. Парковок нет, так что машина нам не нужна.
- Экскурсия пешеходная, но возможно вы захотите воспользоваться транспортом. Это дополнительные расходы.
- Во время прогулки мы сможем остановиться перекусить
- Экскурсия закончится у театра Хабима
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У часовой башни в яффо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Тель-Авиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Прекрасная экскурсия, уже не первый раз с Орной) рекомендую очень! По ходу можно менять маршрут в зависимости от интересов и предпочтений туристов. Орна очень гибкий и знающий экскурсовод. Большое спасибо!
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А
Мы взяли несколько экскурсий с Орной и все они нам очень понравились. Орна была очень интересным рассказчиком и несмотря на то что все экскурсии длились более 5 часов, мы совершенно
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Е
Орна эрудированный, неутомимый, жизнерадостный и любящий свою страну экскурсовод, Поражает глубина знаний истории Израиля.
Мы, к сожалению, были вынуждены сократить экскурсию, но только из-за нашей физической неподготовленности и акклиматизации.
С большим удовольствием будем открывать для себя Израиль с Орной!
Мы, к сожалению, были вынуждены сократить экскурсию, но только из-за нашей физической неподготовленности и акклиматизации.
С большим удовольствием будем открывать для себя Израиль с Орной!
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A
Нас было 10 человек (семья) возрастом от 7 до 57 лет. Прекрасная и информативная экскурсия. Было интересно как взрослым так и детям. Несмотря на продолжительность 8 часов, благодаря грамотно составленному маршруту никто не устал. Все довольны и благодарны.
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k
Очень понравилась и Орна и ее экскурсия. Буду ее постоянным клиентом. Очень рекомендую.
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Спасибо за очень интересный тур!
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