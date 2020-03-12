76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тель-Авив — город маленький, но очень яркий и эмоциональный. Каждый его район живет свой жизнью и излучает свою энергию. Гуляя по городу, вы словно посещаете несколько разных миров.
Мы можем поменять маршрут в зависимости от ваших предпочтений, места проживания и времени проведения экскурсии. Главное помнить: куда бы вы ни пошли, вы почувствуете дух необыкновенно независимого города — со своей непростой историей, дружелюбным народом и множеством счастливых шансов и возможностей на каждом шагу. Поэтому пакуйте скорее чемоданы, бронируйте экскурсию и айда влюбляться в город свободы, солнца, моря и хумуса вместе со мной!