Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

Экскурсия, пользующаяся большим успехом у моих туристов, — визит в традиционную деревню гуронов Wendake.

Cначала на автомобиле 🚘 до резервации гуронов, затем пешком на месте. Всего в 20 минутах езды от центра города — замечательная экскурсия ⛳, которую проводят настоящие индейцы (я перевожу на русский), облаченные в традиционные костюмы, с перьями, с танцами и песнями.

После визита у туристов есть свободное время, чтобы посетить очень хороший бутик местных умельцев — изделия индейцев из кожи, дерева и камня. Отличное качество и прекрасные подарки.

При желании, возможность организовать обед в индейском ресторанчике.