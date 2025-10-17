Спасаясь от погромов, бушевавших в Европе в конце 19 века, около 30 тысяч беженцев-евреев прибыло в Монреаль. Увы, местные жители не были очарованы этой массой запуганных эмигрантов, говорящих исключительно на идиш. Им нужно было завоёвывать своё место под солнцем. И мы станем очевидцами этих событий.

История квартала

До 50-60 годов это был еврейский квартал Монреаля. С 1905 года бульвар Сен-Лоран официально делит Монреаль на 2 части — восточную (французскую) и западную (английскую). Располагавшийся посередине Сен-Лоран и прилегающие к нему улицы и были еврейским районом. Евреи получили полные гражданские и политические права в провинции Квебек (Нижняя Канада) в 1831, на 27 лет раньше, чем в самой Великобритании.

Легендарный ресторан Шварц

Наша экскурсия начнётся от заведения, куда в любую погоду выстраивается огромная очередь, чтобы попробовать знаменитое копчёное мясо. Вы узнаете, почему именно мясо Шварца такое вкусное, что без него не обходится ни один официальный прием и туристы из разных стран приезжают только, чтобы его попробовать. Кроме того, вы узнаете, как ресторан вошёл в музыкальную историю: одним из его владельцев был выпускник Петербургской консерватории по классу скрипки, а ныне одна из совладелиц — Селин Дион.

Средняя школа и её блестящие выпускники

Учебному заведению барона Бинга могла позавидовать любая элитная школа мира. В 30-х—60-х годах 90% её учеников были дети из еврейских семей. Я расскажу о выдающихся деятелях, вышедших из стен школы. Это Рудольф Маркус, химик и лауреат Нобелевской премии, известный хирург в области раковых заболеваний Фил Гольд, актер Уильям Шетнер, сыгравшей роль капитана Джеймса Кирка в сериале «Звёздный путь» и совершивший полёт в космос в возрасте 90 лет, писатель Мордехай Рихлер, чьи романы переведены на многие языки мира, включая русский. Выпускником школы был и Фред Роз, ставший членом Канадского парламента от Компартии Канады.

Синагоги и португальский след в Монреале

На улице Кларк вы осмотрите уникальную синагогу, которая с 20-х годов никуда не переезжала и является единственной оставшейся в этом районе. Мы увидим популярный продовольственный магазин Сегал, открывший свои двери в 1927 году. В 60-годы еврейское население квартала переехало в более комфортабельное место на Западе острова, и их здания заняли иммигранты из Португалии. Чуть позже на южной стороне парка Португалии вы увидите дом, где жил знаменитый певец и композитор — Леонард Коэн.

Знаковые учреждения и памятные места

Мы пройдём по бульвару Эспланад, вдоль парка Жан-Манс, в прошлом Флетчер-Фильд: ему был посвящен рассказ Рихлера. На Эспланад находились еврейские организации по оказанию помощи еврейскому населению города, как-то дом для сирот и пожилых, организация по приему иммигрантов, публичная библиотека. Спортивный центр располагался в специально построенном, просторном здании, где был бассейн, несколько залов для тренировок, комнаты для собраний. Сейчас здание переоборудовано под элитное жильё высшей категории. Напротив вы увидите фонтан питьевой воды — это памятник в честь Луи Рубинштейна, который завоевал титул первого чемпиона мира по фигурному катанию. Как из-за национальности Рубинштейна чуть не выставили из страны, где проводился чемпионат, и о предвзятости судей вы услышите на встрече. У подножья горы Мон-Рояль остановимся у памятника Жорж-Этьену Картье, одному из отцов Канадской конфедерации, и подойдем к беседке — скромному памятнику писателю Мордехаю Рихлеру. С этого места открывается вид на бывший еврейский квартал.

Формат проведения экскурсии

Как показал мой опыт в туризме, город познается только в пешеходной экскурсии, когда можно увидеть уникальные городские сценки, понаблюдать за его жителями в повседневной жизни, соприкоснуться с его духом, традициями. Именно поэтому я знакомлю путешественников с Монреалем в формате живой прогулки.

