Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

А что, если нам отправится на север от Квебек-сити и понаблюдать за китами, которых можно встретить в холодных водах Святого Лаврентия всего в 250 км. от столицы ⭐️ Французской Канады? Наше путешествие до живописного местечка Бэ-Сент-Катрин на берегу реки (здесь Святой Лаврентий достигает 30 км. в ширину и 150 м. в глубину) займет приблизительно 2, 5–3 часа на машине, во время которых Вы насладитесь прекрасными пейзажами канадской природы. Затем, в течении 3-х часов Вы сможете наблюдать и фотографировать гигантских синих, серых и горбатых китов, а также белух и тюленей с палубы специального круизного корабля или пневматической надувной лодки (для самых отважных!). Незабываемыe мгновения и потрясающие впечатления гарантированы!