Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Экскурсии

Экскурсия в Монреаль и Квебек Сити

Гид S.
Гид S. – Гид из Монреаля
Экскурсия в Монреаль и Квебек Сити
Задать вопрос
Экскурсия в Монреаль и Квебек Сити
Монреаль уже давно зарекомендовал себя как одно из самых популярных мест в мире путешествий. Особый шарм Монреаля является продуктом его уникальной истории 📖, в которой сместь европейской и американской культур органично сочетаются с самыми современными тенденциями в мировой культуре. Культурный центр города — Downtown Montreal, расположенный у подножия горы ⛰️ Royal, предлагает широкие возможности для всех, кто готов потеряться в прелести этого необычного города с его маленькими магазинчиками, уютными кафешками, милыми ресторанчиками с изысканной французской кухней. Выдающиеся музеи 🖼 также совсем близко: Монреальский музей изобразительных искусств, Музей современного искусства, Музей истории Мак Корд и Канадский центр архитектуры. Многие другие шоу и выставки проходят постоянно и по всему городу, так что здесь никогда нет недостатка в развлечениях.
Старый порт, безусловно, нельза пропустить. Здесь можно прокатиться на конном экипаже мимо исторического зданий 18-го и 19-го века, посетить знаменитый собор Нотр-Дам.
Квебек Сити, столица ⭐️ провинциии Квебек. Это город 🏙️, который запомнится вам на всю жизнь. 5 лет назад город отметил свое 400 летие. Совсем немного городов в Северной Америке могут похвастаться такой историей. Когда основатель города Самюэль де Шамплен выбрал место для его основания, он назвал это место "Kébec" (слово из индейского языка смысл которого "место, где река сужается«). Тогда он врядли мог предположить, что закладывает основу для французского освоения Северной Америки. Туристы посетят музеи города, попробуют настоящий французский луковый суп с красным вином 🍷 из местных виноградников, совершат экскурсию ⛳ по реке святого Лаврентия.
Начало и место завершения
🚩 Montreal

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Приведения Торонто. Экскурсия для храбрых
$131
3 часа
Приведения Торонто. Экскурсия для храбрых
Экскурсия по вечернему Торонто с круизом по озеру Онтарио, ужином и танцами на корабле
$259.45
5 часов
Экскурсия по вечернему Торонто с круизом по озеру Онтарио, ужином и танцами на корабле
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
$244
6 часов
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Чикаго – Архитектурная жемчужина Америки. 3 дня и “любовь до гроба”. Часть 1.
$706
72 часа
Чикаго – Архитектурная жемчужина Америки. 3 дня и “любовь до гроба”. Часть 1.
Назад в прошлое. Однодневный тур по стране Менонитов. Город Святого Якова и окрестности.
$244
6 часов
Назад в прошлое. Однодневный тур по стране Менонитов. Город Святого Якова и окрестности.
Охота на медведя и лося в Канаде
$706
168 часов
Охота на медведя и лося в Канаде

Еще несколько необычных экскурсий в Монреале

7 ДНЕЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАНАДЕ. МОНРЕАЛЬ И КВЕБЕК-СИТИ. ХРАМЫ И МУЗЕИ
$2 950
168 часов
7 ДНЕЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАНАДЕ. МОНРЕАЛЬ И КВЕБЕК-СИТИ. ХРАМЫ И МУЗЕИ