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Галилея - земля благодатная

Сергей Р.
Сергей Р. – Гид из Тель-Авива
Галилея - земля благодатная
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $660 за экскурсию

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Галилея - земля благодатная
Галилея - земля благодатная

Что вы увидите

  • Гора Фавор
  • Назарет
  • Храм Благовещенья
  • Источник Марии
  • Греческая ортодоксальная церковь Благовещенья
  • Заводь Ярденит
  • Подворье Марии Магдалины с целебными источниками
Галилея — необыкновенная земля, по которой ступали ветхозаветные пророки, где молился, читал проповеди, исцелял, творил чудеса Христос. Истинная земля памяти, веры и надежды.
Гора Фавор, на чьих вечнозеленых склонах, укрытых ковром из широких дубов, олив, олеандра, кустов орешника, диких роз, акации, жасмина, свершилось чудо преображения.
Ежегодно сюда съезжаются тысячи паломников, дабы средь этой ароматной природной красоты и изумительных пейзажей встретить праздник Преображения.
Назарет — самый истинно христианский город 🏙️ святой земли, где свершилось Благовещение, прошло детство Христа-назарянина.
Здесь, над гротом, где была услышана радостная весть построена крупнейшая базилика Востока — Храм Благовещения, в котором служат монахи ордена францисканцев, проповедующие аскетизм и апостольскую бедность. Также вы увидите источник Марии и греческую ортодоксальную церковь ⛪ Благовещения.
Заводь Ярденит — живописно-спокойное место в истоке святого Иордана. Здесь создано все для удобства паломников, желающих пройти обряд омовения: спуски, настилы, ступени, ведущие прямо в воду, специальные купальни и раздевалки. А в местном сувенирном магазине можно приобрести памятные подарки и крещенские рубахи.
По вашему желанию, после омовения в Иордане или вместо него можно искупаться в целительной воде источников подворья Марии Магдалины. Того самого, где Иисус изгнал из несчастной семь бесов.

Подворье представляет собой тихий пасторальный уголок на побережье озера Кинерет, где благоухает прекрасный грейпфрутовый сад и находится несколько источников с целебной водой:

  • Теплый радоновый, в котором можно купаться (пить воду нельзя!).
  • Источник Марии Магдалины — место непосредственного изгнания бесов.
  • Источник, вода которого исцеляет болезни глаз и замечательна для питья.
  • Галилея — земля, где каждый уголок буквально пропитан святостью и верой.
  • Просто загляните вглубь себя, прислушайтесь к зову души и желанию сердца.
Что входит
  • Экскурсия VIP class с повышенной комфортностью (легковые автомобили, минивэны, микроавтобусы, соответствующие высоким стандартам, запросам и условиям клиентов), обслуживанием высшего класса (персональный водитель и лучший в своем деле гид), дружелюбно-приятной атмосферой.
  • Преимущества экскурсий VIP class:
  • Широчайший диапазон выбора из массы вариантов, а также полный разгул фантазии, всплеск идей, возможность осуществить путешествие собственного сочинения.
  • Особое внимание к запросам путешественников с ограниченными физическими возможностями людям, приехавшим в страну для лечения и реабилитации.
  • Мы подбираем и составляем индивидуальную экскурсионную программу в соответствии с вашими предпочтениями, желаниями, направленностью и акцента экскурсии.
  • Вы сами определяете бюджет поездок и экскурсий, время и место отправления и возвращения, длительность мероприятия, количество остановок, время обеда, отдыха, шоппинга.
  • Выезд на экскурсию из любого города страны, любой точки, в любое желаемое клиентом время.
  • Использование максимально комфортного транспорта в вариантах:
  • 1-2 человек — легковой автомобиль
  • 3—6 туристов — минивэн
  • 7—19 путешественников — микроавтобус
  • группы из 20 и более людей — экскурсионный автобус.
  • А также:
  • с использованием транспорта клиента
  • пешеходный вариант.
  • Для малышей, не достигших возраста 8 лет, необходимо сделать предварительный запрос на детское автокресло.
  • В зависимости от используемого вида транспорта изменяется и стоимость поездки.
Что не входит
  • В стоимость поездки не входит и оплачивается отдельно питание
  • а также платный вход к местам осмотра святынь и реликвий.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 С доставкой пассажиров в указанное место
Галилея - земля благодатная
Галилея - земля благодатная
Галилея - земля благодатная
Галилея - земля благодатная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Р.
Сергей Р.
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