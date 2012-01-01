Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Столица Канады Оттава является вторым по величине городом в провинции Онтарио и четвертым по величине городом в Канаде. Город 🏙️ раскинулся по южному берегу реки Оттава, которая разделяет провинцию Квебек и провинцию Онтарио. В 2012 году Оттава заняла второе место по уровню жизни во всей Северной Америке, а журнал MoneySense уже третий год подряд называет Оттаву лучшим местом для жизни. Официально район города Оттвавы с прилегающими городами назвается «Национальный столичный регион». Огромное количество достопримечательностей 🏛️ предлагает Оттава туристам. Здесь расположены одни из лучших музев страны и наиболее известные архитектурные памятники, такие как здание парламента Канады, которое туристы смогут посетить во время нашей экскурсии 🧭 город был назван Bytown. Одной из его достопримечательностей является канал Ридо, который занесен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он строился как объект военного значения и должен был обеспечить постоянную связь между городом Кингстоном и Монреалем.

Сегодня канал Ридо известен как крупнейший в мире каток и один из основных туристических центров столичного региона. Но главным туристическим центром Оттавы является, конечно, Парламентский холм с величественным зданием парламента. Здесь туристы увидят красочную церемонию смены караула, смогут полюбоваться многочисленными памятниками, расположенными вокруг здания парламента.