2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Арабский Аджами, или обратная сторона Яффо
Побывать там, куда не заходят туристы, и открыть историю палестинского города
Я покажу вам другой Тель-Авив: не такой известный, как старый Яффо, но такой же прекрасный. Как и в случае с Яффо, у арабского Аджами криминальное прошлое — и большое туристическое будущее. Роскошные виллы, церквушки, уютные дворики и сады: пока эти места остаются нетронутыми и потому сохраняют очарование. На экскурсии вы узнаете, как жил палестинский город в 19 веке, поймете, почему он оказался заброшен, и погрузитесь в его атмосферу.