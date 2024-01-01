Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Мечтаете о приключении, которое запомнится на всю жизнь? Хотите упасть лицом грязь, сесть в лужу, опуститься на самое дно и получить от этого удовольствие? Тогда этот тур для вас! Приглашаю вас в экзотический тур, который относится к разделу «экстремальный туризм». А что может быть «экстремальнее», чем гонки по бездорожью, по горам, по грязи, по мелким рекам и камням в глубине канадских лесов и пугать оленей и медведей? Это для настоящих мужчин! (женщины допускаются с предоставлением характеристики от комсомольской организации и только в сопровождении мужчин). Наши маршруты включают в себя почти 3000! км. бездорожья в одном из самых крупных в мире национальных парков 🌳 — в Алгонкин парке на севере Онтарио. Это приключение будет идеальным «мальчишником» или «девченочником» для тех, кто решился на не менее экстремальный тур — не женить, и кто хочет, чтобы эти последние на свободе дни запомнились на всю жизнь. (Кстати, в такой глуши вполне реально и потеряться и таким образом избежать свадьбы. Последний шанс😉) Вы можете выбрать приключение на несколько часов, для начала, что я предлагаю в этом туре, или гонки на всю ночь — выбор за вами). А после потрясающих гонок, отмывшись в душе, мы проведем вечер в одном из уютных баров с бильярдом в ближайшем курортном городке Хентсвил — одном из туристических центров севрного Онтарио. На следующее утро мы посетим исторический музей 🖼 под открытым небом, где познакомимся с историей 📖 освоения Канадского севера, сможем увидеть дома в которых жили первые европейцы, посидеть за партами в школе 18 века и «откушать» блинов, настоящих, которые жарят на наших глазах бабушки в костюмах из 18 века.

Возвращаясь в Торонто мы проведем незабываемое время в круизе на настоящем старинном пароходе — одном из немногих, оставшихся еще в Северной Америке, любуясь красотами Мускоки.