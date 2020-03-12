76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тель-Авив — город маленький, но очень яркий и эмоциональный. Каждый его район живет свой жизнью и излучает свою энергию. Гуляя по городу, вы словно посещаете несколько разных миров.

Динамичный и многонациональный рынок Кармель и его окрестности. Мы спустимся по главной улице центрального рынка, я расскажу о йеменских евреях и квартале Kerem HaTeimanim, почему «Старбакс» в Израиле потерпел фиаско и где купить хороший кофе. Остановимся у некоторых лавочек и обязательно попробуем знаменитый израильский фастфуд: фалафель, сабих, хумус или масабаха (на выбор).

Мы спустимся по главной улице центрального рынка, я расскажу о йеменских евреях и квартале Kerem HaTeimanim, почему «Старбакс» в Израиле потерпел фиаско и где купить хороший кофе. Остановимся у некоторых лавочек и обязательно попробуем знаменитый израильский фастфуд: фалафель, сабих, хумус или масабаха (на выбор). Современный, оживленный и модный бульвар Ротшильд. Я расскажу о создании государства Израиль, о зале Независимости, архитектуре баухаус и «Белом городе» — наследии ЮНЕСКО . Попробуем один из лучших замороженных йогуртов и побеседуем о современной жизни бульвара и Тель-Авива в целом — о бесконечных вечеринках города, который никогда не спит, о местной толерантности и жизни различных меньшинств.

Я расскажу о создании государства Израиль, о зале Независимости, архитектуре баухаус и «Белом городе» — наследии . Попробуем один из лучших замороженных йогуртов и побеседуем о современной жизни бульвара и Тель-Авива в целом — о бесконечных вечеринках города, который никогда не спит, о местной толерантности и жизни различных меньшинств. Богемный и изысканный Неве-Цедек — центр бутиков и арт-студий. Мы поговорим об истории основания города и первого района Тель-Авива, о сионистах конца 19 века и о современной эмиграции: что такое «алия» и «закон о возвращении», откуда приезжают евреи сегодня и как живут в Израиле репатрианты из стран бывшего СССР .

— центр бутиков и арт-студий. Мы поговорим об истории основания города и первого района Тель-Авива, о сионистах конца 19 века и о современной эмиграции: что такое «алия» и «закон о возвращении», откуда приезжают евреи сегодня и как живут в Израиле репатрианты из стран бывшего . Творческий район Флорентин. Окунемся в хиппи-центр Тель-Авива: узнаем, чем живет израильская молодежь, посмотрим на местный стрит-арт, изучим веганскую культуру Израиля. Как создать «устойчивый бар», выращивая рассаду на крыше, и могут ли немолочные десерты быть вкуснее молочных?

Окунемся в хиппи-центр Тель-Авива: узнаем, чем живет израильская молодежь, посмотрим на местный стрит-арт, изучим веганскую культуру Израиля. Как создать «устойчивый бар», выращивая рассаду на крыше, и могут ли немолочные десерты быть вкуснее молочных? Старый Яффо и его многовековая история. В программе старейший порт на Ближнем Востоке — греческая мифология, Оттоманская империя и Наполеон; блошиный рынок — сумасшедшая смесь антикварного барахла и хипстерского вайба; а также культура южного Тель-Авива: где прячутся настоящие хипстеры?

Мы можем поменять маршрут в зависимости от ваших предпочтений, места проживания и времени проведения экскурсии. Главное помнить: куда бы вы ни пошли, вы почувствуете дух необыкновенно независимого города — со своей непростой историей, дружелюбным народом и множеством счастливых шансов и возможностей на каждом шагу. Поэтому пакуйте скорее чемоданы, бронируйте экскурсию и айда влюбляться в город свободы, солнца, моря и хумуса вместе со мной!