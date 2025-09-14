Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Монреале на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 97 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Монреаль: французское начало, английское продолжение Монреаль приглашает на увлекательное путешествие по своим улицам, где история и современность сплетаются в уникальную атмосферу города $150 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 6 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Монреаль - город, где сбываются мечты Узнайте, как Монреаль стал крупнейшим франкоязычным городом Америки. Погрузитесь в его уникальную атмосферу и культурное наследие $150 за всё до 6 чел. 12 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Из Монреаля в Оттаву, непознанную столицу Канады Откройте для себя Оттаву: готическая архитектура, исторические резиденции и научные открытия ждут вас в этом уникальном путешествии $250 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Монреаля

Ответы на вопросы от путешественников по Монреалю в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Монреале Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее Монреаль - город, где сбываются мечты Из Монреаля в Оттаву, непознанную столицу Канады (на вашем авто) В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Монреалю в сентябре 2025 Сейчас в Монреале в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 250. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Монреале (Канада 🇨🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 105 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Канады. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь