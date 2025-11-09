Яффо - исторический район Тель-Авива, известный как ворота в Святую Землю. Экскурсия включает посещение Моста желаний, Ворот Веры и Парка Абраша с его захватывающими видами. Вы увидите Парящее апельсиновое дерево и фонтан Иланы Гур, а также узнаете о древнегреческих мифах у Рифа Андромеды. В завершение экскурсии - посещение музея Иланы Гур, где представлены работы знаменитой израильской художницы

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Тель-Авиве

Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Мост желаний — романтический символ надежды. Вы загадаете желания, прикоснувшись к своему знаку зодиака.

Ворота Веры. Эта скульптурная композиция — символический вход в старый Яффо. Здесь мы обсудим значение веры для еврейского народа.

Парк Абраша, с которого открывается потрясающий вид на Тель-Авив и Средиземное море. Вы насладитесь природой и узнаете факты о старом городе.

Парящее апельсиновое дерево. Я расскажу вам о работах скульптора Рана Морина и создании этой инсталляции, ставшей символом района.

Фонтан Иланы Гур «Улыбающийся кит» — часть современного искусства. Вы услышите об Илане Гур и её вкладе в культуру, а также историю библейского пророка Ионы.

Церковь Святого Петра на месте дома Симона-кожевника. Мы поговорим о значении этого храма и распространении христианства как мировой религии.

Риф Андромеды. Окунёмся в древнегреческую мифологию и легенды об Андромеде и Персее.

Порт — один из старейших в мире. Вы узнаете о роли Яффо как важного морского узла от Ветхого Завета и до наших дней.

Музей Иланы Гур. Посетим музей, в котором представлены работы известной израильской художницы.

Ворота Рамзеса, которые несут в себе дух древнего Египта и отражают историю завоеваний.

Часовая башня в честь султана Абдул-Хамида II. Вы увидите архитектурную достопримечательность, установленную в честь правления Османской империи.

Организационные детали