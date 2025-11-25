Лучшее время для экскурсии - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. Летом может быть жарко, но это компенсируется возможностью насладиться морем. Зимой погода мягкая, но возможны дожди, что не мешает наслаждаться экскурсиями.

Индивидуальная экскурсия по Тель-Авиву и Яффо - это уникальная возможность погрузиться в историю и современность Израиля. Участники увидят Мост желаний, статую Врата Веры и галерею Франка Майслера.В Неве-Цедеке и американской

колонии откроются тайны и легенды, а в Тель-Авиве - секреты его улиц и зданий. Узнайте, как русский барон и Петр Рутенберг повлияли на развитие этих мест. Прогулка подарит незабываемые впечатления и новые знания

Описание экскурсии

Старый Яффо: факты и предания

С Яффо — некогда одного из главных портов Израиля — начнётся наша прогулка. Вы увидите Мост желаний и статую Врата Веры. В Квартале художников посетите галерею известного скульптора Франка Майслера, творения которого можно встретить в России, Европе и США. В Неве-Цедеке, первом еврейском районе города, откроете его тайны и легенды, а в американской колонии побываете в странноприимном доме и узнаете о трагической судьбе представителей «церкви последних дней». Я расскажу, где купил дом Роман Абрамович, как прошли лучшие года Платона Устинова и чем занимался в Израиле русский барон.

Тель-Авив: прошлое и настоящее города

В Тель-Авиве первые центральные улицы носят имена Ротшильда и Герцеля — так заведено в любом уважающем себя израильском поселении! Здесь вы поймёте, почему Тель-Авив называют «белым городом» и из-за чего именно в нём расположены иностранные посольства, а также фондовая и алмазная биржи. От дипломатов мы отправимся к хипстерам: в модном районе Флорентин вы услышите, как менялся город, и рассмотрите интересные постройки. Я объясню, когда бывший эсер Петр Рутенберг электрифицировал Тель-Авив, и приведу вас к первому небоскрёбу Ближнего Востока. А на бульваре Ротшильда, напротив дома первого мэра, расскажу, где зародился Израиль.

Кроме того, мы поговорим об упоминаниях Тель-Авива и Яффо в Библии, обсудим местную урбанистику и стиль Баухауз, уже исчезнувший в Германии, но ещё существующий на улицах Тель-Авива.

Организационные детали