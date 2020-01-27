25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам

Групповая экскурсия по сакральным местам Святой земли

Татьяна
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Татьяна – представитель гидов
Вам предстоит увидеть знакомые по книгам и фильмам места, связанные со становлением и развитием одной из крупнейших мировых религий.

Вы побываете у истоков христианской цивилизации, увидите знаменитую пещеру в Вифлееме, узнаете тайны подземного Иерусалима и Стены Плача и пройдете теми тропинками, по которым ступал царь Давид, Ирод Великий и Иисус Христос.
100 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 7 часов
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча в районе вашего проживания
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У этой экскурсии25 отзывов
4.8
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам

Что вас ожидает

Места, без которых невозможно представить развитие мировой цивилизации
Вы побываете в Иерусалиме и Вифлееме, увидите Масличную Гору, Храм Гроба Господня, Стену Плача, Золотой Купол на Храмовой горе… Удивительно, как на таком маленьком участке земли, по сути в безжизненной пустыне, формировались, расцветали, гибли и возрождались культовые и сакральные места монотеизма. На экскурсии вы не только пройдёте теми тропинками и маршрутами, по которым ступал царь Давид, Ирод Великий, Иисус Христос, крестоносцы, но и узнаете о самых важных и ярких событиях из трагической истории этой земли.

Таинственный Вифлеем
Вы посетите один из древнейших христианских храмов на Святой земле — Вифлеемскую Базилику Рождества, которая была построена над пещерой рождения Иисуса. Кроме самой пещеры, до сих пор хранящей таинственную мистику библейских событий, вы осмотрите в этом храме стили различных архитектурных эпох и традиций, начиная от мозаик 4 века до недавно отреставрированных 12 века, о которых мы вам подробно расскажем на экскурсии.

Многогранный Иерусалим
Нужны годы, чтобы научиться находить нужные дорожки, переулочки, тропинки, дабы ориентироваться в хитросплетении городских артерий. Но мы не ставим перед собой такой цели. Наша задача — пройти по тем местам, о которых слышал любой человек на нашей планете, и лаконично изложить историю этого удивительного места, где на квадратном километре сосредоточены центры и святыни трёх доминирующих мировых религий. С вершины Масличной горы пред вами откроется фантастический и завораживающий вид на старый город и Храмовую Гору. Вы узнаете историю Храма царя Соломона, от скрижалей Завета, до «козла отпущения». Вы увидите Золотые ворота, через которые в город входил Христос. У подножия Масличной горы встретите немых свидетелей страстей Христовых — древние оливковые деревья Гефсиманского сада, — и познакомитесь с величайшем творением Антонио Барлуцци — Храмом Агонии Христа. И, конечно, побываете в Храме Гроба Господня, построенном над Голгофой и погребальной пещерой Христа и поделённый между шестью конфессиями. Здесь мы расскажем вам про его уникальный cтатус-кво. Обычно посещение этого храма — самый трогательный и эмоциональный момент в нашей экскурсии. Надеемся, что и для вас это станет кульминацией столь волнительного путешествия по сакральным местам Израиля.

Организационные детали

  • Примечание: при посещении городов Палестинской Автономии (Вифлеема, Иерихона, Хеврона и др.) нужно иметь неизраильский загранпаспорт
  • Экскурсия автобусная
  • Мы забираем путешественников из Тель-Авива, Иерусалима и Нетании (точное время обговаривается в переписке).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам

Экскурсия проводится в среду и субботу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день. Меня зовут Татьяна. Я живу в нашей прекрасной стране 22 года и 16 из них занимаюсь тем, что делюсь своим восхищением ею с нашими гостями. По образованию я — историк, и это чрезвычайно помогает в работе. Экскурсии провожу вместе с командой гидов. За годы работы мы показывали Израиль паломникам и православным, и католическим, и протестантским. В работе мне также очень помогают мои хобби: библейская археология, горный туризм, яхтенный спорт. Если расслабленной прогулке вы предпочитаете походы в горы, а кондиционированному воздуху автобуса — морской бриз, и при этом хотите получить ответы на все интересующие вас вопросы по истории страны, — мы с вами прекрасно проведём время.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2020
Очень интересная экскурсия. !!!
26 декабря 2019
25 декабря очень сложный день для экскурсии в Вифлеем, но несмотря на большую очередь в храме и огромное количество людей наш экскурсовод Алексей сделал все, чтобы мы получили максимум впечатления и информации. Большое спасибо!
15 ноября 2019
Светлана отличный гид!
17 октября 2019
Всё было очень интересно!!! Экскурсия познавательная. Успели побывать во всех запланированных местах.
6 октября 2019
Очень понравился гид Александр. Содержательная, познавательная экскурсия. Александр постоянно приводит выдержки из Святого писания. Все очень взаимосвязано и органично. На любой вопрос у гида есть ответ. Касается ли это современного Израиля или событий происходивших за многие тысячи лет. Экскурсия очень хорошо организована, что тоже является заслугой Александра. Спасибо ему большое!
26 сентября 2019
Мы не успели прикоснуться г гробу господнему. Ето нужно учесть ,для нас это важно. А так всё отлично
12 августа 2019
Потрясающая экскурсия в Иерусалим, которая будет интересна людям разных вероисповеданий...мне как мусульманину очень хотелось посетить мечеть Аль Акса, хотя это не входило в экскурсию и благодаря нашему гиду моя мечта осуществилась...экскурсия была в шабат и поэтому народу было мало и мы все спокойно смогли посмотреть...
5 августа 2019
Великолепная экскурсия! Отличный гид Валим все на одном дыхании.. Большое спасибо !!!
29 июля 2019
Потрясающая экскурсия. Огромное спасибо гиду Вадиму за подробную и замечательную экскурсию
20 мая 2019
The best. Amazing
Ещё 15 отзывов

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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