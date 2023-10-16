У берегов Яффо встречались Персей и Андромеда. Этот город помнит Рамсеса II, ветхозаветного пророка и то, как апостол Пётр обратил в христианство первого язычника. Наполеон здесь тоже был. Яффский порт принимал паломников и эмигрантов, Марка Твена и Репина. А со временем соседний квартал разросся и «поглотил» Яффо. Так возник нынешний Тель-Авив, вобравший 5000 лет истории. Приглашаю вас исследовать этот удивительный город и взглянуть с социологического ракурса на его прошлое, рассказанное с опорой на архитектуру.

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Описание

Что вас ожидает

Мы не будем пытаться охватить максимум достопримечательностей. Моя задача — помочь вам ощутить место и создать почву для размышлений.

Тель-Авив вошёл в список ЮНЕСКО как заповедник немецкой архитектурной школы Баухаус. Однако сама по себе его архитектура не впечатляет так, как, например, некоторые европейские города. Поэтому нам понадобятся историко-социологические «очки», чтобы суметь «прочитать» облик города и увидеть места как иллюстрации эпох и событий. А ведь на примере Тель-Авива можно рассматривать историю всего Израиля!

Мы начнём прогулку у башни, построенной турецким султаном Абдул-Хамидом II. И пройдём через остатки стен, окружавших в прошлом древний Яффо.

Посетим порт, связанный с историей пророка Ионы. Я также покажу дом, в котором останавливался апостол Пётр; ворота, построенные Рамсесом II; современные галереи и многое другое.

Наша экскурсия по древнему Яффо закончится блошиным рынком.

После направимся в сторону квартала Неве-Цедек, где вы познакомитесь с историей американских и немецких поселенцев второй половины 19 века. Здесь же поговорим о создании первого еврейского квартала вне стен Яффо, благодаря которому и появился Тель-Авив.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит интеллигентный, вдумчивый подход, метапозицию (взгляд со стороны) в исследовании города, нахождение причинно-следственных связей и неожиданных параллелей, историко-социологический взгляд на развитие искусства и архитектуры.

Организационные детали