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Провела экскурсии для 641 туриста

читать дальше уменьшить Переехав в Израиль, я влюбилась в него, поэтому усердно изучала все, что связано с историей страны и ее народами. В процессе поняла, что хочу делиться вдохновением, эмоциями и ощущениями. Сейчас с большой радостью знакомлю путешественников с интересными местами Израиля. Каждую прогулку стараюсь cделать яркой, впечатляющей и особенной. До встречи!

Всем привет! Давайте знакомиться — я Нина, гид в Израиле. В этой красивой, ни на что не похожей стране я живу уже 24 года, за которые она стала моим домом.