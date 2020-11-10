Как добраться до Монктона на самолёте

В Монктоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Greater Moncton International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Монктона

Монктон YQM Greater Moncton International Airport

Самые дешёвые билеты в Монктон из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇨🇦 Торонто 9 150 5ч 22м (⇵1) из 🇷🇺 Москвы 30 105 51ч 45м (⇵2) из 🇱🇧 Бейрута 49 793 28ч 4м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Монктона

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Монктона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Киев, Нью-Йорк и Торонто

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Монктона