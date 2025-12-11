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Знакомьтесь, Тель-Авив

Путешествие сквозь время: от извилистых улочек Яффо до современных кварталов. Почувствуйте дух города и насладитесь его уникальной атмосферой
Экскурсия предлагает путешествие по Тель-Авиву, начиная с древнего Яффо и заканчивая современными районами.

Участники прогуляются по историческим улицам, узнают о строительстве первого еврейского квартала и насладятся уютом Неве-Цедек. Программа насыщена историческими фактами и культурными открытиями, без дополнительных расходов.

Это уникальная возможность понять, чем живёт современный Тель-Авив и как он стал таким, каким мы его знаем сегодня
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в историю
  • 🏙️ Уникальные районы
  • 🚶‍♂️ Пешеходная прогулка
  • 🛍️ Дизайнерские магазины
  • ☕ Модные кофейни
  • 📚 Интересные факты
Знакомьтесь, Тель-Авив
Знакомьтесь, Тель-Авив
Знакомьтесь, Тель-Авив

Что можно увидеть

  • Старый город Яффо
  • Неве-Цедек
  • Улица Герцель
  • Бульвар Ротшильда

Описание экскурсии

Тель-Авив сквозь эпохи

Вместе мы пройдём по следам основателей Тель-Авива. Вы:

  • Поплутаете по извилистым улочкам Старого города Яффо
  • Увидите первую ж/д станцию города, построенную в конце 19 века
  • Посетите очаровательный район Неве-Цедек с модными кофейнями и дизайнерскими магазинами
  • Погуляете по улице Герцель и бульвару Ротшильда — первым улицам современного Тель-Авива

А ещё проникнетесь расслабленной атмосферой, впитаете в себя ароматы местной кухни и поймете, в чём изюминка этого удивительного города

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Часовой башни в Яффо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — ваш гид в Тель-Авиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 641 туриста
Всем привет! Давайте знакомиться — я Нина, гид в Израиле. В этой красивой, ни на что не похожей стране я живу уже 24 года, за которые она стала моим домом.
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Переехав в Израиль, я влюбилась в него, поэтому усердно изучала все, что связано с историей страны и ее народами. В процессе поняла, что хочу делиться вдохновением, эмоциями и ощущениями. Сейчас с большой радостью знакомлю путешественников с интересными местами Израиля. Каждую прогулку стараюсь cделать яркой, впечатляющей и особенной. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нина очень хороший гид, спасибо за интересную экскурсию по Тель Авиву. Узнали много интересного. Экскурсия понравилась.
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