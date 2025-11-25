Пешая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо: откройте для себя тайны и легенды, узнайте о местных традициях и насладитесь атмосферой двух городов
Индивидуальная экскурсия по Тель-Авиву и Яффо - это уникальная возможность погрузиться в историю и современность Израиля. Участники увидят Мост желаний, статую Врата Веры и галерею Франка Майслера.
колонии откроются тайны и легенды, а в Тель-Авиве - секреты его улиц и зданий. Узнайте, как русский барон и Петр Рутенберг повлияли на развитие этих мест. Прогулка подарит незабываемые впечатления и новые знания
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Уникальная история Яффо и Тель-Авива
🎨 Посещение галереи Франка Майслера
🏛️ Узнайте о местных легендах и преданиях
🏙️ Погружение в атмосферу израильских городов
🗺️ Индивидуальный подход и комфорт
Лучшее время для посещения
Лучшее время для экскурсии - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. Летом может быть жарко, но это компенсируется возможностью насладиться морем. Зимой погода мягкая, но возможны дожди, что не мешает наслаждаться экскурсиями.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мост желаний
Врата Веры
Галерея Франка Майслера
Неве-Цедек
Американская колония
Бульвар Ротшильда
Описание экскурсии
Старый Яффо: факты и предания
С Яффо — некогда одного из главных портов Израиля — начнётся наша прогулка. Вы увидите Мост желаний и статую Врата Веры. В Квартале художников посетите галерею известного скульптора Франка Майслера, творения которого можно встретить в России, Европе и США. В Неве-Цедеке, первом еврейском районе города, откроете его тайны и легенды, а в американской колонии побываете в странноприимном доме и узнаете о трагической судьбе представителей «церкви последних дней». Я расскажу, где купил дом Роман Абрамович, как прошли лучшие года Платона Устинова и чем занимался в Израиле русский барон.
Тель-Авив: прошлое и настоящее города
В Тель-Авиве первые центральные улицы носят имена Ротшильда и Герцеля — так заведено в любом уважающем себя израильском поселении! Здесь вы поймёте, почему Тель-Авив называют «белым городом» и из-за чего именно в нём расположены иностранные посольства, а также фондовая и алмазная биржи. От дипломатов мы отправимся к хипстерам: в модном районе Флорентин вы услышите, как менялся город, и рассмотрите интересные постройки. Я объясню, когда бывший эсер Петр Рутенберг электрифицировал Тель-Авив, и приведу вас к первому небоскрёбу Ближнего Востока. А на бульваре Ротшильда, напротив дома первого мэра, расскажу, где зародился Израиль.
Кроме того, мы поговорим об упоминаниях Тель-Авива и Яффо в Библии, обсудим местную урбанистику и стиль Баухауз, уже исчезнувший в Германии, но ещё существующий на улицах Тель-Авива.
Организационные детали
При желании вы купите гранатовое вино попробуете местный кофе — от $5 с чел.
Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Апостола Петра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Костя — ваш гид в Тель-Авиве
Провёл экскурсии для 521 туриста
Сразу предупреждаю, сейчас буду хвастаться! Кто-то справедливо заметит: «Это не скромно!» На это вам возразит моя теща. Она в таких случаях всегда говорит: «Скромность ведёт к неизвестности и бедности». А читать дальше
этого я вообще никому не желаю!
Я, дипломированный гид с историческим образованием, с 16 лет живу в Израиле. У меня за плечами израильская школа, армия, университет и 9-летний опыт работы с туристами, среди которых были: Андрей Козлов, Сергей Векслер, Лариса Гузеева, Лукерья Ильяшенко и еще очень много замечательных людей. Если вы хотите познавательную, и в тоже время не скучную экскурсию — значит вы попали по адресу.