76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Вдохновляющая прогулка по атмосферным районам живого и многоликого города

Lyoka
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Lyoka – ваш гид
Мы погуляем по живому и молодому Тель-Авиву, пройдемся мимо его переполненных кафе, колоритных рынков, интересных интерьеров и красивых людей — посмотрим на город изнутри.

Найдём самый дешевый фалафель на рынке, отыщем граффити местного Бэнкси, узнаем, почему Тель-Авив — пати/веган/стартап-столица Ближнего Востока, и заглянем в места, скрытые от глаз рядовых туристов.
От 75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии76 отзывов
4.92
Полюбить настоящий Тель-Авив
Полюбить настоящий Тель-Авив

Что вас ожидает

Тель-Авив — город маленький, но очень яркий и эмоциональный. Каждый его район живет свой жизнью и излучает свою энергию. Гуляя по городу, вы словно посещаете несколько разных миров.

  • Динамичный и многонациональный рынок Кармель и его окрестности. Мы спустимся по главной улице центрального рынка, я расскажу о йеменских евреях и квартале Kerem HaTeimanim, почему «Старбакс» в Израиле потерпел фиаско и где купить хороший кофе. Остановимся у некоторых лавочек и обязательно попробуем знаменитый израильский фастфуд: фалафель, сабих, хумус или масабаха (на выбор).
  • Современный, оживленный и модный бульвар Ротшильд. Я расскажу о создании государства Израиль, о зале Независимости, архитектуре баухаус и «Белом городе» — наследии ЮНЕСКО. Попробуем один из лучших замороженных йогуртов и побеседуем о современной жизни бульвара и Тель-Авива в целом — о бесконечных вечеринках города, который никогда не спит, о местной толерантности и жизни различных меньшинств.
  • Богемный и изысканный Неве-Цедек — центр бутиков и арт-студий. Мы поговорим об истории основания города и первого района Тель-Авива, о сионистах конца 19 века и о современной эмиграции: что такое «алия» и «закон о возвращении», откуда приезжают евреи сегодня и как живут в Израиле репатрианты из стран бывшего СССР.
  • Творческий район Флорентин. Окунемся в хиппи-центр Тель-Авива: узнаем, чем живет израильская молодежь, посмотрим на местный стрит-арт, изучим веганскую культуру Израиля. Как создать «устойчивый бар», выращивая рассаду на крыше, и могут ли немолочные десерты быть вкуснее молочных?
  • Старый Яффо и его многовековая история. В программе старейший порт на Ближнем Востоке — греческая мифология, Оттоманская империя и Наполеон; блошиный рынок — сумасшедшая смесь антикварного барахла и хипстерского вайба; а также культура южного Тель-Авива: где прячутся настоящие хипстеры?

Мы можем поменять маршрут в зависимости от ваших предпочтений, места проживания и времени проведения экскурсии. Главное помнить: куда бы вы ни пошли, вы почувствуете дух необыкновенно независимого города — со своей непростой историей, дружелюбным народом и множеством счастливых шансов и возможностей на каждом шагу. Поэтому пакуйте скорее чемоданы, бронируйте экскурсию и айда влюбляться в город свободы, солнца, моря и хумуса вместе со мной!

Организационные детали

  • Время экскурсии может варьироваться от двух до пяти часов, в зависимости от выбора программы. Цена за дополнительный час: 10€.
  • Дополнительные расходы: еда на рынке (10-20 шекелей); напитки в баре (25-40 шекелей); замороженный йогурт/веганский десерт (20-30 шекелей)
Полюбить настоящий Тель-Авив
Полюбить настоящий Тель-Авив
Полюбить настоящий Тель-Авив
Полюбить настоящий Тель-Авив
Полюбить настоящий Тель-Авив

