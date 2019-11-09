6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Яффо — шкатулка с секретами

Услышать удивительные истории и легенды, плутая в закоулках портового города

Gali
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Gali – ваш гид
Яффо — город загадок: каждый раз, гуляя по его улочкам, вы можете обнаружить что-то новое.

Я изучила его тайны и с радостью поделюсь с вами находками.

Проведу по каменным лабиринтам, покажу необычные здания и места, познакомлю с традициями и расскажу о местной кухне в старом шумном порту.
182 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — площадь у часов в Яффо
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Яффо — шкатулка с секретами
Яффо — шкатулка с секретами

Что вас ожидает

Загадка за поворотом
В каждом переулке и закоулке Яффо кроется история или легенда. Вы узнаете, из какого дерева был построен Ноев ковчег, кто спас яффскую красавицу Андромеду и что приснилось апостолу Петру в этом городе. За потайной дверцей может скрываться сюрприз: к примеру, необычная арт-галерея. Ведь в Яффо находится «слобода» художников — живописный квартал с узкими улочками и старыми восточными домами Османской эпохи, где царит неповторимая художественная атмосфера.

Визитные карточки
Сердце квартала — знаменитый Парящий апельсин, без которого не обходится ни одна прогулка. Вы узнаете, что символизирует эта «живая» скульптура, а после отправитесь к мостику желаний: я открою вам его древнюю легенду и объясню, как правильно загадывать здесь желания.

Панорамный вид
После прогулки по древним улочкам мы поднимемся на смотровую площадку парка Абраши. Это самая высокая точка города, а также выигрышное место для удачных фотографий: отсюда открывается завораживающий вид на Тель-Авив и побережье Средиземного моря.

Рай для гурманов
А затем я покажу наш порт: множество рыбных ресторанчиков на любой вкус и карман расположены прямо у моря. Я расскажу о средиземноморской кухне, о кулинарных пристрастиях израильтян и порекомендую ресторанчик по вашим предпочтениям.

Яффо — шкатулка с секретами
Яффо — шкатулка с секретами
Яффо — шкатулка с секретами
Яффо — шкатулка с секретами
Яффо — шкатулка с секретами
Яффо — шкатулка с секретами
Яффо — шкатулка с секретами
Яффо — шкатулка с секретами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — площадь у часов в Яффо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gali
Gali
Меня зовут Галя. Я живу в Тель-Авиве. Экскурсовод — это мое хобби и профессия. Я очень люблю находиться на природе, люблю животных, путешествия. Для путешественников Трипстера я предлагаю необычные прогулки, самые изюминки. Мои прогулки подойдут тем, кто хочет быть подальше от больших групповых экскурсий и стандартных маршрутов.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 ноября 2019
Отличная экскурсия! Гали - замечательный гид! Маршрут экскурсии продуман тщательно и рассказ очень увлекателен! После четырёх экскурсий по Израилю мы услышали и новую информацию! и много новых исторических фактов ! Спасибо!
8 ноября 2019
Большое спасибо Галине за чудесную утреннюю прогулку по самым интересным уголкам Яффо!
Время с гидом пролетело не заметно настолько завораживающим был рассказ.
5 ноября 2019
Галина отличный гид и явно увлеченный своим делом человек! Нам было очень интересно и познавательно.
К тому же Галя всегда отвечает на любые другие вопросы относитель культуры и уклада жизни в Израиле.
От нас наилучшие рекомендации!
27 мая 2019
Огромное спасибо Галине за экскурсию! Кроме содержательного рассказа гида и интересно подобранного маршрута хочу отметить, насколько доброжелательным был экскурсовод. Галина подает материал увлекательно и в позитивной форме. Для меня время экскурсии пролетело незаметно. Друзья, рекомендую эту экскурсию. Скучать точно не придется! :-)
19 мая 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия. Материал изложен в легкой и доступной манере. Маршрут проложен так, что даже на сильной жаре и длинной прогулке мы совсем не устали. Очень понравилось и взрослым и детям. Всем рекомендую этого экскурсовода!
31 марта 2019
Я в восторге от экскурсии. В Израиле не в первый раз. Уже есть опыт путешествий с местными экскурсоводами. Для экскурсии по Яффо Галя - лучшая. Очень приятная, эрудированная, с юмором. Рассказывает живо и ненавязчиво. Очень рекомендую. Спаисбо большое!

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