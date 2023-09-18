Трансфер в Тель-Авиве

Найдено 6 экскурсий в категории «Трансфер» в Тель-Авиве на русском языке, цены от $69. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Петру из Тель Авива
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2 отзыва
Экскурсия в Петру из Тель-Авива
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Тель-Авива в Петру. Комфортный трансфер и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: Аэропорт Эйлат
«Мы полетим на самолете из Тель-Авива в Эйлат, а оттуда отправимся на комфортабельном трансфере в Иорданию»
Расписание: Пн,Ср
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
$380 за человека
Индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек)
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек)
Комфортный и удобный индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек) с русскоязычным водителем. Подходит для групп от 4 до 19 человек
Начало: Тель-Авив
«Предлагаем вашему вниманию индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек)»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $290 за всё до 6 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат
Индивидуальная
4 часа
Персональный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат с русскоязычным водителем
Путешествуйте с комфортом! Индивидуальный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат для 4-19 пассажиров с русскоязычным водителем
Начало: Аэропорт Бен-Гурион
«Предлагаем вашему вниманию индивидуальный трансфер в Эйлат»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $505 за всё до 6 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта им. Бен-Гуриона на Мертвое море
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта Тель-Авива в Эйн-Бокек
Организуйте комфортный трансфер из аэропорта Бен-Гурион на Мертвое море. Русскоговорящие водители, помощь с багажом и размещением в отеле
Начало: Аэропорт им. Бен-Гуриона
«Предлагаем вашему вниманию индивидуальный трансфер на Мертвое море (Эйн-Бокек)»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $280 за всё до 6 чел.
Трансфер: Тель-Авив - Мёртвое море
Индивидуальная
2 часа
Трансфер: Тель-Авив - Мёртвое море
Путешествие от Тель-Авива к Мёртвому морю станет незабываемым с нашим индивидуальным трансфером. Комфорт и безопасность на высшем уровне
Начало: По договоренности
«Отзывы довольного пассажира способствуют привлечению новых клиентов, и сам он регулярно обращается к нам за новыми трансферами»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Надёжный трансфер в Тель-Авиве
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Комфортный трансфер в Тель-Авиве: встреча в аэропорту и доставка
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Тель-Авива и отвезёт по нужному адресу. Удобный трансфер с багажом и интересными рассказами о городе
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 09:00
10 июня в 00:00
69 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    18 сентября 2023
    Экскурсия в Петру из Тель Авива
    В аффилированный с турфирмой магазин сувениров завозили дважды, а время на саму Петру - пара часов. На весь автобус русскоязычных
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    нас было всего двое, так что гид был у нас почти персональный, но если бы я там не был ранее, то мои познания о Петре были бы ограничены Эль-Казной, ибо никуда дальше нас вести гид, похоже, не собирался, так как "мы не успеем на обед". Пришлось оставить гида и действовать самостоятельно, договорившись встретиться у входа. Да и то при этом он опоздал на 15 минут

  • З
    Зебницкая
    1 апреля 2023
    Экскурсия в Петру из Тель Авива
    Экскурсия однодневная, с вылетом из Тель Авива в Эйлат и возвращением вечером назад. При таких сложностях, и с учетом того,
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    что по Иордании экскурсия в составе группы 45 человек, где все из разных стран, на смотря на это хорошо организована. У нас был тайминг, билеты на самолет и мы насладились прекрасной Петрой (правда, всего 20 минут, но это уже из-за дурных туристов из Мексики и Чили, которые не дружат со временем)

  • И
    Игорь
    27 октября 2019
    Трансфер из аэропорта им. Бен-Гуриона в Тель-Авив
    Все очень понравилось. Олег, общительный, пунктуальный.. В следующий раз когда приедем однозначно будем иметь дело только с ним. Автомобиль комфортный, чистый, вместительный. Все отлично. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Трансфер»

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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Трансфер" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 69 до 505. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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