Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

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Комбинированный тур по Квебеку с выездом на Водопад Монморанси

Гид S.
Гид S. – Гид из Квебека
Комбинированный тур по Квебеку с выездом на Водопад Монморанси
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Комбинированный тур по Квебеку с выездом на Водопад Монморанси
Комбинированный тур по Квебеку с выездом на Водопад Монморанси
Приглашаю Вас насладиться красотами Старого города (2-х часовая пешеходная прогулка 👣, во время которой мы познакомимся с самыми важными достопримечательностями 🏛️ столицы ⭐️ Французской Канады) с выездом на Водопад Монморанси. Это чудо природы находится всего в 15 минутах езды от центра Квебек-сити. Водопад Монморанси покорит Вас своим величием (83 м) и захватывающе прекрасными видами, открывающимися с его высоты. Место очень живописное, есть возможность подняться по канатной дороге на подвесной мост и оттуда насладиться чудесным панорамным видом на о. Орлеан и реку Святого Лаврентия
Начало и место завершения
🚩 Quebec
Комбинированный тур по Квебеку с выездом на Водопад Монморанси
Комбинированный тур по Квебеку с выездом на Водопад Монморанси

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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