Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия ⛳ по Торонто с посещение CN Tower, Центрального острова, Музея Касалома, туристических кварталов, дегустация нефильтрованного пива. Знакомство с крупнейшими торговыми молами Торонто, знаменитым крытым базаром, картинной галерей.
Начало и место завершения
🚩 Montreal
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.