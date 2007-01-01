Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия в индейскую деревню — музей 16 века на севере Онтарио с круизом по Джордан Бэй

Гид S.
Гид S. – Гид из Монреаля
Экскурсия в индейскую деревню — музей 16 века на севере Онтарио с круизом по Джордан Бэй
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • $278 за человека

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Экскурсия в индейскую деревню — музей 16 века на севере Онтарио с круизом по Джордан Бэй
Экскурсия в индейскую деревню — музей 16 века на севере Онтарио с круизом по Джордан Бэй
Индейская деревня 16 века в городке Мидленд на севере Онтарио, это детально воссозданная жизнь индейцев до прихода в эти места европейцев. Туристы увидят дом шамана — одной из важнейших фигур в жизни индейцев. Побывают настоящих вигвамах (не путать с фиг вамами😉, а также в самом большом вигваме — Longhouse, где одновременно жило множество семей, которые воспитывали общих детей, так как сложно было разобраться, где чьи. По стилю жизнь в таком вигваме очень напоминала жизнь в «коммуналке», о которой слышали или о которой знают многие жители бывшего Союза. Те же, кто бывал в Израиле или жил там, услышав подробности жизни в общем вигваме, обычно вспоминают о кибуцах. А вот внутри этот общий дом очень похож на один дом, о котором писал еще Федор Достоевский… В общем — это нужно видеть.
Впервые деревня была открыта для посещения туристами 1956 году. В мае 2007 года пожар уничтожил часть деревни. В настоящее время реконструкция идет полным ходом и уже большая часть деревни востановлена и открыта для посетителей. Мы посетим знаменитый Huronia музей 🖼, который также расположен в городе Мидленд. Тысячи интересных экспонатов, найденых при раскопках в этом регионе выставлены в музеи и туристы смогут с ними познакомиться.
Завершится тур в Мидленд экскурсией по незабываемому по своей красоте Джордан Бэй — огромному озеру, которое отличается от моря 🌊 только вкусом своей воды — она не соленая.
Начало и место завершения
🚩 Montreal

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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