Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Монреаль уже давно зарекомендовал себя как одно из самых популярных мест в мире путешествий. Особый шарм Монреаля является продуктом его уникальной истории 📖, в которой сместь европейской и американской культур органично сочетаются с самыми современными тенденциями в мировой культуре. Культурный центр города — Downtown Montreal, расположенный у подножия горы ⛰️ Royal, предлагает широкие возможности для всех, кто готов потеряться в прелести этого необычного города с его маленькими магазинчиками, уютными кафешками, милыми ресторанчиками с изысканной французской кухней. Выдающиеся музеи 🖼 также совсем близко: Монреальский музей изобразительных искусств, Музей современного искусства, Музей истории Мак Корд и Канадский центр архитектуры. Многие другие шоу и выставки проходят постоянно и по всему городу, так что здесь никогда нет недостатка в развлечениях.

Старый порт, безусловно, нельза пропустить. Здесь можно прокатиться на конном экипаже мимо исторического зданий 18-го и 19-го века, посетить знаменитый собор Нотр-Дам.

Квебек Сити, столица ⭐️ провинциии Квебек. Это город 🏙️, который запомнится вам на всю жизнь. 5 лет назад город отметил свое 400 летие. Совсем немного городов в Северной Америке могут похвастаться такой историей. Когда основатель города Самюэль де Шамплен выбрал место для его основания, он назвал это место "Kébec" (слово из индейского языка смысл которого "место, где река сужается«). Тогда он врядли мог предположить, что закладывает основу для французского освоения Северной Америки. Туристы посетят музеи города, попробуют настоящий французский луковый суп с красным вином 🍷 из местных виноградников, совершат экскурсию ⛳ по реке святого Лаврентия.