Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

Приглашаю вас совершить незабываемую прогулку 👣 по удивительно красивому Cтарому Квебеку. Я покажу вам знаменитый Замок 🏰 Фронтенак, Оружейную Площадь, здание Парламента и городскую ратушу. Мы заглянем в католический Собор Notre-Dame-de-Québec, посетим протестантский Cобор Holy Trinity. Старый Латинский квартал и Улица Сокровищ ждут вас в Верхнем городе. Наш тур закончится в Нижнем городе, где вы будете очарованы атмосферой Новой Франции с ее незабываемой Place Royal и улочкой Rue du Petit Champlain. Возвратиться в Верхний город 🏙️ вы сможете на фуникулерe, откуда открывается сказочный вид на Старый Квебек и реку Святого Лаврентия.