5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива

Познакомиться с городом и понять, почему его можно считать социальным экспериментом, который удался

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У берегов Яффо встречались Персей и Андромеда.

Этот город помнит Рамсеса II, ветхозаветного пророка и то, как апостол Пётр обратил в христианство первого язычника. Наполеон здесь тоже был. Яффский порт принимал паломников и эмигрантов, Марка Твена и Репина. А со временем соседний квартал разросся и «поглотил» Яффо. Так возник нынешний Тель-Авив, вобравший 5000 лет истории.

Приглашаю вас исследовать этот удивительный город и взглянуть с социологического ракурса на его прошлое, рассказанное с опорой на архитектуру.
5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы не будем пытаться охватить максимум достопримечательностей. Моя задача — помочь вам ощутить место и создать почву для размышлений.

Тель-Авив вошёл в список ЮНЕСКО как заповедник немецкой архитектурной школы Баухаус. Однако сама по себе его архитектура не впечатляет так, как, например, некоторые европейские города. Поэтому нам понадобятся историко-социологические «очки», чтобы суметь «прочитать» облик города и увидеть места как иллюстрации эпох и событий. А ведь на примере Тель-Авива можно рассматривать историю всего Израиля!

  • Мы начнём прогулку у башни, построенной турецким султаном Абдул-Хамидом II. И пройдём через остатки стен, окружавших в прошлом древний Яффо.
  • Посетим порт, связанный с историей пророка Ионы. Я также покажу дом, в котором останавливался апостол Пётр; ворота, построенные Рамсесом II; современные галереи и многое другое.
  • Наша экскурсия по древнему Яффо закончится блошиным рынком.
  • После направимся в сторону квартала Неве-Цедек, где вы познакомитесь с историей американских и немецких поселенцев второй половины 19 века. Здесь же поговорим о создании первого еврейского квартала вне стен Яффо, благодаря которому и появился Тель-Авив.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит интеллигентный, вдумчивый подход, метапозицию (взгляд со стороны) в исследовании города, нахождение причинно-следственных связей и неожиданных параллелей, историко-социологический взгляд на развитие искусства и архитектуры.

Организационные детали

  • Длина маршрута — около 5-6 км
  • Позаботьтесь об удобной обуви для длительной прогулки
  • Вы можете пойти на экскурсию со взрослыми детьми-подростками

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Яффо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Яффо
Выездные

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