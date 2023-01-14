1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Погружение в евангельские времена: Назарет, Капернаум, Иордан
Путешествие по долине Армагеддон в горы Назарета. Посетите места чудес Христовых и узнайте удивительные истории и предания древних поселений
Начало: по договоренности
«Вы посетите церковь, возведенную на месте библейского события, узнаете о старинных традициях местных жителей, а по дороге восхититесь незабывамым ладшафтом галилейских гор»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Паломническая экскурсия в Тель-Авив: Путями Иисуса Христа и крещение
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Израиля, следуя путями Иисуса Христа и принимая участие в обряде крещения
Начало: Tel Aviv Center - Savidor
Расписание: по договоренности
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
$797 за человека
Индивидуальная
6 часов
Зоологический парк Сафари в Тель-Авиве: радость для детей, удовольствие для взрослых
Вас ждет уникальное путешествие по зоологическому парку Сафари, где дикая природа встречается с комфортом для всей семьи
Начало: По договоренности
«Потому что вас ждет не обыкновенный зоопарк с дикими животными и птицами в клетках, а уникальный зоологический центр с полной свободой зверей, живущих на территории огромного сафари»
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек)
Комфортный и удобный индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек) с русскоязычным водителем. Подходит для групп от 4 до 19 человек
Начало: Тель-Авив
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Парк Бейт-Гуврин в Тель-Авиве: путешествие по подземному городу
Загадочный мир подземных пещер ждет вас! Подземный город, амфитеатр и древние гробницы откроют свои тайны
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$560 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта Тель-Авива в Эйн-Бокек
Организуйте комфортный трансфер из аэропорта Бен-Гурион на Мертвое море. Русскоговорящие водители, помощь с багажом и размещением в отеле
Начало: Аэропорт им. Бен-Гуриона
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Поездка в парк Сафари в Тель-Авиве
Парк Сафари в Тель-Авиве приглашает на увлекательную поездку. Вас ждут африканская саванна и зоопарк с редкими животными. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
««Сафари» считается центром размножения в неволе редких и исчезающих биологических видов»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер: Тель-Авив - Мёртвое море
Путешествие от Тель-Авива к Мёртвому морю станет незабываемым с нашим индивидуальным трансфером. Комфорт и безопасность на высшем уровне
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван14 января 2023Наша экскурсия с Ириной началась в 8 утра от дверей нашего отеля в Тель-Авиве и закончилась только в 17 часов
- ННаталья8 ноября 2022Получили огромное удовольствие от экскурсии с Ириной. Очень знающая и внимательная. Огромное спасибо за проведённый день!
- ЭЭльвира.Эдуард14 сентября 2022Наша группа-4человека (Эдуард, Елена и 2 Эльвиры) очень довольны экскурсией с Ириной. Восторг от увиденного и услышанного! Глубокие знания истории,
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Природа и пейзажи»
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