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Индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек)

Сергей Р.
Сергей Р. – Гид из Тель-Авива
Индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек)
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-19 человек

  • $290 за экскурсию

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Индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек)
Индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек)

Что вы увидите

  • Красоту Израиля по пути следования
В неограниченном арсенале вариантов нашей заботы о клиентах, наряду с разнообразием различных видов и направлений экскурсий, поездок, отдыха, оздоровления, и специальные предложения в форме VIP-услуг для путешественников. Предлагаем вашему вниманию индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море 🌊 (Эйн-Бокек).

В зависимости от количества желающих воспользоваться услугой, в ваше распоряжение будет предоставлен оптимально удобный вид персонального трансфера:

    минивэн — 4-6 пассажиров,
    микроавтобус — 7-19 пассажиров.
    И не только места для пассажиров, но и для багажа, независимо от наличия чемодано-мест, объема, сложности перевозки.
    Разумеется, с водителем, говорящим на русском языке. В случае необходимости водитель 🚗 окажет помощь при размещении в отеле и доставке багажа. Ориентировочная стоимость предлагаемой услуги, одинаково действует в обоих направлениях.
    Ориентировочная стоимость предлагаемой услуги одинаково действует в обоих направлениях. Стоимость заказа индивидуального трансфера варьируется в зависимости от количества путешественников и, соответственно, вида транспорта, направления, длительности поездки.
    Что входит
    • Заказанный транспорт с водителем
    Что не входит
    • В стоимость поездки не входит и оплачивается отдельно питание.
    • Кроме указанных выше, вашему вниманию предлагаются и дополнительные опции услуг:
    • легковой транспорт повышенной комфортности
    • автобус для большей группы путешественников до 55 пассажиров.
    Начало
    🚩 Тель-Авив
    Место завершения
    🏁 Мертвое море (Эйн-Бокек)
    Индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек)

    Выберите дату для поездки

    • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Сергей Р.
    Сергей Р.
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