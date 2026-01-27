6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Яффо - это место, где каждая улочка хранит свою историю.На экскурсии вы узнаете о легендах, связанных с Ноевым ковчегом и Андромедой, посетите квартал художников и увидите знаменитый Парящий апельсин. Смотровая

площадка парка Абраши подарит панорамный вид на Тель-Авив и Средиземное море. А в порту вас ждут рестораны с изысканной средиземноморской кухней. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и позволит вам почувствовать дух древнего города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Загадка за поворотом

В каждом переулке и закоулке Яффо кроется история или легенда. Вы узнаете, из какого дерева был построен Ноев ковчег, кто спас яффскую красавицу Андромеду и что приснилось апостолу Петру в этом городе. За потайной дверцей может скрываться сюрприз: к примеру, необычная арт-галерея. Ведь в Яффо находится «слобода» художников — живописный квартал с узкими улочками и старыми восточными домами Османской эпохи, где царит неповторимая художественная атмосфера.

Визитные карточки

Сердце квартала — знаменитый Парящий апельсин, без которого не обходится ни одна прогулка. Вы узнаете, что символизирует эта «живая» скульптура, а после отправитесь к мостику желаний: я открою вам его древнюю легенду и объясню, как правильно загадывать здесь желания.

Панорамный вид

После прогулки по древним улочкам мы поднимемся на смотровую площадку парка Абраши. Это самая высокая точка города, а также выигрышное место для удачных фотографий: отсюда открывается завораживающий вид на Тель-Авив и побережье Средиземного моря.

Рай для гурманов

А затем я покажу наш порт: множество рыбных ресторанчиков на любой вкус и карман расположены прямо у моря. Я расскажу о средиземноморской кухне, о кулинарных пристрастиях израильтян и порекомендую ресторанчик по вашим предпочтениям.