Экскурсия, небольшая по продолжительности, но чрезвычайно насыщенная по эмоциональному восприятию и исторической ценности.

Яффо — «и жизнь, и слезы, и любовь…»

Яффо, умеющий очаровывать, покорять, влюблять себя безоговорочно и навсегда. Ведь это древнейшее в мире поселение вот уже тысячи лет, как нарекли «Прекрасным». И это не просто непрерывно населенный людьми город-долгожитель, но город-история, город-доказательство реальности ветхозаветных событий.

Яффо многолик и замечательно гармоничен, умеет сочетать, переплетать прошлое и настоящее, вводить в заблуждение, создавать иллюзию иного измерения, времени, пространства. Его извилистые каменные улочки с древними ступенями, старинными домиками будто манят своими секретами, тайнами, уводя назад, к началу времен…

Кроме полных тайн переулков, замечательных видов Тель-Авива, вы увидите:

Рекламный знак города — фигуру Наполеона, отбывающую здесь вечное заключение за тотальное насилие и разграбление города французами.

Мифическую скалу Андромеды.

Зодиакальный круг и фонтан ⛲ с весьма колоритными скульптурами.

Знаменитое, «подвешенное» в каменной сфере в виде яйца, цветущее дерево 🌲, принадлежащее Русской духовной миссии, подворье Праведной Тавифы, воскрешенной апостолом Петром.

Лод в прошлом и настоящем

В настоящем вы, возможно, сами того не зная, с Лодом уже знакомы, ибо именно здесь находится главный аэропорт страны им. Бен-Гуриона.

А в прошлом история 📖 города переплетается с житием христианского святого и великомученика Георгия Победоносца. История охранила множество вариантов его жития, и по одной из версий, он погребен именно в Лоде, где и был построен храм Святого Георгия — покровителя воинов, целителя, защитника от зла.

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