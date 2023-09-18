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нас было всего двое, так что гид был у нас почти персональный, но если бы я там не был ранее, то мои познания о Петре были бы ограничены Эль-Казной, ибо никуда дальше нас вести гид, похоже, не собирался, так как "мы не успеем на обед". Пришлось оставить гида и действовать самостоятельно, договорившись встретиться у входа. Да и то при этом он опоздал на 15 минут