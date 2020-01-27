25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Места, без которых невозможно представить развитие мировой цивилизации

Вы побываете в Иерусалиме и Вифлееме, увидите Масличную Гору, Храм Гроба Господня, Стену Плача, Золотой Купол на Храмовой горе… Удивительно, как на таком маленьком участке земли, по сути в безжизненной пустыне, формировались, расцветали, гибли и возрождались культовые и сакральные места монотеизма. На экскурсии вы не только пройдёте теми тропинками и маршрутами, по которым ступал царь Давид, Ирод Великий, Иисус Христос, крестоносцы, но и узнаете о самых важных и ярких событиях из трагической истории этой земли.

Таинственный Вифлеем

Вы посетите один из древнейших христианских храмов на Святой земле — Вифлеемскую Базилику Рождества, которая была построена над пещерой рождения Иисуса. Кроме самой пещеры, до сих пор хранящей таинственную мистику библейских событий, вы осмотрите в этом храме стили различных архитектурных эпох и традиций, начиная от мозаик 4 века до недавно отреставрированных 12 века, о которых мы вам подробно расскажем на экскурсии.

Многогранный Иерусалим

Нужны годы, чтобы научиться находить нужные дорожки, переулочки, тропинки, дабы ориентироваться в хитросплетении городских артерий. Но мы не ставим перед собой такой цели. Наша задача — пройти по тем местам, о которых слышал любой человек на нашей планете, и лаконично изложить историю этого удивительного места, где на квадратном километре сосредоточены центры и святыни трёх доминирующих мировых религий. С вершины Масличной горы пред вами откроется фантастический и завораживающий вид на старый город и Храмовую Гору. Вы узнаете историю Храма царя Соломона, от скрижалей Завета, до «козла отпущения». Вы увидите Золотые ворота, через которые в город входил Христос. У подножия Масличной горы встретите немых свидетелей страстей Христовых — древние оливковые деревья Гефсиманского сада, — и познакомитесь с величайшем творением Антонио Барлуцци — Храмом Агонии Христа. И, конечно, побываете в Храме Гроба Господня, построенном над Голгофой и погребальной пещерой Христа и поделённый между шестью конфессиями. Здесь мы расскажем вам про его уникальный cтатус-кво. Обычно посещение этого храма — самый трогательный и эмоциональный момент в нашей экскурсии. Надеемся, что и для вас это станет кульминацией столь волнительного путешествия по сакральным местам Израиля.