Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

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Наблюдение за китами

Гид S.
Гид S. – Гид из Квебека
Наблюдение за китами
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $263.84 за человека

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Наблюдение за китами
Наблюдение за китами
А что, если нам отправится на север от Квебек-сити и понаблюдать за китами, которых можно встретить в холодных водах Святого Лаврентия всего в 250 км. от столицы ⭐️ Французской Канады? Наше путешествие до живописного местечка Бэ-Сент-Катрин на берегу реки (здесь Святой Лаврентий достигает 30 км. в ширину и 150 м. в глубину) займет приблизительно 2, 5–3 часа на машине, во время которых Вы насладитесь прекрасными пейзажами канадской природы. Затем, в течении 3-х часов Вы сможете наблюдать и фотографировать гигантских синих, серых и горбатых китов, а также белух и тюленей с палубы специального круизного корабля или пневматической надувной лодки (для самых отважных!). Незабываемыe мгновения и потрясающие впечатления гарантированы!
Начало и место завершения
🚩 Quebec

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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