9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Израиль
  2. Тель-Авив
  3. Экскурсии

  4. От Старого Яффо к новому Тель-Авиву

Тель-Авив от исторического центра до хипстерского квартала и неизведанные уголки древнего города

Костя
Задать вопрос
Костя – ваш гид
Пешая прогулка по Тель-Авиву и его родителю — Яффо — это лучший способ исследовать эти места.

Я покажу туристические и секретные места двух городов и открою их истории.

Вы узнаете, где находится американская колония и что делал русский барон в наших палестинах.

Прочувствуете прошлое и современность израильской земли.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у церкви Апостола Петра
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии9 отзывов
5
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву

Что вас ожидает

Старый Яффо: факты и предания
С Яффо — некогда одного из главных портов Израиля — начнётся наша прогулка. Вы увидите Мост желаний и статую Врата Веры. В Квартале художников посетите галерею известного скульптора Франка Майслера, творения которого можно встретить в России, Европе и США. В Неве-Цедеке, первом еврейском районе города, откроете его тайны и легенды, а в американской колонии побываете в странноприимном доме и узнаете о трагической судьбе представителей «церкви последних дней». Я расскажу, где купил дом Роман Абрамович, как прошли лучшие года Платона Устинова и чем занимался в Израиле русский барон.

Тель-Авив: прошлое и настоящее города
В Тель-Авиве первые центральные улицы носят имена Ротшильда и Герцеля — так заведено в любом уважающем себя израильском поселении! Здесь вы поймёте, почему Тель-Авив называют «белым городом» и из-за чего именно в нём расположены иностранные посольства, а также фондовая и алмазная биржи. От дипломатов мы отправимся к хипстерам: в модном районе Флорентин вы услышите, как менялся город, и рассмотрите интересные постройки. Я объясню, когда бывший эсер Петр Рутенберг электрифицировал Тель-Авив, и приведу вас к первому небоскрёбу Ближнего Востока. А на бульваре Ротшильда, напротив дома первого мэра, расскажу, где зародился Израиль.

Кроме того, мы поговорим об упоминаниях Тель-Авива и Яффо в Библии, обсудим местную урбанистику и стиль Баухауз, уже исчезнувший в Германии, но ещё существующий на улицах Тель-Авива.

Организационные детали

  • При желании вы купите гранатовое вино попробуете местный кофе — от 5$ с человека
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у церкви Апостола Петра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Костя
Костя
Сразу предупреждаю, сейчас буду хвастаться! Кто-то справедливо заметит: «Это не скромно!» На это вам возразит моя теща. Она в таких случаях всегда говорит: «Скромность ведёт к неизвестности и бедности». А этого я вообще никому не желаю! Я, дипломированный гид с историческим образованием, с 16 лет живу в Израиле. У меня за плечами израильская школа, армия, университет и 9-летний опыт работы с туристами, среди которых были: Андрей Козлов, Сергей Векслер, Лариса Гузеева, Лукерья Ильяшенко и еще очень много замечательных людей. Если вы хотите познавательную, и в тоже время не скучную экскурсию — значит вы попали по адресу.
Напишите мне

9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
С удовольствием рекомендуем экскурсию с Константином! Константин - грамотный рассказчик, обладающий прекрасной эрудицией и глубоким знанием истории. Что для меня очень важно, слушать и задавать вопросы одно удовольствие! Прогулку и рассказ Константин прекрасно подстроил под наши интересы моментально при встрече. После экскурсии помог определиться с планом поездки, которому мы с удовольствием последовали!! Были семьей с двумя детьми, 8 и 13 лет. Выражаем Константину огромную благодарность от нашей семьи и желаем успехов!!
25 февраля 2020
Константин очень эрудирован и прекрасно владеет информацией! При этом экскурсии проходит непринужденно, увлекательно и безумно интересно! Без сомнения рекомендуем!!!
Елена
14 января 2020
Большое спасибо, Костя! Очень внимательное отношение, интересная беседа, приятная прогулка! Много новой свежей информации о стране и ее жителях. История и современность. Почему-то мало времени по Яффо. Хотелось погулять в нем больше. Но!!! Приедем ещё!
1 января 2020
Константин знает каждый уголок старого города, лично знает его обитателей и может рассказать и показать кусочки местной жизни недоступные для обычного туриста. Все это сопровождается интересными рассказами и историями.
22 ноября 2019
С целью туризма мы в Израиле были впервые. До этого были только по делам, а из холла гостиниц обычно страну посмотреть бывает достаточно сложно. На второй день нашего пребывания договорились с Константином об обзорной пешей экскурсии по Тель-Авиву. Выбирали гида наугад, но с Константином нам повезло. Исключительно энергичный и знающий человек. В процессе экскурсии он каким-то волшебным образом из современного мира погружал нас в библейские времена, далее во времена владычества османской и римской империй. Вплоть до буквально первых секунд образования независимого государства Израиль. Откровенно признаюсь, что есть какое-то экзотическое ощущение обсуждать какие-либо библейские события, происходившие в этом месте, стоя на светофоре и ожидая зелёного света. Впечатлило то, как Константин, рассказывая об очередном историческом месте зачитывает отдельные отрывки из Библии (которая, кстати, у него с собой). Второй примечательный момент – чувство юмора. У Константина отличное чувство юмора и помимо информации, мы ещё забрали и пару классных шуток.
Резюмирую: если вы впервые в Тель-Авиве, имеете (как мы) весьма общее представление о том, что происходило в этих местах, совсем не ориентируетесь в этом городе, то устройтесь в отеле/съёмных апартаментах, а, отдохнув от перелёта, на второй день пребывания отправляйтесь с Константином на обзорную экскурсию. Убеждён, вам эта прогулка понравится.
5 ноября 2019
Замечательная экскурсия в Яффо и Флорентин. Посмотрели и старый город и современный. Хорошо, не навязчиво, познавательно.
13 октября 2019
Интересная экскурсия для первого знакомства с городом. Рекомендую гида!
28 сентября 2019
Замечательная экскурсия.Костю очень приятно слушать.Разная информация об Израиле сложилась в единое целое. Хорошо составлен маршрут . Без спешки. Страна Израиль стала понятней и ближе благодаря Косте. Хочется возвратиться сюда ещё. Спасибо за теплый прием!
31 мая 2019
Прекрасная экскурсия. Время пролетело незаметно. Рекомендую

