Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия в столицу Канады Оттаву

Гид S.
Гид S. – Гид из Монреаля
Экскурсия в столицу Канады Оттаву
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • $423 за человека

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Экскурсия в столицу Канады Оттаву
Экскурсия в столицу Канады Оттаву
Столица Канады Оттава является вторым по величине городом в провинции Онтарио и четвертым по величине городом в Канаде. Город 🏙️ раскинулся по южному берегу реки Оттава, которая разделяет провинцию Квебек и провинцию Онтарио. В 2012 году Оттава заняла второе место по уровню жизни во всей Северной Америке, а журнал MoneySense уже третий год подряд называет Оттаву лучшим местом для жизни. Официально район города Оттвавы с прилегающими городами назвается «Национальный столичный регион». Огромное количество достопримечательностей 🏛️ предлагает Оттава туристам. Здесь расположены одни из лучших музев страны и наиболее известные архитектурные памятники, такие как здание парламента Канады, которое туристы смогут посетить во время нашей экскурсии 🧭 город был назван Bytown. Одной из его достопримечательностей является канал Ридо, который занесен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он строился как объект военного значения и должен был обеспечить постоянную связь между городом Кингстоном и Монреалем.
Сегодня канал Ридо известен как крупнейший в мире каток и один из основных туристических центров столичного региона. Но главным туристическим центром Оттавы является, конечно, Парламентский холм с величественным зданием парламента. Здесь туристы увидят красочную церемонию смены караула, смогут полюбоваться многочисленными памятниками, расположенными вокруг здания парламента.
Начало и место завершения
🚩 Montreal

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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