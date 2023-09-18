16 часов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Петру из Тель-Авива
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Тель-Авива в Петру. Комфортный трансфер и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: Аэропорт Эйлат
Расписание: Пн,Ср
4 сен в 09:00
9 сен в 09:00
$380 за человека
8 часов
Групповая
Святыня трёх религий - Иерусалим
Прочувствовать духовную ауру одного из древнейших городов мира на автобусной экскурсии
Начало: Ж. д вокзал Савидор (бывшая Арлозоров)
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
3 сен в 06:00
5 сен в 06:00
€78 за человека
8 часов
Групповая
Иерусалим и Вифлеем: земной путь Христа
Прикоснуться к главным христианским святыням и восстановить ход таинственных библейских событий
Начало: Савидор (вокзал Арлозоров)
Расписание: во вторник, среду и субботу в 06:00
3 сен в 06:00
4 сен в 06:00
€78 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав18 сентября 2023В аффилированный с турфирмой магазин сувениров завозили дважды, а время на саму Петру - пара часов. На весь автобус русскоязычных
- ЗЗебницкая1 апреля 2023Экскурсия однодневная, с вылетом из Тель Авива в Эйлат и возвращением вечером назад. При таких сложностях, и с учетом того,
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в сентябре 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 380. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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