Костя проводит ещё 1 экскурсию

Тель-Авив с ветерком!Тель-Авив с ветерком!Тель-Авив с ветерком!
От 100 за экскурсию
2 часа
Прокатиться на велосипеде по переулкам Яффы и узнать его секреты
Я познакомлю вас с моим Тель-Авивом: городом тенистых бульваров, морского воздуха и древней истории. На велосипеде вы осмотрите все самые интересные и знаковые достопримечательности исторической части и увидите страну с совершенно другой стороны.

Обзорные экскурсии в Тель-Авиве

Ежедневная прогулка по Тель-АвивуЕжедневная прогулка по Тель-АвивуЕжедневная прогулка по Тель-Авиву
30 за человека
2 часа
27 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Город Тель-Авив—Яффо откроется вам с самой красивой и интересной стороны. Вы выберете один из двух познавательных маршрутов — отправитесь изучать Старый Яффо или удивляться современному Тель-Авиву. В компании профессионального гида узнаете об истоках города и поймете, как пустыня превратилась в мегаполис с садами и небоскребами. Многослойность истории, мифы, религиозные сюжеты, сегодняшние реалии и необычная архитектура — вы охватите все главное в Тель-Авиве.
Полюбить настоящий Тель-АвивПолюбить настоящий Тель-АвивПолюбить настоящий Тель-Авив
От 75 за экскурсию
2 часа
76 отзывов
Вдохновляющая прогулка по атмосферным районам живого и многоликого города
Мы погуляем по живому и молодому Тель-Авиву, пройдемся мимо его переполненных кафе, колоритных рынков, интересных интерьеров и красивых людей — посмотрим на город изнутри. Найдём самый дешевый фалафель на рынке, отыщем граффити местного Бэнкси, узнаем, почему Тель-Авив — пати/веган/стартап-столица Ближнего Востока, и заглянем в места, скрытые от глаз рядовых туристов.
Яффо — шкатулка с секретамиЯффо — шкатулка с секретамиЯффо — шкатулка с секретами
182 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Услышать удивительные истории и легенды, плутая в закоулках портового города
Яффо — город загадок: каждый раз, гуляя по его улочкам, вы можете обнаружить что-то новое. Я изучила его тайны и с радостью поделюсь с вами находками. Проведу по каменным лабиринтам, покажу необычные здания и места, познакомлю с традициями и расскажу о местной кухне в старом шумном порту.
Тайны старого ЯффоТайны старого ЯффоТайны старого Яффо
180 за экскурсию
4 часа
10 отзывов
Узнать историю 4000-летнего города, увидеть скалу, где спасли Андромеду, и первый еврейский квартал
Яффо настолько стар, что знакомство с его историей может затянуться на месяцы и годы. Но вы разберётесь в разных эпохах, увидев яркие достопримечательности города и места, о которых слагались легенды. Зайдёте в музеи-мастерские, прогуляетесь по Мосту желаний и окажетесь в современной части Яффо, не менее интересной, чем старая!
Город, который никогда не спитГород, который никогда не спитГород, который никогда не спит
200 за экскурсию
4 часа
6 отзывов
Увидеть Тель-Авив во всей красе: восточные базары, великолепная архитектура и любимые места жителей
Тель-Авив — это 15 километров пляжей Средиземного моря и сотни музеев и галерей. Это улочки 4-тысячелетнего Яффо и современные высотные башни из стекла и бетона. Это город-памятник мировой архитектуры и теплые, радушные люди. Здесь каждый чувствует себя дома, ощутите это на себе. Восточные рынки и европейская кухня не позволят вам проголодаться, а многочисленные пабы и дискотеки не дадут соскучиться!
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокамВифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокамВифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
100 за человека
7 часов
25 отзывов
Групповая экскурсия по сакральным местам Святой земли
Вам предстоит увидеть знакомые по книгам и фильмам места, связанные со становлением и развитием одной из крупнейших мировых религий. Вы побываете у истоков христианской цивилизации, увидите знаменитую пещеру в Вифлееме, узнаете тайны подземного Иерусалима и Стены Плача и пройдете теми тропинками, по которым ступал царь Давид, Ирод Великий и Иисус Христос.

Выбирайте и другие экскурсии в Тель-Авиве

За городомВсеГрупповыеИндивидуальныеИстория и архитектураВ другой городПешкомНа велосипедеНа автобусеОбзорныеНеобычные маршрутыНа автомобиле