Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

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Пешеходная экскурсия по Старому Квебеку

Гид S.
Гид S. – Гид из Квебека
Пешеходная экскурсия по Старому Квебеку
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Пешеходная экскурсия по Старому Квебеку
Пешеходная экскурсия по Старому Квебеку
Приглашаю вас совершить незабываемую прогулку 👣 по удивительно красивому Cтарому Квебеку. Я покажу вам знаменитый Замок 🏰 Фронтенак, Оружейную Площадь, здание Парламента и городскую ратушу. Мы заглянем в католический Собор Notre-Dame-de-Québec, посетим протестантский Cобор Holy Trinity. Старый Латинский квартал и Улица Сокровищ ждут вас в Верхнем городе. Наш тур закончится в Нижнем городе, где вы будете очарованы атмосферой Новой Франции с ее незабываемой Place Royal и улочкой Rue du Petit Champlain. Возвратиться в Верхний город 🏙️ вы сможете на фуникулерe, откуда открывается сказочный вид на Старый Квебек и реку Святого Лаврентия.
Начало и место завершения
🚩 Quebec
Пешеходная экскурсия по Старому Квебеку
Пешеходная экскурсия по Старому Квебеку
Пешеходная экскурсия по Старому Квебеку
Пешеходная экскурсия по Старому Квебеку
Пешеходная экскурсия по Старому Квебеку

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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