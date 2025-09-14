Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль: французское начало, английское продолжение
Монреаль приглашает на увлекательное путешествие по своим улицам, где история и современность сплетаются в уникальную атмосферу города
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль - город, где сбываются мечты
Узнайте, как Монреаль стал крупнейшим франкоязычным городом Америки. Погрузитесь в его уникальную атмосферу и культурное наследие
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Монреаля в Оттаву, непознанную столицу Канады
Откройте для себя Оттаву: готическая архитектура, исторические резиденции и научные открытия ждут вас в этом уникальном путешествии
15 сен в 07:00
19 сен в 07:00
$250 за всё до 4 чел.
