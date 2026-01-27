6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Яффо - шкатулка с секретами

Яффо - город загадок и легенд. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя тайны, истории и вкусы древнего порта
Яффо - это место, где каждая улочка хранит свою историю.

На экскурсии вы узнаете о легендах, связанных с Ноевым ковчегом и Андромедой, посетите квартал художников и увидите знаменитый Парящий апельсин. Смотровая
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площадка парка Абраши подарит панорамный вид на Тель-Авив и Средиземное море. А в порту вас ждут рестораны с изысканной средиземноморской кухней. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и позволит вам почувствовать дух древнего города

5
41 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🖼️ Уникальные арт-галереи
  • 🌅 Панорамные виды на Тель-Авив
  • 🍽️ Средиземноморская кухня
  • 🏺 Легенды и истории Яффо
  • 🎨 Художественная атмосфера
Яффо - шкатулка с секретами
Яффо - шкатулка с секретами
Яффо - шкатулка с секретами

Что можно увидеть

  • Парящий апельсин
  • Мостик желаний
  • Парк Абраши

Описание экскурсии

Загадка за поворотом

В каждом переулке и закоулке Яффо кроется история или легенда. Вы узнаете, из какого дерева был построен Ноев ковчег, кто спас яффскую красавицу Андромеду и что приснилось апостолу Петру в этом городе. За потайной дверцей может скрываться сюрприз: к примеру, необычная арт-галерея. Ведь в Яффо находится «слобода» художников — живописный квартал с узкими улочками и старыми восточными домами Османской эпохи, где царит неповторимая художественная атмосфера.

Визитные карточки

Сердце квартала — знаменитый Парящий апельсин, без которого не обходится ни одна прогулка. Вы узнаете, что символизирует эта «живая» скульптура, а после отправитесь к мостику желаний: я открою вам его древнюю легенду и объясню, как правильно загадывать здесь желания.

Панорамный вид

После прогулки по древним улочкам мы поднимемся на смотровую площадку парка Абраши. Это самая высокая точка города, а также выигрышное место для удачных фотографий: отсюда открывается завораживающий вид на Тель-Авив и побережье Средиземного моря.

Рай для гурманов

А затем я покажу наш порт: множество рыбных ресторанчиков на любой вкус и карман расположены прямо у моря. Я расскажу о средиземноморской кухне, о кулинарных пристрастиях израильтян и порекомендую ресторанчик по вашим предпочтениям.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
площадь у часов в Яффо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Gali
Gali — ваш гид в Тель-Авиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 753 туристов
Меня зовут Галя. Я живу в Тель-Авиве. Экскурсовод — это мое хобби и профессия. Я очень люблю находиться на природе, люблю животных, путешествия. Для путешественников Трипстера я предлагаю необычные прогулки, самые изюминки. Мои прогулки подойдут тем, кто хочет быть подальше от больших групповых экскурсий и стандартных маршрутов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
2
3
2
1
В
Потрясающая экскурсия! Очень понравился маршрут и подача материала. Осталось множество позитивных эмоций и впечатлений.
Потрясающая экскурсия! Очень понравился маршрут и подача материала. Осталось множество позитивных эмоций и впечатлений.
Потрясающая экскурсия! Очень понравился маршрут и подача материала. Осталось множество позитивных эмоций и впечатлений.
Потрясающая экскурсия! Очень понравился маршрут и подача материала. Осталось множество позитивных эмоций и впечатлений.
Потрясающая экскурсия! Очень понравился маршрут и подача материала. Осталось множество позитивных эмоций и впечатлений.
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Марианна
Потрясающая экскурсия, очень интересная и познавательная, очень красивые виды, Галина профессионал своего дела. Даже сфотографировались с знаменитость Ури Геллер и он согнул нам монетку.
Обязательно к посещению всем кто хочет увидеть красивый, зеленый Израиль.
Потрясающая экскурсия, очень интересная и познавательная, очень красивые виды, Галина профессионал своего дела. Даже сфотографировались с
Потрясающая экскурсия, очень интересная и познавательная, очень красивые виды, Галина профессионал своего дела. Даже сфотографировались с
Потрясающая экскурсия, очень интересная и познавательная, очень красивые виды, Галина профессионал своего дела. Даже сфотографировались с
Потрясающая экскурсия, очень интересная и познавательная, очень красивые виды, Галина профессионал своего дела. Даже сфотографировались с
Потрясающая экскурсия, очень интересная и познавательная, очень красивые виды, Галина профессионал своего дела. Даже сфотографировались с
Потрясающая экскурсия, очень интересная и познавательная, очень красивые виды, Галина профессионал своего дела. Даже сфотографировались с
Потрясающая экскурсия, очень интересная и познавательная, очень красивые виды, Галина профессионал своего дела. Даже сфотографировались с
Потрясающая экскурсия, очень интересная и познавательная, очень красивые виды, Галина профессионал своего дела. Даже сфотографировались с+2
Потрясающая экскурсия, очень интересная и познавательная, очень красивые виды, Галина профессионал своего дела. Даже сфотографировались с
Потрясающая экскурсия, очень интересная и познавательная, очень красивые виды, Галина профессионал своего дела. Даже сфотографировались с
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М
Все понравилось: интересно, познавательно и при этом легко. Спасибо большое!
Все понравилось: интересно, познавательно и при этом легко. Спасибо большое!
Все понравилось: интересно, познавательно и при этом легко. Спасибо большое!
Все понравилось: интересно, познавательно и при этом легко. Спасибо большое!
Все понравилось: интересно, познавательно и при этом легко. Спасибо большое!
Все понравилось: интересно, познавательно и при этом легко. Спасибо большое!
Все понравилось: интересно, познавательно и при этом легко. Спасибо большое!
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Ирина
Экскурсия по старому городу Яффо очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и продуманный маршрут.
Галина - большая умница, умеет заинтересовать.
Вместе с экскурсией по новым районам Тель-Авива сформировалось более полное впечатление о городе и стране.
Спасибо большое!
Экскурсия по старому городу Яффо очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и продуманный маршрут.
Экскурсия по старому городу Яффо очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и продуманный маршрут.
Экскурсия по старому городу Яффо очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и продуманный маршрут.
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I
Очень понравилась экскурсия: содержательно и интересно!
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Юлия
Спасибо за познавательную и запоминающуюся экскурсию!
Спасибо за познавательную и запоминающуюся экскурсию!
Спасибо за познавательную и запоминающуюся экскурсию!
Спасибо за познавательную и запоминающуюся экскурсию!
Спасибо за познавательную и запоминающуюся экскурсию!
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