Знакомьтесь, Тель-Авив

Совершить путешествие от древнего Яффо к современному городу на обзорной экскурсии

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Приглашаю вместе погрузиться в разные эпохи столицы Израиля: от основания до наших дней.

Мы посетим Старый город Яффо, первый еврейский квартал за пределами городских стен Неве-Цедек и современный Тель-Авив.

Вы узнаете, как на пустом месте за 100 лет возник «город-сад», с какими сложностями сталкивались строители и чем живёт Тель-Авив сегодня.
Знакомьтесь, Тель-Авив
Знакомьтесь, Тель-Авив
Знакомьтесь, Тель-Авив
Знакомьтесь, Тель-Авив
Знакомьтесь, Тель-Авив
Знакомьтесь, Тель-Авив
Знакомьтесь, Тель-Авив
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тель-Авив сквозь эпохи

Вместе мы пройдём по следам основателей Тель-Авива. Вы:

  • Поплутаете по извилистым улочкам Старого города Яффо
  • Увидите первую ж/д станцию города, построенную в конце 19 века
  • Посетите очаровательный район Неве-Цедек с модными кофейнями и дизайнерскими магазинами
  • Погуляете по улице Герцель и бульвару Ротшильда — первым улицам современного Тель-Авива

А ещё проникнетесь расслабленной атмосферой, впитаете в себя ароматы местной кухни и поймете, в чём изюминка этого удивительного города

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Часовой башни в Яффо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Популярные места
Яффо
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