Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Уникальная возможность исследовать маленькие и большие винные компании в стороне от основных туристических маршрутов Ниагарского региона. Маршрут по Онтарийским «винсовхозам» растянулся более чем на 50 км. и начинается в городке Гримсби. Туристы посетят более чем десяток больших и маленьких «вайнари» и «надегустируются» десятками уникальных местных вин. В том числе смогут попробовать несколько сортов знаменитых «ледовых» вин, которые производятся в очень небольших объемах из винограда, прихваченного первыми заморозками. Такое вино 🍷 производится только в двух странах мира — Канаде и Германии. Канадское «ice wine» признано лучьшим в мире. Благодаря уникальному климату вэтом регионе канадское «ледовое вино» отличается тонким вкусом с большим количеством оттенков и необычным ароматом. Пообедать и поужинать туристы смогут в лучших ресторанах этого региона.