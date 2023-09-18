1 чел.
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Групповая
16 часов
Экскурсия в Петру из Тель-Авива
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Тель-Авива в Петру. Комфортный трансфер и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: Аэропорт Эйлат
«Мы полетим на самолете из Тель-Авива в Эйлат, а оттуда отправимся на комфортабельном трансфере в Иорданию»
Расписание: Пн,Ср
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
$380 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек)
Комфортный и удобный индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек) с русскоязычным водителем. Подходит для групп от 4 до 19 человек
Начало: Тель-Авив
«Предлагаем вашему вниманию индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек)»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Персональный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат с русскоязычным водителем
Путешествуйте с комфортом! Индивидуальный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат для 4-19 пассажиров с русскоязычным водителем
Начало: Аэропорт Бен-Гурион
«Предлагаем вашему вниманию индивидуальный трансфер в Эйлат»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $505 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта Тель-Авива в Эйн-Бокек
Организуйте комфортный трансфер из аэропорта Бен-Гурион на Мертвое море. Русскоговорящие водители, помощь с багажом и размещением в отеле
Начало: Аэропорт им. Бен-Гуриона
«Предлагаем вашему вниманию индивидуальный трансфер на Мертвое море (Эйн-Бокек)»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер: Тель-Авив - Мёртвое море
Путешествие от Тель-Авива к Мёртвому морю станет незабываемым с нашим индивидуальным трансфером. Комфорт и безопасность на высшем уровне
Начало: По договоренности
«Отзывы довольного пассажира способствуют привлечению новых клиентов, и сам он регулярно обращается к нам за новыми трансферами»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
30 минут
Комфортный трансфер в Тель-Авиве: встреча в аэропорту и доставка
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Тель-Авива и отвезёт по нужному адресу. Удобный трансфер с багажом и интересными рассказами о городе
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 09:00
10 июня в 00:00
€69 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав18 сентября 2023В аффилированный с турфирмой магазин сувениров завозили дважды, а время на саму Петру - пара часов. На весь автобус русскоязычных
- ЗЗебницкая1 апреля 2023Экскурсия однодневная, с вылетом из Тель Авива в Эйлат и возвращением вечером назад. При таких сложностях, и с учетом того,
- ИИгорь27 октября 2019Трансфер из аэропорта им. Бен-Гуриона в Тель-АвивВсе очень понравилось. Олег, общительный, пунктуальный.. В следующий раз когда приедем однозначно будем иметь дело только с ним. Автомобиль комфортный, чистый, вместительный. Все отлично. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Трансфер»
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