Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Индейская деревня 16 века в городке Мидленд на севере Онтарио, это детально воссозданная жизнь индейцев до прихода в эти места европейцев. Туристы увидят дом шамана — одной из важнейших фигур в жизни индейцев. Побывают настоящих вигвамах (не путать с фиг вамами😉, а также в самом большом вигваме — Longhouse, где одновременно жило множество семей, которые воспитывали общих детей, так как сложно было разобраться, где чьи. По стилю жизнь в таком вигваме очень напоминала жизнь в «коммуналке», о которой слышали или о которой знают многие жители бывшего Союза. Те же, кто бывал в Израиле или жил там, услышав подробности жизни в общем вигваме, обычно вспоминают о кибуцах. А вот внутри этот общий дом очень похож на один дом, о котором писал еще Федор Достоевский… В общем — это нужно видеть.

Впервые деревня была открыта для посещения туристами 1956 году. В мае 2007 года пожар уничтожил часть деревни. В настоящее время реконструкция идет полным ходом и уже большая часть деревни востановлена и открыта для посетителей. Мы посетим знаменитый Huronia музей 🖼, который также расположен в городе Мидленд. Тысячи интересных экспонатов, найденых при раскопках в этом регионе выставлены в музеи и туристы смогут с ними познакомиться.

Завершится тур в Мидленд экскурсией по незабываемому по своей красоте Джордан Бэй — огромному озеру, которое отличается от моря 🌊 только вкусом своей воды — она не соленая.