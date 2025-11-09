Мои заказы

Прогулка по Яффо + музей Иланы Гур

Погрузитесь в атмосферу древнего Яффо и откройте для себя искусство Иланы Гур. Вас ждут легенды, скульптуры и потрясающие виды на Средиземное море
Яффо - исторический район Тель-Авива, известный как ворота в Святую Землю. Экскурсия включает посещение Моста желаний, Ворот Веры и Парка Абраша с его захватывающими видами.

Вы увидите Парящее апельсиновое дерево и фонтан Иланы Гур, а также узнаете о древнегреческих мифах у Рифа Андромеды.

В завершение экскурсии - посещение музея Иланы Гур, где представлены работы знаменитой израильской художницы

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🕌 Исторические достопримечательности
  • 🎨 Искусство Иланы Гур
  • 🌊 Виды на Средиземное море
  • 🗝️ Легенды и мифы
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя22
ноя28
ноя5
дек6
дек12
дек
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Мост желаний
  • Ворота Веры
  • Парк Абраша
  • Парящее апельсиновое дерево
  • Фонтан Иланы Гур
  • Церковь Святого Петра
  • Риф Андромеды
  • Порт
  • Музей Иланы Гур
  • Ворота Рамзеса
  • Часовая башня

Описание экскурсии

Мост желаний — романтический символ надежды. Вы загадаете желания, прикоснувшись к своему знаку зодиака.

Ворота Веры. Эта скульптурная композиция — символический вход в старый Яффо. Здесь мы обсудим значение веры для еврейского народа.

Парк Абраша, с которого открывается потрясающий вид на Тель-Авив и Средиземное море. Вы насладитесь природой и узнаете факты о старом городе.

Парящее апельсиновое дерево. Я расскажу вам о работах скульптора Рана Морина и создании этой инсталляции, ставшей символом района.

Фонтан Иланы Гур «Улыбающийся кит» — часть современного искусства. Вы услышите об Илане Гур и её вкладе в культуру, а также историю библейского пророка Ионы.

Церковь Святого Петра на месте дома Симона-кожевника. Мы поговорим о значении этого храма и распространении христианства как мировой религии.

Риф Андромеды. Окунёмся в древнегреческую мифологию и легенды об Андромеде и Персее.

Порт — один из старейших в мире. Вы узнаете о роли Яффо как важного морского узла от Ветхого Завета и до наших дней.

Музей Иланы Гур. Посетим музей, в котором представлены работы известной израильской художницы.

Ворота Рамзеса, которые несут в себе дух древнего Египта и отражают историю завоеваний.

Часовая башня в честь султана Абдул-Хамида II. Вы увидите архитектурную достопримечательность, установленную в честь правления Османской империи.

Организационные детали

  • Билеты в музей Иланы Гур входят в стоимость экскурсии
  • По запросу возможна аренда минивэна до 6 пассажиров — подробности уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Тель-Авиве
Шалом Алейхем! Мир вам! Я — дипломированный экскурсовод Министерства туризма Израиля с лицензионным туристическим автотранспортом. А если менее официально, то я просто русский израильтянин, который влюблён в нашу маленькую, но невероятно богатую чудесными историями и историческими фактами страну. Друзья, приглашаю вас в маленький, но такой необъятный и великолепный Израиль! Всегда к вашим услугам, Олег.
Входит в следующие категории Тель-Авива