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Lyoka
Lyoka
В Тель-Авив я влюбилась около 10 лет назад, но переехала относительно недавно. В Москве я работала в Еврейском музее и центре толерантности, изучала еврейскую историю и проводила обзорные экскурсии. Обосновавшись в Тель-Авиве, я прошла стажировку в муниципальном туристическом центре, закончила курс гидов по Израилю и начала организовывать прогулки по городу для знакомых туристов и новых репатриантов. Мне всегда было важно показать Тель-Авив таким, какой он есть: мультикультурным, многонациональным, расслабленным, но при этом очень активным. Это уникальный город, открытый для людей любых религий и национальностей, любого цвета кожи и ориентации. Город инноваций, вечеринок и совершенно особенной культуры. Я расскажу вам о Тель-Авиве через призму своей эмиграции: как привыкнуть к его темпу, как вписаться на любую вечеринку и главное, как насладиться городом, не потратив при этом состояние.
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76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Нам было комфортно и интересно .
Продлили экскурсию ещё на пару часов .
Прогулка получилась насыщенная .
Михаил
9 марта 2020
Лёка - легкая в общении, приятный, профессиональный собеседник, знающий и любящий Тель Авив. Информацию получили не только по истории Израиля, но и о современной жизни страны.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендуем!
26 февраля 2020
Чудесная, искренная, любящая свою страну и свой город Lyoka!
Ольга
24 февраля 2020
Великолепная экскурсия! Действительно, прочувствовали, чем живёт город, как жители относятся и помогают друг другу и "не местным", как получается такое расслабленное, творческое и доброжелательное общество. Прогулка прошла неспешно и непринуждённо, как мы и хотели, увидели довольно много чудных уголков города, попробовали изумительный местный десерт. Огромное спасибо Лёке за советы, на что обратить внимание на рынке Кармель, где взять качественное местное мыло, куда съездить на день из Тель-Авива. Очень впечатлил и помог правильно настроиться на знакомство с городом безупречный, богемный стиль нашего гида, продуманный до деталей. Браво!
21 февраля 2020
Несколько дней назад мы с семьей имели радость провести день на экскурсии с Лёкой! Она увлекла нас с первых минут!! Дети все время были включены в процесс. За несколько часов мы успели посмотреть все самые интересные места, секреты архитектуры, потаённое очарование улиц и даже попробовали местные вкусняшки. Мы все остались в восторге! Лёка совершенно очаровательная, начитанная и простая в общении девушка. Если вы ищете способ открыть для себя Тель Авив - откройте его с Лёкой!!!
Mikhail
10 февраля 2020
Живая, супер насыщенная экскурсия, Лёка ведет по Тель Авиву легко и супер информативно, как будто с другом пройтись по городу и полюбить его! ❤️️
2 февраля 2020
Понравилось всё, м.б. можно было бы чуть больше рассказать о истории Израиля.
Гиду большое спасибо!
24 января 2020
Эксурсия "Полюбить настоящий Тель-Авив" оставила у нас незабываемые позитивные эмоции. Мы получили огромное удовольствие от посещения города и от того с какой любовью и теплотой экскурсовод Лека проводила ее. Она поразила своей грамотностью и глубоким проникновением в сложную историческую тему контрастных территорий и народов, рассказала о жителях и быте старого и древнего порта Яффа, а также современного мегаполиса Тель-Авива. Очень интересная и содержательная экскурсия. Спасибо огромное!
13 января 2020
Это была фантастическая прогулка по городу. Лиока смогла сделать её запоминающейся на долго. С каждой минутой ты влюбляешься в город. Экскурсия прошла на высоте, не сильно перегруженная историческими сведениями эта экскурсия превращается в прогулку по городу со старым другом , я смог увидеть такие места о которых да же не слышал. Увидеть весь колорит города. Понять чем дышат местные жители, окунуться в историю, приятно посидеть в кафе. Не малую роль играет и сам гид, очень обаятельная и приятная девушка. Прекрасно построенный и сбалансированный рассказ, ни на минуту не даёт тебе скучать. Через 2 часа я чувствовал себя как будто прожил здесь не один год. Очень советую гида! Для меня Израиль чем-то тёплым, добрым и интересным. Обязательно вернусь еще раз.
10 января 2020
Я полюбила настоящий Тель-Авив, в чем мне помогла Лёка!
Ещё 66 отзывов

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