  1. Экскурсии

Пoсещение деревни гуронов Wendake

Гид S.
Гид S. – Гид из Квебека
Пoсещение деревни гуронов Wendake
Задать вопрос
Пoсещение деревни гуронов Wendake
Экскурсия, пользующаяся большим успехом у моих туристов, — визит в традиционную деревню гуронов Wendake.
Cначала на автомобиле 🚘 до резервации гуронов, затем пешком на месте. Всего в 20 минутах езды от центра города — замечательная экскурсия ⛳, которую проводят настоящие индейцы (я перевожу на русский), облаченные в традиционные костюмы, с перьями, с танцами и песнями.
После визита у туристов есть свободное время, чтобы посетить очень хороший бутик местных умельцев — изделия индейцев из кожи, дерева и камня. Отличное качество и прекрасные подарки.
При желании, возможность организовать обед в индейском ресторанчике.
Начало и место завершения
🚩 Quebec

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

Пешеходная экскурсия по Старому Квебеку
$113
2 часа
Пешеходная экскурсия по Старому Квебеку
Наблюдение за китами
$263.84
10 часов
Наблюдение за китами
Комбинированный тур по Квебеку с выездом на Водопад Монморанси
$141
3 часа
Комбинированный тур по Квебеку с выездом на Водопад Монморанси

Еще несколько необычных экскурсий в Квебеке

Квебек — канадская Франция
$200
2.5 часа
Квебек — канадская Франция
5 отзывов
Пройтись по уютным улочкам и площадям, полюбоваться сказочным замком и полюбить город трех культур