Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия "Винные и кулинарные приключения в южном Онтарио"

Гид S.
Гид S. – Гид из Монреаля
Экскурсия "Винные и кулинарные приключения в южном Онтарио"
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • $282 за человека

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Экскурсия "Винные и кулинарные приключения в южном Онтарио"
Экскурсия "Винные и кулинарные приключения в южном Онтарио"
Уникальная возможность исследовать маленькие и большие винные компании в стороне от основных туристических маршрутов Ниагарского региона. Маршрут по Онтарийским «винсовхозам» растянулся более чем на 50 км. и начинается в городке Гримсби. Туристы посетят более чем десяток больших и маленьких «вайнари» и «надегустируются» десятками уникальных местных вин. В том числе смогут попробовать несколько сортов знаменитых «ледовых» вин, которые производятся в очень небольших объемах из винограда, прихваченного первыми заморозками. Такое вино 🍷 производится только в двух странах мира — Канаде и Германии. Канадское «ice wine» признано лучьшим в мире. Благодаря уникальному климату вэтом регионе канадское «ледовое вино» отличается тонким вкусом с большим количеством оттенков и необычным ароматом. Пообедать и поужинать туристы смогут в лучших ресторанах этого региона.
Начало и место завершения
🚩 Montreal

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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