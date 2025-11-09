Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы
Яффо - исторический район Тель-Авива, известный как ворота в Святую Землю. Экскурсия включает посещение Моста желаний, Ворот Веры и Парка Абраша с его захватывающими видами.
Вы увидите Парящее апельсиновое дерево и фонтан Иланы Гур, а также узнаете о древнегреческих мифах у Рифа Андромеды. В завершение экскурсии - посещение музея Иланы Гур, где представлены работы знаменитой израильской художницы 5 причин купить эту экскурсию 🌟 Индивидуальный подход 🕌 Исторические достопримечательности 🎨 Искусство Иланы Гур 🌊 Виды на Средиземное море 🗝️ Легенды и мифы
Индивидуальная экскурсия Длительность 3 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Можно с детьми Да €250 за экскурсию
Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Что можно увидеть Мост желаний Ворота Веры Парк Абраша Парящее апельсиновое дерево Фонтан Иланы Гур Церковь Святого Петра Риф Андромеды Порт Музей Иланы Гур Ворота Рамзеса Часовая башня Описание экскурсии Мост желаний — романтический символ надежды. Вы загадаете желания, прикоснувшись к своему знаку зодиака. Ворота Веры. Эта скульптурная композиция — символический вход в старый Яффо. Здесь мы обсудим значение веры для еврейского народа. Парк Абраша, с которого открывается потрясающий вид на Тель-Авив и Средиземное море. Вы насладитесь природой и узнаете факты о старом городе. Парящее апельсиновое дерево. Я расскажу вам о работах скульптора Рана Морина и создании этой инсталляции, ставшей символом района. Фонтан Иланы Гур «Улыбающийся кит» — часть современного искусства. Вы услышите об Илане Гур и её вкладе в культуру, а также историю библейского пророка Ионы. Церковь Святого Петра на месте дома Симона-кожевника. Мы поговорим о значении этого храма и распространении христианства как мировой религии. Риф Андромеды. Окунёмся в древнегреческую мифологию и легенды об Андромеде и Персее. Порт — один из старейших в мире. Вы узнаете о роли Яффо как важного морского узла от Ветхого Завета и до наших дней. Музей Иланы Гур. Посетим музей, в котором представлены работы известной израильской художницы. Ворота Рамзеса, которые несут в себе дух древнего Египта и отражают историю завоеваний. Часовая башня в честь султана Абдул-Хамида II. Вы увидите архитектурную достопримечательность, установленную в честь правления Османской империи. Организационные детали Билеты в музей Иланы Гур входят в стоимость экскурсии По запросу возможна аренда минивэна до 6 пассажиров — подробности уточняйте в переписке Ответы на вопросы Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда:
Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около
3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за
24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Тель-Авиве
Шалом Алейхем! Мир вам! Я — дипломированный экскурсовод Министерства туризма Израиля с лицензионным туристическим автотранспортом. А если менее официально, то я просто русский израильтянин, который влюблён в нашу маленькую, но невероятно богатую чудесными историями и историческими фактами страну. Друзья, приглашаю вас в маленький, но такой необъятный и великолепный Израиль!
Всегда к вашим услугам, Олег.
