Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Захватывающий однодневный тур к знаменитым Ниагарским водопадам с посещение «счастливых» ниагарских казино. Почему счастливых? Именно на этих турах наблюдаюся необъяснимо высокие выиграши в казино. Хотя все вполне объяснимо — ведь первые посещения любого казино всегда счастливые. Завершается однодневный тур экскурсией по ночному городу, спуск к ночным водопадам с уникальной подсветкой.
Начало и место завершения
🚩 Montreal
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.