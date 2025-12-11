Экскурсия предлагает путешествие по Тель-Авиву, начиная с древнего Яффо и заканчивая современными районами.
Участники прогуляются по историческим улицам, узнают о строительстве первого еврейского квартала и насладятся уютом Неве-Цедек. Программа насыщена историческими фактами и культурными открытиями, без дополнительных расходов.
Это уникальная возможность понять, чем живёт современный Тель-Авив и как он стал таким, каким мы его знаем сегодня
Участники прогуляются по историческим улицам, узнают о строительстве первого еврейского квартала и насладятся уютом Неве-Цедек. Программа насыщена историческими фактами и культурными открытиями, без дополнительных расходов.
Это уникальная возможность понять, чем живёт современный Тель-Авив и как он стал таким, каким мы его знаем сегодня
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в историю
- 🏙️ Уникальные районы
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка
- 🛍️ Дизайнерские магазины
- ☕ Модные кофейни
- 📚 Интересные факты
Что можно увидеть
- Старый город Яффо
- Неве-Цедек
- Улица Герцель
- Бульвар Ротшильда
Описание экскурсии
Тель-Авив сквозь эпохи
Вместе мы пройдём по следам основателей Тель-Авива. Вы:
- Поплутаете по извилистым улочкам Старого города Яффо
- Увидите первую ж/д станцию города, построенную в конце 19 века
- Посетите очаровательный район Неве-Цедек с модными кофейнями и дизайнерскими магазинами
- Погуляете по улице Герцель и бульвару Ротшильда — первым улицам современного Тель-Авива
А ещё проникнетесь расслабленной атмосферой, впитаете в себя ароматы местной кухни и поймете, в чём изюминка этого удивительного города
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Часовой башни в Яффо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Тель-Авиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 641 туриста
Всем привет! Давайте знакомиться — я Нина, гид в Израиле. В этой красивой, ни на что не похожей стране я живу уже 24 года, за которые она стала моим домом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Нина очень хороший гид, спасибо за интересную экскурсию по Тель Авиву. Узнали много интересного. Экскурсия понравилась.
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