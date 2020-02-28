9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старый Яффо: факты и предания

С Яффо — некогда одного из главных портов Израиля — начнётся наша прогулка. Вы увидите Мост желаний и статую Врата Веры. В Квартале художников посетите галерею известного скульптора Франка Майслера, творения которого можно встретить в России, Европе и США. В Неве-Цедеке, первом еврейском районе города, откроете его тайны и легенды, а в американской колонии побываете в странноприимном доме и узнаете о трагической судьбе представителей «церкви последних дней». Я расскажу, где купил дом Роман Абрамович, как прошли лучшие года Платона Устинова и чем занимался в Израиле русский барон.

Тель-Авив: прошлое и настоящее города

В Тель-Авиве первые центральные улицы носят имена Ротшильда и Герцеля — так заведено в любом уважающем себя израильском поселении! Здесь вы поймёте, почему Тель-Авив называют «белым городом» и из-за чего именно в нём расположены иностранные посольства, а также фондовая и алмазная биржи. От дипломатов мы отправимся к хипстерам: в модном районе Флорентин вы услышите, как менялся город, и рассмотрите интересные постройки. Я объясню, когда бывший эсер Петр Рутенберг электрифицировал Тель-Авив, и приведу вас к первому небоскрёбу Ближнего Востока. А на бульваре Ротшильда, напротив дома первого мэра, расскажу, где зародился Израиль.

Кроме того, мы поговорим об упоминаниях Тель-Авива и Яффо в Библии, обсудим местную урбанистику и стиль Баухауз, уже исчезнувший в Германии, но ещё существующий на улицах Тель-Авива.