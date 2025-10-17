Мои заказы

Бульвар Сен-Лоран - история евреев в Монреале

Знаковые учреждения, блестящие ученики и легендарные места еврейского квартала
Спасаясь от погромов, бушевавших в Европе в конце 19 века, около 30 тысяч беженцев-евреев прибыло в Монреаль.

Увы, местные жители не были очарованы этой массой запуганных эмигрантов, говорящих исключительно на идиш. Им нужно было завоёвывать своё место под солнцем. И мы станем очевидцами этих событий.
5
2 отзыва
Бульвар Сен-Лоран - история евреев в Монреале
Бульвар Сен-Лоран - история евреев в Монреале
Бульвар Сен-Лоран - история евреев в Монреале

Описание экскурсии

История квартала

До 50-60 годов это был еврейский квартал Монреаля. С 1905 года бульвар Сен-Лоран официально делит Монреаль на 2 части — восточную (французскую) и западную (английскую). Располагавшийся посередине Сен-Лоран и прилегающие к нему улицы и были еврейским районом. Евреи получили полные гражданские и политические права в провинции Квебек (Нижняя Канада) в 1831, на 27 лет раньше, чем в самой Великобритании.

Легендарный ресторан Шварц

Наша экскурсия начнётся от заведения, куда в любую погоду выстраивается огромная очередь, чтобы попробовать знаменитое копчёное мясо. Вы узнаете, почему именно мясо Шварца такое вкусное, что без него не обходится ни один официальный прием и туристы из разных стран приезжают только, чтобы его попробовать. Кроме того, вы узнаете, как ресторан вошёл в музыкальную историю: одним из его владельцев был выпускник Петербургской консерватории по классу скрипки, а ныне одна из совладелиц — Селин Дион.

Средняя школа и её блестящие выпускники

Учебному заведению барона Бинга могла позавидовать любая элитная школа мира. В 30-х—60-х годах 90% её учеников были дети из еврейских семей. Я расскажу о выдающихся деятелях, вышедших из стен школы. Это Рудольф Маркус, химик и лауреат Нобелевской премии, известный хирург в области раковых заболеваний Фил Гольд, актер Уильям Шетнер, сыгравшей роль капитана Джеймса Кирка в сериале «Звёздный путь» и совершивший полёт в космос в возрасте 90 лет, писатель Мордехай Рихлер, чьи романы переведены на многие языки мира, включая русский. Выпускником школы был и Фред Роз, ставший членом Канадского парламента от Компартии Канады.

Синагоги и португальский след в Монреале

На улице Кларк вы осмотрите уникальную синагогу, которая с 20-х годов никуда не переезжала и является единственной оставшейся в этом районе. Мы увидим популярный продовольственный магазин Сегал, открывший свои двери в 1927 году. В 60-годы еврейское население квартала переехало в более комфортабельное место на Западе острова, и их здания заняли иммигранты из Португалии. Чуть позже на южной стороне парка Португалии вы увидите дом, где жил знаменитый певец и композитор — Леонард Коэн.

Знаковые учреждения и памятные места

Мы пройдём по бульвару Эспланад, вдоль парка Жан-Манс, в прошлом Флетчер-Фильд: ему был посвящен рассказ Рихлера. На Эспланад находились еврейские организации по оказанию помощи еврейскому населению города, как-то дом для сирот и пожилых, организация по приему иммигрантов, публичная библиотека. Спортивный центр располагался в специально построенном, просторном здании, где был бассейн, несколько залов для тренировок, комнаты для собраний. Сейчас здание переоборудовано под элитное жильё высшей категории. Напротив вы увидите фонтан питьевой воды — это памятник в честь Луи Рубинштейна, который завоевал титул первого чемпиона мира по фигурному катанию. Как из-за национальности Рубинштейна чуть не выставили из страны, где проводился чемпионат, и о предвзятости судей вы услышите на встрече. У подножья горы Мон-Рояль остановимся у памятника Жорж-Этьену Картье, одному из отцов Канадской конфедерации, и подойдем к беседке — скромному памятнику писателю Мордехаю Рихлеру. С этого места открывается вид на бывший еврейский квартал.

Формат проведения экскурсии

Как показал мой опыт в туризме, город познается только в пешеходной экскурсии, когда можно увидеть уникальные городские сценки, понаблюдать за его жителями в повседневной жизни, соприкоснуться с его духом, традициями. Именно поэтому я знакомлю путешественников с Монреалем в формате живой прогулки.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана в долларах США
  • Внутреннее посещение объектов не предусматривается, поэтому в случае дождливой погоды экскурсия будет перенесена на другой день

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Монреале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 791 туриста
Людмила, профессиональный гид, имеющий аккредитацию города Монреаля. Монреаль — это необычный город, неподдающийся никаким сравнениям. Моя цель — показать, что делает Монреаль уникальным и неповторимым, как в нем соседствует французское и английское, как поддерживается баланс такого сложного соседства и какие современные тенденции развития города. Поверьте мне, Монреаль сумеет вас удивить.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Г
Прекрасная эксурсия. Людмила на редкость эрудированный гид, увлекательный рассказчик и обаятельный человек. Если Вас интересует еврейская история Монреаля, рекоммендую Вам её как гида без малейшего сомнения,
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Уважаемая Людмила!
Спасибо Вам огромное за интереснейшую экскурсию,мы как бы окунулись в те времена,
Погрустили и посмеялись,над чем-то задумались
Вы познакомили нас не только с историей евреев но и историей португальцев в квартале бульвара Сен-Лоран,наши три часа пролетели так быстро и незаметно!
Особая благодарность за конспект!
Этот тур мы рекомендуем всем гостям Монреаля,
С уважением и наилучшими пожеланиями
Людмила и Григорий
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Монреаля

Похожие экскурсии на «Бульвар Сен-Лоран - история евреев в Монреале»

Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Пешая
3 часа
107 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Монреаль приглашает на увлекательное путешествие по своим улицам, где история и современность сплетаются в уникальную атмосферу города
Завтра в 12:00
30 мая в 08:00
$175 за всё до 6 чел.
Монреаль - город, где сбываются мечты
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль - город, где сбываются мечты
Узнайте, как Монреаль стал крупнейшим франкоязычным городом Америки. Погрузитесь в его уникальную атмосферу и культурное наследие
Завтра в 09:00
30 мая в 08:00
$175 за всё до 6 чел.
Из Монреаля в Оттаву, непознанную столицу Канады (на вашем авто)
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Монреаля в Оттаву, непознанную столицу Канады (на вашем авто)
Разобраться в государственном устройстве страны и открыть уютный, доброжелательный, творческий город
31 мая в 07:00
1 июн в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
Монреаль - город науки и искусства
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль - город науки и искусства
Прогулка по улице Шербрук в Монреале: музеи, университеты и скульптуры ждут вас. Узнайте историю «золотой квадратной мили» и её значение сегодня
Завтра в 11:00
30 мая в 08:00
$175 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Монреале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Монреале
от $175 за экскурсию