Галилея — необыкновенная земля, по которой ступали ветхозаветные пророки, где молился, читал проповеди, исцелял, творил чудеса Христос. Истинная земля памяти, веры и надежды.

Гора Фавор, на чьих вечнозеленых склонах, укрытых ковром из широких дубов, олив, олеандра, кустов орешника, диких роз, акации, жасмина, свершилось чудо преображения.

Ежегодно сюда съезжаются тысячи паломников, дабы средь этой ароматной природной красоты и изумительных пейзажей встретить праздник Преображения.

Назарет — самый истинно христианский город 🏙️ святой земли, где свершилось Благовещение, прошло детство Христа-назарянина.

Здесь, над гротом, где была услышана радостная весть построена крупнейшая базилика Востока — Храм Благовещения, в котором служат монахи ордена францисканцев, проповедующие аскетизм и апостольскую бедность. Также вы увидите источник Марии и греческую ортодоксальную церковь ⛪ Благовещения.

Заводь Ярденит — живописно-спокойное место в истоке святого Иордана. Здесь создано все для удобства паломников, желающих пройти обряд омовения: спуски, настилы, ступени, ведущие прямо в воду, специальные купальни и раздевалки. А в местном сувенирном магазине можно приобрести памятные подарки и крещенские рубахи.

По вашему желанию, после омовения в Иордане или вместо него можно искупаться в целительной воде источников подворья Марии Магдалины. Того самого, где Иисус изгнал из несчастной семь бесов.

Подворье представляет собой тихий пасторальный уголок на побережье озера Кинерет, где благоухает прекрасный грейпфрутовый сад и находится несколько источников с целебной водой: