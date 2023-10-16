Совершить путешествие от древнего Яффо к современному городу на обзорной экскурсии
Приглашаю вместе погрузиться в разные эпохи столицы Израиля: от основания до наших дней.
Мы посетим Старый город Яффо, первый еврейский квартал за пределами городских стен Неве-Цедек и современный Тель-Авив.
Вы узнаете, как на пустом месте за 100 лет возник «город-сад», с какими сложностями сталкивались строители и чем живёт Тель-Авив сегодня.
Мы посетим Старый город Яффо, первый еврейский квартал за пределами городских стен Неве-Цедек и современный Тель-Авив.
Вы узнаете, как на пустом месте за 100 лет возник «город-сад», с какими сложностями сталкивались строители и чем живёт Тель-Авив сегодня.
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Тель-Авив сквозь эпохи
Вместе мы пройдём по следам основателей Тель-Авива. Вы:
- Поплутаете по извилистым улочкам Старого города Яффо
- Увидите первую ж/д станцию города, построенную в конце 19 века
- Посетите очаровательный район Неве-Цедек с модными кофейнями и дизайнерскими магазинами
- Погуляете по улице Герцель и бульвару Ротшильда — первым улицам современного Тель-Авива
А ещё проникнетесь расслабленной атмосферой, впитаете в себя ароматы местной кухни и поймете, в чём изюминка этого удивительного города
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Часовой башни в Яффо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Тель-Авиве
Провела экскурсии для 441 туриста
Всем привет! Давайте знакомиться — я Нина, гид в Израиле. В этой красивой, ни на что не похожей стране я живу уже 20 лет, за которые она стала моим домом. Переехав в Израиль, я влюбилась в него, поэтому усердно изучала все, что связано с историей страны и ее народами. В процессе поняла, что хочу делиться вдохновением, эмоциями и ощущениями. Сейчас с большой радостью знакомлю путешественников с интересными местами Израиля. Каждую прогулку стараюсь cделать яркой, впечатляющей и особенной. До встречи!
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