Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

Приглашаю Вас насладиться красотами Старого города (2-х часовая пешеходная прогулка 👣, во время которой мы познакомимся с самыми важными достопримечательностями 🏛️ столицы ⭐️ Французской Канады) с выездом на Водопад Монморанси. Это чудо природы находится всего в 15 минутах езды от центра Квебек-сити. Водопад Монморанси покорит Вас своим величием (83 м) и захватывающе прекрасными видами, открывающимися с его высоты. Место очень живописное, есть возможность подняться по канатной дороге на подвесной мост и оттуда насладиться чудесным панорамным видом на о. Орлеан и реку Святого Лаврентия